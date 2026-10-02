Куда ехать и что объехать: как беспилотный транспорт «видит» дорогу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что видит автономный автомобиль, когда за рулем никого нет?

Беспилотные такси уже появляются на российских дорогах — пассажиру достаточно выбрать маршрут, а дальше автомобиль движется самостоятельно. Но как машина понимает, куда ехать, видит препятствия и принимает решения без водителя?

Нужен ли беспилотному транспорту навигатор? Как работает система и сможет ли полностью заменить человека? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Как работает беспилотный транспорт

На российские дороги выходит беспилотный транспорт: трамваи, грузовики, поезда. В IT-городе Иннополис в Республике Татарстан уже работает полностью автономное такси, которым может воспользоваться любой житель или турист.

«Мозг беспилотника — это загруженная цифровая карта, цифровой двойник дороги или цифровой двойник рельсов. Скажем так, виртуальная дорога», — говорит эксперт по интеллектуальным транспортным системам Дмитрий Ольховиков.

Как беспилотные машины ориентируются без человека

www.globallookpress.com/Thomas Imo

В австралийских карьерах уже работают автономные самосвалы весом 400 тонн. И делают они это в абсолютной темноте! Ориентироваться машинам помогают лидары — устройства, которые сканируют пространство с помощью миллиона лазерных лучей. И это лишь малая часть сложной инженерной системы роботизированных авто.

«Мы используем три типа датчиков — это лидары, радары и камеры. Каждый из них имеет свои преимущества. Лидар очень хорошо определяет расстояние до объектов и показывает картинку 360. Камеры хорошо классифицируют объект. Мы понимаем, что это человек или столб. И радар — это датчик, который работает в любых погодных условиях, в условиях любой видимости», — говорит начальник центра развития беспилотного транспорта московского метрополитена Павел Бокша.

Насколько безопасен беспилотный транспорт

Беспилотный автомобиль способен проехать без дозаправки и остановок около четырех-пяти тысяч километров. Мировой рекорд скорости для машин с таким типом управления — 318 километров в час. Установил его автономный суперкар в 2025 году в США. Но насколько безопасна эта система?

«Не было ни одного ДТП, в котором был бы виноват беспилотный автомобиль, двигающийся именно в автономном режиме. Да, случались дорожно-транспортные происшествия, но виновниками как раз-таки были сторонние транспортные средства, которыми управлял человек», — говорит руководитель проекта «Беспилотные логистические коридоры» Андрей Пахомов.

Беспилотный трамвай в Москве перевез уже больше 60 тысяч пассажиров. По трассе М-11 «Нева» в июне 2023 года запустили автономные фуры. Электропоезд «Ласточка-113» самостоятельно движется по перегону и тормозит у платформы.

Неужели машины победили, а людям пора отойти в сторону? Специалисты считают, что этого не произойдёт: скорее, роль человека в управлении транспортом изменится.

«Сотрудник в первую очередь занимается общением с пассажирами и другими агентами движения. Кроме того, он может вмешаться в различных каких-то нестандартных ситуациях, но в целом он не управляет трамваем», — рассказывает Бокша.

Как беспилотный транспорт выстраивает траекторию

www.globallookpress.com/Cfoto

Самые дорогие беспилотники перемещаются по Марсу. Радиосигнал с Земли до Красной планеты идет 24 минуты, и обычный способ управления бессилен. На помощь приходит уникальная система навигации, которая автоматически сканирует ландшафт и самостоятельно выстраивает траекторию.

Как это происходит — можно проверить и дома. Например, на роботе-пылесосе — простейшем бытовом беспилотнике, который оснащен лидаром. Он сканирует пространство лазером, рисует карту и объезжает непрозрачные предметы.