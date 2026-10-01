Больше не шутит и раздает вещи: какую драму переживает Николай Басков

Фото, видео: Елагин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поведение натурального блондина тревожит фанатов. Почему артист внезапно заговорил о внутренней пустоте, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Басков встревожил поклонников! Что произошло в жизни певца? Из-за чего перед юбилеем он оказался близок к депрессии? И как комментируют состояние артиста психологи? Почему Басков так и не смог создать семью? Чем занимается единственный сын звезды? И по какой причине он отказывается общаться со знаменитым отцом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Для меня как бы есть сцена, работа, в которой я абсолютно зависим от этого», — рассказал певец, народный артист России Николай Басков.

Это видео Николай Басков выложил на своей странице после концерта в Твери. Артист выступал на открытии городского сада. Послушать его собралось более 77 тысяч человек. Певец так расчувствовался от теплого приема тверичан, что решил признаться в любви всем поклонникам. И заявил: их поддержка сейчас помогает ему держаться.

«Спасает от определенной боли, которая живет в моем сердце. В моей ситуации, и я пока не могу о ней рассказать, потому что это… Ну когда-нибудь», — поделился Басков.

Подписчики давно стали замечать перемены в настроении кумира. Раньше он публиковал шутливые ролики. Считался одним из главных модников нашего шоу-бизнеса. Но теперь Басков предпочитает строгую одежду лаконичных цветов. И даже заявил, что избавился от многих костюмов, которые раньше обожал.

«Старые вещи я раздаю. Я отправляю либо в детские дома, либо в театральные студии», — рассказал Басков.

Последние годы выдались для Николая тяжелыми. Смерть отца, болезнь матери, проблемы с его собственным здоровьем. После операции по восстановлению связок на ноге певец с трудом мог передвигаться по сцене!

«Слава богу, связки тут заживут, а связки голосовые работают от всего сердца, поэтому, извините, что я не могу быть сегодня таким быстрым», — говорил Басков.

Добавляет стресса и многолетняя стройка. Басков купил участок на подмосковной Рублевке еще в 2014 году. Но до сих пор не отметил новоселье. Певец объясняет: он решил не экономить и сделать ремонт по высшему разряду. Пришлось даже взять кредит.

«Жизнь одна, она непредсказуемая, она, наверное, нелегкая, она сложная. Понятно, что шоу-бизнес — это яркое, это красочное, это богатое. А на самом деле это ширма, которая светится», — отметил Басков.

Но, по мнению друзей, больше всего Николай грустит от одиночества. Артист, в которого влюблены миллионы женщин по всей стране, приходит в свою роскошную квартиру площадью 300 квадратных метров, а вместо семьи его встречает только кошечка Шанель.

«Может быть, ощутил себя немножко неохваченным, неизлюбленным», — рассказала актриса Лилия Сайфуллина.

В свое время Басков крутил романы с такими красотками, как Софи Кальчева и Оксана Федорова. Устраивал горячие фотосессии на Мальдивах с Анастасией Волочковой и делал предложение Виктории Лопыревой. Но до свадьбы дело так и не дошло.

«Бог, вы знаете, кому-то дает любовь, счастье, кому-то трудности, кому-то что-то другое», — говорит Басков.

Женат Николай был лишь однажды — на Светлане Шпигель. В этом браке родился сын Бронислав. Но он давно не общается с отцом. И даже сменил фамилию.

«Иногда на Николая говорят, что он отрекся от сына, но на самом деле это не так. Это не его было желание не общаться с сыном, а это было желание семьи Светланы Шпигель», — отмечает светский журналист Светлана Ключкина.

Родители развелись, когда мальчику было всего два года. Вскоре Светлана снова вышла замуж и увезла ребенка за границу. Но несколько лет назад они вернулись в Россию. По сообщениям прессы, Бронислав живет в Москве. О знаменитом папе не желает и слышать.

«Когда Басков разводился со Светланой Шпигель, там в контракте была указана строчка, что он не имеет права никаким образом общаться с сыном», — рассказала Ключкина.

Возможно, именно это и является той самой главной болью в сердце народного артиста, о которой он не может говорить?

«Чем старше мы становимся, тем больше разрывается связь и вероятность того, что вы будете хорошими друзьями и вы будете отцом и сыном. И от этого, конечно, понимание еще больше триггерит ваш эмоциональный фон», — говорит психолог Марина Докучаева.

Психологи считают, у Баскова — возрастной кризис. Певцу скоро исполнится 50 лет. По словам экспертов, именно в этот период у мужчин происходит переоценка ценностей.

«Уровень тестостерона падает, в связи с этим падает энергия и настроение. Он разочаровывается в себе, разочаровывается в жизни», — отмечает Докучаева.

Специалисты говорят: чтобы окончательно не провалиться в депрессию, надо искать точку опоры. Для Николая это работа. Он признался, что именно благодаря вниманию поклонников находит в себе силы радоваться жизни.

«И именно вы заполняете огромную пустоту, которая живет внутри меня», — отметил Басков.

Басков рассказал, что готовится к юбилейному турне. И надеется, что сможет отплатить фанатам за поддержку хорошими концертами и отличным настроением.