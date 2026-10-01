Она больше не Волочкова: почему от балерины отвернулись близкие

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Семейный конфликт Волочковой вышел на новый уровень. Что тревожит сердце королевы шпагатов, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Единственная дочь Анастасии Волочковой отказалась от знаменитой фамилии! Почему Ариадна не хочет ассоциироваться с известной мамой? Кто пытается забрать у балерины квартиру в центре Москвы? Чего звезда никак не может простить дочери? И за что до сих пор обижена на мать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«К слухам я не отношусь никак. Я живу своей жизнью, настоящей, открытой. Лучше я такая, знаете, проблемная, острая, но правдивая и честная. Вот такая, какая есть», — рассказала балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова дает концерты, летает на Мальдивы, ее имя не сходит со страниц светских хроник. В интервью откровенно говорит о своих романах и сложных отношениях с дочерью. Ариадна в 13 лет переехала от звездной мамы в Петербург — к отцу. Последней каплей стала просьба дочки отдать ей роскошную квартиру в центре столицы.

«Когда моя дочь претендовала на эту квартиру, я ей сказала об одном: «Аришенька, это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов», — объяснила Волочкова.

«Истории детско-родительских отношений, когда я слышу, что кто-то там не разговаривает с родителями из-за квартиры — это, конечно, страшно», — сказала актриса Анна Ещенко.

Волочкова уверена: обеспечивать жильем Ариадну должен ее отец — бизнесмен Игорь Вдовин. Свое пренебрежительное отношение к нему артистка не скрывает.

«Папу это не смущало, что на этой постели я спала с другим мужчиной. Ему вообще никак не смущало, понимаете? Потому что он пришел в мою жизнь альфонсом и просто тем человеком, который забрал у меня все деньги в 2008 году», — рассказала Волочкова.

Для балерины тема финансов и недвижимости крайне болезненная. По словам Волочковой, многочисленные родственники спят и видят, как бы заполучить ее дорогую квартиру.

«Это моя недвижимость. Сейчас там идет ремонт косметический. Я буду сдавать ее — эту квартиру. Она стоит примерно 500 тысяч рублей в месяц. Меня мама очень негодовала, потому что у них лапа была наложена и на эту квартиру, несмотря на то, что я в 19 лет маме подарила в Питере ту квартиру, в которой она живет», — поделилась Волочкова.

Подобные высказывания не добавляли теплоты в отношения Волочковой с дочерью. Но два года назад Анастасия помирилась с Ариадной и даже оплатила ее свадьбу. По данным СМИ, торжество обошлось артистке в десять миллионов рублей.

«Я сделала красоту ей в тронном зале в золотом особняка Мясниковых», — рассказала Волочкова.

19-летняя Ариадна настояла на закрытой свадьбе, а после отказалась от звездной фамилии, чтобы ее не связывали с эпатажной мамой.

«Честно говоря, для меня это очень большая была неожиданность, потому что теперь она Ариадна Григорян. Вот это меня немного покоробило», — поделилась Волочкова.

Ариадна ведет подчеркнуто скромный образ жизни. Она учится на филологическом факультете Высшей школы экономики, преподает иностранные языки. И наотрез отказывается становиться частью шоу-бизнеса.

«Жить на виду — это не то, чего бы я хотела для своих детей. Я добираюсь до университета, как все студенты, на метро и автобусе. Я хочу вести жизнь обычного человека», — рассказала дочь Анастасии Волочковой Ариадна Григорян.

Откуда у балерины такие проблемы в отношениях с дочерью? Психологи считают: Волочкова наступает на те же грабли, что ее собственная мать. В свое время Тамара Владимировна следила за каждым шагом Насти.

«Если Анастасия в детстве чувствовала контроль, причем тотальный контроль матери, давление, и мама была достаточно доминирующей в отношениях с дочерью, с ребенком, то хотим мы этого или не хотим, но Анастасия считала это как норму», — объясняет психолог, кандидат психологических наук Елена Ярикова.

Тамара Владимировна растила из дочери суперзвезду с детства. Волочкова не раз говорила: мать превратила ее жизнь в бесконечный марафон амбиций с постоянным контролем и упреками.

«Я слишком много позволяла своей маме вмешиваться в мою жизнь и в личную жизнь. Это уже такой неизбежный момент», — делится Волочкова.

По мнению психолога, сейчас балерина вновь проживает эту модель. Но в роли родителя-тирана уже она. Не исключено, что отказ от фамилии — это попытка дочери освободиться от давления.

«Что бы ни было, какую фамилию она бы ни носила, хоть Ариадна Пупкина она будет, но она на всю жизнь останется дочерью Анастасии Волочковой», — говорит Волочкова.

«Когда начинается доминирующий контроль матери, то ребенку просто не дается ни одного шанса поговорить и сказать, что «мам, я хотела бы вот так жить и вот так поступать», — рассказала Ярикова.

23 сентября дочери балерины исполнился 21 год. В этот день Анастасия написала в своем аккаунте, что не может ее поздравить.

«Отношения ко мне моих близких по крови людей погрязли во лжи, фальши и лицемерии. Представляете, я даже не знаю, куда передать Ариадне цветы… Отношения заблокированы», — написала Волочкова.

«Анастасии нужно все-таки начать общение со своей дочерью без общих обвинений, без конфликтогенов, которые используются, а именно когда идет обвинение: ты делаешь вот это неправильно, ты делаешь не так», — считает Ярикова.

Несмотря на все обиды и претензии, Анастасия Волочкова уверяет: двери ее дома для Ариадны всегда открыты. Балерина надеется, что дочь рано или поздно осознает: статус ребенка суперзвезды — это не обуза, а гордость.