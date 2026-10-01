Эксклюзивное интервью звезды «Голос. Дети»: Данил Плужников о своей судьбе и болезни

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Почему победитель музыкального проекта теперь поет на улице? И хватает ли ему денег на жизнь, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Данила Плужникова! О детских обидах, цене успеха и проблемах со здоровьем! Как сейчас живет победитель популярного музыкального проекта? Зачем поет на улице? И почему вынужден принимать антидепрессанты? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Центр Москвы. Арбат. Вокруг двоих музыкантов — много народу. Люди подпевают, снимают выступление на телефон и перешептываются: кто этот парень? Он кажется таким знакомым. И лишь потом понимают: перед ними Данил Плужников. Победитель детского музыкального проекта. Толпа начинает скандировать его имя.

Данил приходит сюда часто. В один из дней его увидел продюсер Сергей Дворцов. И поднял шумиху в прессе!

«Ты стоишь, побираешься, грубо говоря, рядом с тобой стоит некая кормушка с надписью, то есть переводить туда-то», — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Дворцов утверждает, что вызвался помочь. Но что было на самом деле? И зачем Плужников поет на улице?

Даня выиграл популярный конкурс в апреле 2016 года, ему было 14 лет. Мальчик из Сочи с редким диагнозом псевдоахондроплазия (редкое наследственное заболевание из группы остеохондродисплазий, которое характеризуется нарушением роста и формирования костей и хрящевой ткани и приводит к непропорциональной карликовости с укорочением конечностей. — Прим. ред.) тогда покорил зрителей своей душевностью и обаянием. Но были и те, кто считал: награду дали из сострадания!

«Было очень много споров о том, как я победил, почему победил. И это все привлекало внимание разных людей», — делится музыкант Данил Плужников.

Юный певец старался игнорировать негатив. Опыт в этом деле у него был солидный. Плужников с детства привык держать удар.

«Периодически были какие-то издевки. Всегда находились какие-то недопонимания, какие-то детские глупости и так далее», — рассказал Плужников.

Диагноз ахондроплазия Дане поставили еще в десять месяцев. Это генетическое заболевание, которое нарушает рост костей и хрящей. И считается неизлечимым.

«Это особенные люди, которые требуют постоянного ухода и поддержки. И реабилитации, и ортопедическая поддержка, и наблюдение хирурга, нейрохирурга, потому что могут страдать шейный отдел и, соответственно, нервная система», — объясняет невролог Руслан Кутузов.

Родители сделали все возможное, чтобы сын не чувствовал себя не таким, как все. Он рос в любви и заботе. Но дети порой бывают очень жестокими. Иногда мальчику сильно доставалось от сверстников.

«Толпой ребята залезли на стройку. Я туда сам не могу залезть и слезть, меня закинули. А потом они просто ушли и меня оставили. Я там пытался пройти через леса строительные. Споткнулся. Падаю вперед. Там передо мной доска. Хочу за нее зацепиться. Не получается. Она меня назад опрокидывает. Я ударяюсь об осколок просто», — поделился Плужников.

От удара о бетонную плиту Данил получил сотрясение мозга. Он с трудом смог встать на ноги. Вылезти из ловушки помогла знакомая девочка.

Родители Дани постоянно ищут новые способы облегчить его состояние. Полтора года назад им предложили хирургическое вмешательство. Обещали: это поможет убрать боли в суставах. Плужников перенес 11 операций. Но результат оказался печальным.

«Я решил попробовать. Ну, мы решили, это было совместное решение с семьей, что хуже не будет. Стало хуже», — рассказал Плужников.

Из-за переживаний у молодого человека началась гипертония. Данил вынужден постоянно принимать лекарства.

«Я потратил полтора года жизни, потратил свое ментальное здоровье на это. Я до сих пор на антидепрессантах сижу», — утверждает Плужников.

Сейчас он с семьей живет в Москве. Несколько лет назад Плужниковы продали квартиру в Сочи и взяли ипотеку, которую вскоре закрыли. Даня внес солидный вклад!

«Я отучился, сейчас здесь зарабатываю буквально своими проектами, тем, что я пишу музыку, тем, что я где-то выступаю. И периодически мы уходим, стритуем на улицу», — рассказал Плужников.

Певец уверяет: на Арбате поет ради удовольствия, а не из-за проблем с финансами. Слова Сергея Дворцова он назвал полной ерундой!

«Выставил в свете, что мы за жалкое зрелище, что мы за копейки выступаем, но это не так. Мы просто хотели сказать, что он воздухан и все», — рассказал Плужников.

«Я ему перевел тысячу рублей, на поесть, на попить, грубо говоря. Соответственно, я подошел, сказал: давай, возможно, посотрудничаем, и оставил свой номер телефона. Все, он мне не перезвонил, не написал», — делился Дворцов.

«Он к нам даже не подходил. Я просто помню его лицо, он сидел там, сета два слушал примерно. Я запомнил, и все, он ушел. Ну смешной чувак. Не знаю, почему с ним сотрудничают вообще люди», — уверяет Плужников.

Певец не обижается на Дворцова. Объясняет: у него есть дела поважнее. Плужников все свободное время проводит в домашней студии. Работает над аранжировками для коллег. И мечтает написать хит, чтобы его воспринимали не только как победителя детского музыкального проекта.