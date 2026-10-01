Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2026 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые правила коснутся различных аспектов жизни — от семейной ипотеки до банковских операций.

С 1 октября 2026 года в России начинают действовать новые законы и постановления, которые затронут как обычных граждан, так и бизнес. Изменения коснутся работы маркетплейсов, банковских операций, земельного контроля и других сфер.

Семейную ипотеку изменят в зависимости от количества детей

С 1 октября условия программы семейной ипотеки будут определяться количеством детей и регионом проживания заемщиков.

В регионах ставка для семьи с одним ребенком младше семи лет составит 10%. Для семей с двумя детьми она будет равна 8%, с тремя — 6%, с четырьмя — 4%, а с пятью и более детьми — 2%.

Максимальный размер кредита составит от 6 до 10 миллионов рублей в зависимости от состава семьи.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки будут выше. Для семей с одним ребенком она составит 12%, а для семей с пятью и более детьми — 4%. Предельная сумма кредита будет находиться в диапазоне от 12 до 18 миллионов рублей.

При строительстве частного дома ставка сохранится на уровне 6% вне зависимости от региона проживания и количества детей. Максимальный срок ипотечного кредита ограничат 15 годами.

Маркетплейсы перейдут на новые правила

С 1 октября начнет действовать закон о платформенной экономике, который регулирует работу маркетплейсов, сервисов доставки, такси и других цифровых сервисов.

Теперь площадки обязаны заранее уведомлять партнеров о любых изменениях условий, а в карточках товаров должны быть указаны все необходимые сведения о продавце, сертификатах, лицензиях и маркировке, предусмотренные законом.

Кроме того, покупатели смогут предъявлять претензии продавцу через цифровую платформу. Оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность для обращений, а в некоторых случаях — для возврата денег или товара через инфраструктуру площадки. Важно отметить, что оператор платформы не становится автоматически продавцом товаров, размещенных на ней.

Наличные разрешат зачислять на счет другого банка через СБП

С 1 октября расширяются возможности системы быстрых платежей. Новые правила позволят внести наличные через банкомат одного банка и направить их на счет физического лица, открытый в другой кредитной организации — участнике СБП.

Однако доступность такой функции будет зависеть от конкретного банка и банкомата. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о внедрении соответствующего сервиса.

Для подобных операций установлены ограничения. За один раз можно будет внести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч рублей, а месячный — 200 тысяч рублей.

Такая операция не считается обычным переводом через систему быстрых платежей, поэтому кредитная организация сможет установить за нее комиссию.

МФО ограничат выдачу третьего дорогого займа

С 1 октября 2026 года микрофинансовым организациям запретят выдавать новый заем с полной стоимостью кредита выше 200% годовых заемщику, у которого уже имеются два непогашенных займа с такой же высокой полной стоимостью.

Чтобы проверить наличие действующих обязательств, МФО должны будут получать информацию из кредитной истории клиента.

С апреля 2027 года требования станут строже. Новый дорогой заем нельзя будет получить уже при наличии одного действующего займа с полной стоимостью кредита выше 100% годовых.

Военные пенсии увеличат на 4%

С 1 октября пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств проиндексируют на 4%.

Конкретный размер прибавки будет зависеть от величины денежного довольствия, продолжительности выслуги лет и предусмотренных надбавок.

Болезненные стоматологические процедуры должны проводить с анестезией

С 1 октября меняется порядок оказания медицинской помощи взрослым пациентам со стоматологическими заболеваниями, пишет ТАСС, ссылаясь на приказ Минздрава России.

Если медицинская процедура потенциально может вызвать боль, ее должны будут проводить с применением анестезии.

Представители недееспособных граждан смогут регистрировать их в ЕСИА

С 1 октября законные представители недееспособных граждан получат возможность зарегистрировать их в Единой системе идентификации и аутентификации.

Для регистрации необходимо будет предоставить сведения и документы о самом гражданине и его представителе. Кроме того, у законного представителя должна быть подтвержденная учетная запись.

Нарушения земельного законодательства начнут выявлять автоматически

С 1 октября Росреестр сможет применять результаты автоматизированного наблюдения, в том числе полученные при помощи беспилотных летательных аппаратов, чтобы выявлять признаки нарушений земельного законодательства.

Так, речь может идти о строительстве на территории, где оно не разрешено, либо о неиспользовании земельного участка.

Аналогичные возможности при контроле сельскохозяйственных земель получает Россельхознадзор.

Изменения затрагивают и экологический контроль. Уточняется список признаков нарушений, которые могут фиксировать автоматизированные средства.

Среди них — несанкционированное накопление или размещение отходов, пожары и задымление на объектах их размещения, а также отдельные случаи сброса сточных вод в пределах водоохранных зон.

Полученная информация в установленном порядке может стать основанием для проведения контрольного мероприятия.