Боль в животе обманывает: какие смертельно опасные болезни маскируются под спазмы
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
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За привычными симптомами могут скрываться проблемы с сердцем, сосудами, нервами и даже вирусные инфекции.
Выражение «жаба душит» знакомо каждому, но мало кто знает, что у этой фразы медицинские корни. Раньше грудной жабой называли стенокардию — боль в сердце и нехватку кислорода сравнивали с сидящим на груди земноводным. Похожие симптомы порой испытывают завистники и жадные люди — поэтому и говорят, что их «душит жаба».
Но жаба бывает не только грудной, но и брюшной. И это не метафора, а диагноз — состояние, при котором кишечник не получает достаточно кислорода. Впрочем, брюшная жаба — лишь одна из множества неочевидных причин боли в животе.
Оказывается, живот может болеть из-за инфаркта, дремлющего вируса герпеса, сломанного ребра и даже от нервного напряжения. Почему не всякая боль в животе — повод пить таблетки от желудка, расскажет программа Пятого канала «Ваше здоровье!».
Брюшная жаба: когда кишечнику не хватает воздуха
Урчит живот? Совсем не обязательно, что вы голодны. Скорее всего, это барбаригмус — звук, который возникает при движении пищи и газов по кишечнику. Для бесперебойной работы этому органу нужны питательные вещества и кислород. Их доставляет кровь.
Но бывает, что клетки получают недостаточно топлива. Одна из возможных причин — брюшная жаба или мезентериальная ишемия.
«Обычно после еды из-за того, что у нас есть запрос в органы ЖКТ, больше кровоток, но при этом организм этой крови дать не может из-за того, что есть атеросклероз и сужение сосудов. Кровь притекает в недостаточном количестве, начинаются определенные процессы, выделяются вещества, которые клинически приводят к очень выраженному приступу — боли в животе», — объясняет гастроэнтеролог Анастасия Аббасова.
Если долго игнорировать болевой синдром, брюшная жаба начнет душить кишечник постоянно, и патология может перейти в острую форму кислородного голодания. Оно грозит отмиранием тканей и даже летальным исходом.
Инфаркт миокарда: когда болит живот, а страдает сердце
При инфаркте миокарда счет также идет на часы, и первые сигналы о смертельной опасности не всегда идут от сердца.
«Инфаркт миокарда — это очень серьезное и острейшее заболевание, при котором стенка сердца, то есть миокард, начинает отмирать. И вот если нижняя стенка поражается, то могут быть эпигастральные симптомы, то есть признаки, при которых нам может казаться, что болит желудок, и мы начинаем пить таблетки от живота», — отмечает терапевт Михаил Братусь.
Опоясывающий лишай: вирус, который прятался годами
Еще одна неочевидная причина острой боли в абдоминальной области — вирус, который когда-то поселился в межреберных нервах и спустя время решил вновь заявить о себе.
«После перенесенной ветряной оспы или разных вариантов герпес-вируса, к сожалению, у некоторых людей может развиваться такое осложнение, как опоясывающий лишай. Это такое состояние, когда вирус герпеса накапливается в ганглиях по ходу межреберных сплетений и клинически, к сожалению, протекает очень выраженными приступами боли в этих местах», — рассказала Аббасова.
Синдром щелкающего ребра: когда хрящ защемляет нерв
А иногда источником дискомфорта становятся и сами ребра. Например, из-за резкого скручивания или сильного удара может порваться хрящ, который фиксирует их физиологическое положение. В результате возникает так называемый синдром щелкающего ребра.
«Хрящ вызывает компрессию межреберного нерва, и поэтому возникает болевой синдром. Обычно эти боли связаны с дыханием, с поворотом в какую-то сторону, с наклоном», — рассказала невролог, кандидат медицинских наук Наталья Романова.
Синдром раздраженного кишечника: когда нервы слышат «громче» обычного
Впрочем, живот может беспокоить даже при отсутствии выраженных патологий. Так нередко проявляется синдром раздраженного кишечника. Нервная система словно начинает слышать орган громче обычного.
«На минимальное растяжение — небольшое количество газа или просто пищевой комок — идет по кишечнику, кишечник реагирует так, как будто бы мне очень больно, я переполнен. Это такое заболевание, которое не несет в себе никаких рисков по жизни. Ты не умрешь с этой болезнью, но качество жизни может быть на нуле, потому что у человека постоянно болит живот. У него либо диарея, либо, наоборот, запор. Он боится выйти из дома, ищет туалет, постоянно боится что-то съесть», — рассказала Аббасова.
Зачастую эта проблема развивается на фоне стресса и психических расстройств. Поэтому гастроэнтеролог может направить пациента к психотерапевту. В ряде случаев пусковым механизмом для развития синдрома раздраженного кишечника становится инфекция. После перенесенной болезни повышается чувствительность рецепторов кишечника, а также меняется состав его микрофлоры. У некоторых пациентов снижается количество полезных бактерий, участвующих в укреплении защитного барьера кишечника. В итоге нарушается проницаемость его стенки, а это провоцирует боли и спазмы.
Помните, что желудочно-кишечный тракт — очень уязвимая зона с множеством нервных окончаний. Он одним из первых кричит о неполадках в организме. Прислушайтесь к этим сигналам и не откладывайте поход к врачу.