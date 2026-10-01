Забытая могила и встречи во сне: сиделка актера о наследстве и знаках с того света

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Почему близкие Ивана Краско не появляются на его могиле и что рассказала Дарья Пашкова о жизни рядом с артистом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью последней музы Ивана Краско! Был ли у Дарьи Пашковой роман с артистом? И в чем девушку обвиняли его родственники? Почему сыновья актера не приезжают на кладбище? Из-за чего на могиле Краско до сих пор нет памятника? Как вышло, что захоронения многих звезд советского кино поросли мхом? И можно ли привлечь близких к ответственности? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

«После смерти Ивана Ивановича, конечно, опустошение полное было. Я записалась к психологу, чтобы как-то проработать эту боль, горечь, печаль», — бывшая сиделка Ивана Краско Дарья Пашкова.

Бывшая сиделка Ивана Краско приезжает на Комаровское мемориальное кладбище девятого числа каждого месяца. А также 23 сентября — в день его рождения. В этом году легендарному артисту исполнилось бы 96 лет.

«Все так же больно. Не было ни дня, чтоб я тебя не вспоминала», — делится Пашкова.

Дарья Пашкова меняет цветы, прибирает мусор. И вспоминает свою работу у Краско. Она была рядом с ним на протяжении десяти последних лет.

«У меня Дашенька — мои глаза, которая и поводырь мой, потому что часто по улице ту или иную колдобину не увижу и могу брякнуться», — говорил актер, народный артист РСФСР Иван Краско.

Актер так тепло отзывался о сиделке, что некоторые даже подозревали их в романе. Особенно учитывая любовь Краско к молодым красоткам. Третья жена Ивана Ивановича была младше его на 47 лет! А четвертая — на 60!

«В одной больнице у меня еще один помощник есть. Того спросили, а что больше всего любит Иван Иванович, имею в виду поесть. А этот мой помощник сказал: больше всего Иван Иванович любит молодых женщин», — рассказывал Краско.

Но Дарья уверяет: ее с артистом связывала исключительно дружба. Она относилась к нему, как к родственнику!

«Он мне заменил дедушку. Может, где-то папу. Очень был близкий мне человек. Как он говорил, что мы даже с ним похожи. Носы одинаковые», — рассказала Пашкова.

Краско доверял помощнице. И когда она предложила переехать к ней в квартиру, тут же согласился. Поползли слухи: якобы блондинка втерлась в доверие к пожилому актеру, чтобы заполучить наследство.

«Он же человек был такой, рубаха парень, он никогда себе ничего не оставлял, ему никогда ничего было не нужно», — бывший директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов.

После смерти Ивана Ивановича разгорелась драма! По словам Дарьи, прямо на похоронах родственники обвинили ее в краже денег с карточки Краско.

«Куда делась пенсия и еще что-то. А деньги, которые там, извините, подгузники, пеленки, еда, а еда там была не то что дорогая, а уже специальные бутылочки с белком надо было покупать, они дорогие были», — поделилась Пашкова.

Дарья заявляет: у нее не было и мыслей потратить средства актера на себя! И даже когда он сам предложил сделать дорогой подарок — отказалась.

«Один раз он меня в больнице года три назад спросил, хотела бы я какую-нибудь квартиру или дачу. Я сказала: нет. Он на меня посмотрел, говорит: в принципе, это был тупой вопрос. Я такая: ну да». Все получили сыновья, у меня ничего нет от Ивана Ивановича. Единственное, что у меня осталось, это его очки и зенитовский шарф», — вспоминает Пашкова.

Единственным утешением Пашкова называет то, что Иван Иванович часто является ей во снах. Девушка уверена: он ее оберегает!

«Видимо, как-то сознание мне подсказывает, что он здесь, рядом, меня оберегает, и я это чувствую. Куда бы я ни поехала, все время ощущаю, что он стал мне как ангел-хранитель», — поделилась Пашкова.

Дарья очень переживает, что на могиле до сих пор нет памятника. Только крест и черно-белое фото. А ведь с момента смерти легендарного артиста прошло уже больше года! Пашкова сомневается, что близкие звезды советского кино вообще здесь бывают.

«Сыновей я больше здесь не видела с похорон. То есть ни на девятый день, ни на 40-й их не было. Человека не стало, и все его забыли очень быстро», — рассказала Пашкова.

«По общим правилам за могилами ухаживают родственники ближайшие. Если нет ближайших родственников, это могут быть друзья, какие-то волонтеры, либо лица, которые просто были наняты для того, чтобы ухаживать за могилами. Однако зачастую бывает такое, что могилы остаются просто заброшенными. К сожалению, обязать родственников ухаживать за могилами все-таки не получится», — отмечает юрист Антон Усков.

«Значит, им что-то не объяснили, что-то еще не раскрылось в их душе, но обязательно раскроется. Рано или поздно со слезами на глазах будут просить прощения», — юморист, народный артист России Евгений Петросян.

Дарья Пашкова уверена: на могиле такого выдающегося человека, как Иван Иванович Краско, обязательно должен стоять красивый постамент! В знак уважения к заслугам и таланту. Девушка надеется, что об этом вспомнят и его родственники.