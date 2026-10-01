Ремейк «Свадьбы в Малиновке»: кто из актеров мог бы сыграть в фильме в 2026 году

Фото: Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке", режиссер Андрей Тутышкин, 1967г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев, РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Какими были бы Попандопуло, Яшка-артиллерист и другие герои советской комедии?

Легендарная музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке», вышедшая на экраны в далеком 1967 году, до сих пор остается одним из самых любимых фильмов нескольких поколений. История о жителях села Малиновка, оказавшихся в водовороте событий Гражданской войны, давно разошлась на цитаты, а ее герои стали частью отечественной кинокультуры.

А что, если бы эту картину решили переснять в 2026 году? 5-tv.ru решил пофантазировать и представить, как выглядел бы современный каст «Свадьбы в Малиновке», если бы за дело взялся отечественный продюсер.

Яринка — Виктория Агалакова

Кто из актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Свадьба в Малиновке»? Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссер Андрей Тутышкин, 1967 г.; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Яринка — одна из главных героинь истории, вокруг которой разворачиваются любовные перипетии и комедийная неразбериха.

Виктория Агалакова добавила бы этому образу юношескую непосредственность и современную энергичность. В ее исполнении Яринка выглядела бы особенно живой и естественной — с открытой улыбкой, эмоциональностью и характером, который невозможно не заметить.

Главной изюминкой такого прочтения стала бы искренность героини. Даже в самых комедийных сценах за ее непосредственностью чувствовалась бы настоящая эмоциональность, благодаря которой история Яринки оставалась бы убедительной и сегодня.

Андрейка — Александр Петров

Кто из актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Свадьба в Малиновке»? Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссер Андрей Тутышкин, 1967 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Андрейка — один из центральных мужских персонажей, вокруг которого строится любовная линия истории.

Александр Петров добавил бы этому образу привычную зрителям харизму и темперамент. Его Андрейка получился бы ярким, эмоциональным и обаятельным героем, которому легко поверить в самых лихих и романтических сценах.

Особенность такого исполнения — сочетание удали и искренности. За внешней бравадой и стремительностью поступков сохранялась бы эмоциональная привязанность героя к близким людям.

Назар Дума — Евгений Цыганов

Кто из актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Свадьба в Малиновке»? Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссер Андрей Тутышкин, 1967 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Назар Дума — один из наиболее неоднозначных персонажей истории. Его образ заметно отличается от открытых и непосредственных героев комедии.

Евгений Цыганов добавил бы ему интеллигентность и скрытую неоднозначность. Его Назар выглядел бы внешне сдержанным и респектабельным, но при этом в каждой реплике чувствовалась бы внутренняя расчетливость.

Изюминкой такого образа стала бы двойственность. Цыганов умеет создавать персонажей, в которых не всегда сразу удается разгадать настоящие намерения, поэтому Назар получил бы дополнительный психологический объем.

Попандопуло — Сергей Бурунов

Кто из актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Свадьба в Малиновке»? Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссер Андрей Тутышкин, 1967 г.; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Попандопуло — один из самых узнаваемых комедийных героев советского кино. Его образ невозможно представить без хитрости, суетливости и знаменитого чувства юмора.

Сергей Бурунов добавил бы персонажу собственную мощную комедийную энергетику. Его Попандопуло стал бы особенно артистичным, стремительным и непредсказуемым, а каждая сцена с его участием получала бы дополнительный комический импульс.

Главная изюминка такого исполнения — мимика и интонации Бурунова. Даже короткая реплика могла бы превращаться в полноценный комедийный эпизод.

Горпина — Ирина Пегова

Кто из актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Свадьба в Малиновке»? Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссер Андрей Тутышкин, 1967 г.; www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Горпина — яркая представительница старшего поколения Малиновки. В ее характере сочетаются властность, эмоциональность и материнская забота.

Ирина Пегова добавила бы героине особую народную выразительность. В ее исполнении Горпина стала бы очень темпераментной женщиной, которая одинаково убедительно выглядит и в комедийной перепалке, и в эмоциональной семейной сцене.

Изюминкой образа стала бы способность Пеговой превращать бытовые черты характера в полноценный комедийный характер. Ее Горпина была бы громкой, непосредственной и при этом очень живой.

Балясный — Александр Яценко

Кто из актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Свадьба в Малиновке»? Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссер Андрей Тутышкин, 1967 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Балясный — сельский староста, человек обстоятельный, которому приходится сохранять порядок в непростых обстоятельствах.

Александр Яценко добавил бы этому персонажу человечность и мягкую иронию. Его Балясный не выглядел бы карикатурным — напротив, в нем чувствовался бы самый обычный человек, которому приходится справляться с совершенно необычными обстоятельствами.

Главная особенность такого исполнения — внутренняя доброта. Даже комические моменты воспринимались бы не как насмешка над героем, а как часть его обаятельного и очень узнаваемого характера.

Яшка-артиллерист — Данила Козловский

Кто из актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Свадьба в Малиновке»? Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссер Андрей Тутышкин, 1967 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Яшка-артиллерист — один из самых колоритных персонажей «Свадьбы в Малиновке». Это герой, в котором сочетаются удаль, юмор и военная лихость.

Данила Козловский добавил бы Яшке уверенность и экранную харизму. Его появление сразу меняло бы энергетику сцены: за внешней бесшабашностью чувствовалась бы сила и уверенность человека, привыкшего действовать решительно.

Изюминкой такого образа стал бы контраст между брутальной внешностью Козловского и комедийной природой персонажа. Именно это сочетание сделало бы Яшку особенно запоминающимся.

Дед Нечипор — Юрий Стоянов

Кто из актеров мог бы сыграть в современной адаптации фильма «Свадьба в Малиновке»? Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссер Андрей Тутышкин, 1967 г.; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Дед Нечипор — один из тех персонажей, которые задают особый тон всей истории. Он наблюдает за происходящим со стороны и остается важной частью атмосферы Малиновки.

Юрий Стоянов добавил бы ему наблюдательность и тонкую иронию. В его исполнении дед Нечипор получил бы особую интонацию — спокойную, немного насмешливую и одновременно добродушную.

Главная изюминка такого прочтения — способность Стоянова создавать юмор практически без внешней комедийности. Один взгляд или короткая реплика могли бы раскрыть отношение героя к происходящему лучше длинного диалога.