Запретная любовь пса Буйнова и собачья роскошь Киркорова: как живут питомцы звезд

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Звездные питомцы живут не хуже своих хозяев. Сколько денег тратят артисты на своих любимцев, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров рассказал о новых питомцах! Зачем король эстрады устроил у себя дома зоопарк? Как телеведущая Анфиса Чехова спасала свою собаку от смертельной болезни? Почему Александру Буйнову пришлось извиняться за пса Марчелло перед соседями? И сколько денег звезды тратят на содержание своих любимцев? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня огромная кровать такая, и все, они (питомцы. — Прим. ред.) со мной барахтаются. Сейчас у меня вот Лео, у меня Леброн. Появился сейчас Сырник, появился Яхонт — Чау-чау. И вот появился Голдендудль. Он еще маленький, но он вырастет с меня ростом. Будет ходить на задних лапах», — рассказал Киркоров.

А ведь еще недавно Филипп Киркоров уверял, что больше никогда не заведет питомца. Артист слишком тяжело переживал смерть каждой собаки, которая жила в его семье.

«Обращаюсь ко всем своим друзьям. Не надо мне дарить животных, потому что это большая трагедия, я очень переживаю», — говорил Киркоров.

Но когда певец наткнулся в сети на снимки забавной маленькой мальтипу, тут же забыл обо всех обещаниях. Вот только Киркорова ждало разочарование. Заводчица сказала, что не может отдать этого щенка. Ведь именно его она снимает для рекламы. Предложила выбрать другого.

«Я говорю, ну можно хотя бы посмотреть на него живьем? Она поддалась на мою уловку, выносит, и я говорю: «А можно на ручки?» Она вот так заползла на ручки, я говорю: «Вот делайте, что хотите, но я его вам не отдам». Как? Как? (спрашивает женщина. — Прим. ред.) Я говорю: «Вот так, Анечка, не отдам», — рассказал Киркоров.

На одном Лео Филипп не остановился. Вскоре к мальтипу присоединились еще две собаки. Кроме того, в доме звезды живут корги Лоренцо и два далматина, которых когда-то дарили его детям.

«Как называется, когда собак много? Питомник. У меня голубятня есть с голубями. Вот теперь у меня питомник», — шутит Киркоров.

По данным СМИ, собаки обошлись Киркорову в несколько миллионов рублей! Плюс артист уже приобрел для пушистых друзей дизайнерские лежанки и наряды. Больше всего обновок у крошки Леонардо.

«Ему уже шьют одежду. Сейчас девочки, мои поклонницы, подарили ему целый гардероб. Сами вышивали, вязали», — поделился Киркоров.

Любовь Успенская признается: ее любимец — йоркширский терьер Джуник живет, как маленький король. У него — отдельная комната, личная няня. А рацион состоит исключительно из фермерских продуктов.

«Утром он ест биоорганику — курицу и кашу гречневую. На ужин он ест биф-органик — филе-миньон, но как бефстроганов с овощами. Все органика, все привозят из-за границы. Я сама готовлю», — рассказала певица Любовь Успенская.

Александр Буйнов, наоборот, старается воспитывать своего бернского зенненхунда Марчелло в строгости. Иногда пес проявляет характер. Недавно, например, заставил хозяина краснеть — сбежал на свидание к соседке.

«Открылась калитка, и мы его только… О, на горизонте! (убежал. — Прим. ред.) Лена, хозяйка, просыпается, и муж говорит ей: „А где наша-то… Берни?“. Она говорит: „А уже поздно говорить“. Они (собаки. — Прим. ред.) обнимаются. Они лежали, обнявшись, потому что они всю ночь занимались этим», — рассказал певец, народный артист России Александр Буйнов.

А через два месяца на свет появились девять плодов запретной любви.

«Я говорю: Леночка, мне так неудобно, как получилось? Она говорит: что вы, не беспокойтесь, они все ушли уже, заранее уже ушли, пока они еще были слепые, не открылись глазки, а уже всех разобрали», — поделился Буйнов.

Певец Шура, наоборот, очень хочет, чтобы его чихуахуа по кличке Муха родила щенков. Он даже приобрел отдельную квартиру, чтобы будущему потомству было где бегать и играть, пока они не найдут новые дома.

«Все мечты у меня сбылись, я живой и здоровый. Теперь у меня мечта, чтобы моя Муха родила. И очень много уже желающих получить щеночков», — поделился певец Шура.

Для многих звезд животные — настоящие члены семьи, ради которых они готовы пойти на все. Когда у французского бульдога Анфисы Чеховой диагностировали неоперабельную лимфому, телеведущая нашла врача, который согласился лечить Картошку. После нескольких дорогостоящих операций, курса химиотерапии и трансплантации роговицы, собака вернулась домой. К сожалению, врачам пришлось удалить ей один глаз. Но, главное, Картошка жива!

«Жизнь вносит такие коррективы. Не всегда ты можешь прогнозировать жизненное течение, и приходится с чем-то смиряться», — рассказала телеведущая Анфиса Чехова.

«Я вынужден был передать его в добрые руки своего брата и его семьи. Они за ним ухаживают, кормят, гуляют с ним. А я вот просто не успеваю», — поделился певец Хабиб.

Кстати, не всем знаменитостям важна порода и регалии. Среди звезд много и тех, кто взял животных из приюта. Это Константин Хабенский, Сергей Лазарев, Ольга Орлова, Данила Козловский. Певица Мэри Гу и вовсе подобрала собаку прямо на улице!

«Она просто прибилась ко мне, прыгнула в мою машину, ну что я должна была сделать, выгнать ее? А потом я просто не смогла ее пристроить, потому что не было особо желающих взять дворняжку», — рассказала певица Мэри Гу.

Актриса Саша Бортич тоже воспитывает пса, которого когда-то обидели другие люди. Блондинка делится: из-за травм прошлого с Греем иногда возникают проблемы.

«Убежал недавно пес. Слава богу, мы его мгновенно, можно сказать, молниеносно нашли. Девушка его нашла, дала объявление в группу потеряшек, и мы быстро это все обнаружили», — поделилась актриса Александра Бортич.

Бортич уверена: совершенно неважно, приехала собака из дорогого питомника или ее нашли на свалке. Ведь независимо от богатства родословной — все животные преданы своим хозяевам.