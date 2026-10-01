Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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В борьбе за привлекательность мужчины готовы менять тело буквально по частям. Но цена таких решений может быть высокой.

Уход за внешностью давно перестал быть исключительно женской заботой. Мужчины следят за кожей, волосами, фигурой и даже обращаются к пластическим хирургам. Но в погоне за идеальным образом некоторые готовы идти на экстремальные меры — от болезненных операций до опасных экспериментов с собственным телом.

Зачем мужчины ломают кости ради роста и пытаются изменить форму ушей, носа и скул? Какие косметологические процедуры действительно помогают, а где начинается опасная гонка за внешностью?

Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Золотой миллиметр: зачем мужчины ломают себе ноги

www.globallookpress.com/Harry Hart

Ради высокого роста некоторые мужчины готовы вынести настоящую средневековую пытку — сломать бедренные кости и вставить металлический стержень. Такая операция помогает удлинить нижние конечности. Вот только бонусом к заветным сантиметрам могут присоединиться проблемы с суставами и хроническая боль.

«Следует понимать, что это достаточно серьезное хирургическое вмешательство. Оно очень длительное, очень болезненное. Очень большой период реабилитации предстоит таким пациентам. Бывают и такие истории, когда нога, грубо говоря, двигается, но пропала чувствительность в том или ином месте», — объясняет травматолог-ортопед Алексей Тыщенко.

Уши как цветная капуста, сломанные скулы и нос: мужская гонка за брутальностью

www.globallookpress.com/uwe umstätter

От попыток соответствовать мужским стандартам красоты страдают не только ноги. Чтобы добавить брутальности, молодые люди отдают подпольным салонам немалые деньги за поломку ушей.

«Формируется так называемое ухо борца, и внешне оно выглядит как цветная капуста. Если у человека есть хронические заболевания, которые снижают иммунитет, то воспалительный процесс может дальше распространиться на среднее ухо. И в таком случае, конечно, человек теряет слух, и при запущенном воспалительном процессе могут быть и внутричерепные осложнения в том числе», — объясняет оториноларинголог Гюнель Махмудова.

Скулы и нос тоже стало модно подвергать сомнительным экспериментам, причем в домашних условиях. Пугающий тренд получил название «бонсмешинг». Подростки уверены, если разбить кость или хрящ, черты лица станут более мужественными. Но на деле это повреждает плотную сеть сосудов и даже грозит потерей зрения.

«Это может привести к выраженной деформации хрящей носа, могут быть серьезные осложнения в виде сепсиса и закончиться инвалидностью», — отмечает Гюнель Махмудова.

Ботокс для мужчин: не только против морщин

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

К счастью, на радикальные меры идут далеко не все представители сильного пола. Гораздо чаще мужчины ограничиваются походом к косметологу. Например, для борьбы с хмурым взглядом некоторые делают ботокс в межбровную зону. Но на этом возможности ботулинотерапии не заканчиваются. Ее применяют и для лечения гипергидроза — избыточного выделения пота.

«Ботулотоксин типа А у нас блокирует ацетилхолин (химическое вещество, которое участвует в передаче нервных импульсов. — Прим. ред.), тем самым блокирует потовую железу, и пациент не страдает от гипергидроза, допустим, в подмышечных впадинах, на ладонях или при подошвенном гипергидрозе. Перед каждой процедурой мы обязательно проводим тест Минора или по-другому называется йодно-крахмальная проба.

При реакции йода с крахмалом там, где гиперактивность потовых желез, цвет меняется от темно-синего до фиолетового. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понять локализацию гиперактивных потовых желез и также следить за динамикой. Лечение ботулотоксином типа А держится от трех до шести месяцев», — поясняет эндокринолог, косметолог Напият Сулейманова.

Мужская грудь по стандарту: новая граница пластики

www.globallookpress.com/Arkadius Kozera

Границы пластической хирургии для сильного пола также расширяются. В числе неожиданных мужских бьюти-трендов — пластика молочных желез.

«Удаление гинекомастии — это операция, когда у мужчины форма груди более конусовидная, более женская, когда есть либо увеличение грудной железы под соском, либо когда избыточные жировые отложения в области груди, и, соответственно, они тоже придают более женский вид мужской груди», — рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Астамур Карчаа.

Устранять физические недостатки, которые мешают почувствовать уверенность в себе, не стыдно. Но важно оценивать риски и учитывать возможные осложнения. И помните, настоящая мужественность измеряется поступками, а не внешними данными.