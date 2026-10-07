Как определить раковую родинку: четыре признака, которые указывают на меланому

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alessandra Sarti

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Если у вас больше десяти родинок или они расположены в местах трения одежды, вы в группе риска развития онкологии.

Родинки есть практически у каждого человека, но далеко не все они безопасны. Некоторые могут переродиться в меланому — одно из самых агрессивных онкологических заболеваний.

Врач-онколог, маммолог и онкогинеколог Ирина Сигарева эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, на какие признаки стоит обращать внимание, почему самодиагностика недопустима и кому нужно регулярно проверяться у специалиста.

Что такое невусы и почему появляются родинки

Как определить рак онкологию по родинке: четыре признака и симптомы, которые указывают на меланому. Фото: 5-tv.ru

По словам врача, родинки, или невусы, — это образования на коже, которые содержат специальные клетки. Их цвет определяется пигментом меланином.

«Невусы или родинки — это образования на коже, которые содержат в себе несколько специальных клеток. А самое главное, они могут содержать большее или меньшее количество меланина — это пигмент, который определяет их цвет», — объясняет эксперт.

Он отмечает, что родинки присущи большинству населения планеты, но на их развитие и количество влияют как генетика, так и окружающая среда.

«Самый главный фактор образования — увеличение количества, размеров и в целом образование большого количества меланинсодержащих невусов. Это повышенная инсоляция, длительное и бесконтрольное пребывание на солнце без применения средств защиты», — предупреждает врач.

Четыре признака опасной родинки

Как определить рак онкологию по родинке: четыре признака и симптомы, которые указывают на меланому. Фото: 5-tv.ru

Специалист назвала тревожные изменения в родинках, которые должны насторожить. Первый из них — асимметрия.

«Когда мы смотрим на такую родинку — пигментированное пятно — и проведем в середине линию, она должна разделить нашу родинку на две одинаковые части. Если в ней нарушается такая симметрия, это первый признак того, что нам нужно обратиться к специалисту», — говорит онколог.

Второй признак — нечеткие границы. В норме контур образования должен быть ровным. Если отмечается размытие, это повод для беспокойства.

Третий параметр — размер. Опасение вызывает образование крупнее шести миллиметров, особенно если оно имеет темный пигмент и асимметрию.

Четвертый — эволюция родинки. Стремительное увеличение в размерах, изменение цвета или формы может свидетельствовать о развитии меланомы.

«Грозный признак, который может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания, — это меланома. Поэтому при обнаружении такого набора изменяемых характеристик необходимо также обратиться за медицинской помощью», — подчеркивает врач.

С какими родинками пора идти к врачу

Как определить рак онкологию по родинке: четыре признака и симптомы, которые указывают на меланому. Фото: 5-tv.ru

Сигарева назвала категории людей, которым особенно важно регулярно проходить осмотр у дерматолога или онколога-дерматолога.

«Я рекомендую приходить на осмотр к дерматологу, к онкологу-дерматологу всех людей, у кого имеется десять и более пигментных невусов на теле. У тех людей, у которых имеются невусы или образования, или родинки в области ношения одежды, у женщин — это ношение бюстгальтера, у мужчин — это ношение пояса, также нижнего белья», — говорит специалист.

Он поясняет: в этих зонах высок риск травматизации образований, что может привести к перерождению. Также в группе риска люди со склонностью к пигментации и те, у чьих родственников были случаи меланомы или плоскоклеточного рака.

Как проходит осмотр опасных родинок

Как определить рак онкологию по родинке: четыре признака и симптомы, которые указывают на меланому. Фото: 5-tv.ru

Врач подчеркивает: самостоятельно поставить диагноз невозможно. Существует множество видов родинок — плоские и возвышающиеся, от черного до телесного цвета. Разобраться в них может только специалист.

Осмотр проводится с помощью специального аппарата — дерматоскопа.

«Под большим увеличением рассматривается каждый подозрительный элемент на коже, и таким образом существуют признаки, по которым мы можем определить, доброкачественное это заболевание или все-таки у него есть некие признаки злокачественности», — разъясняет медик.

Если подозрения подтверждаются, требуется хирургическое лечение.

«Хирургического (лечения. — Прим. ред.) в объеме полного удаления, тотальной эксцизионной биопсии и с обязательным последующим гистологическим исследованием удаленного материала», — уточняет врач.

Профилактика опасных родинок

Как определить рак онкологию по родинке: четыре признака и симптомы, которые указывают на меланому. Фото: 5-tv.ru

Главная мера профилактики меланомы — защита от ультрафиолета. Онколог напоминает, что длительное пребывание на солнце без средств защиты ведет к появлению большого количества пигментных пятен.

«Они также могут в последующем трансформироваться в полноценный меланинсодержащий невус, и, к сожалению, это тоже может привести к развитию самого страшного заболевания — рака кожи — меланомы», — предостерегает эксперт.

Ирина Сигарева советует не пренебрегать солнцезащитными средствами и регулярно осматривать кожу, а при любых изменениях родинок обращаться к врачу.