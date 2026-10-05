Верная жена по дате рождения: в какие числа рождаются самые преданные женщины

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дата рождения может рассказать о том, как женщина воспринимает любовь, семью и обязательства.

Какие женщины чаще сохраняют верность в отношениях — и можно ли узнать это по дате рождения? Нумерология предлагает искать определенные закономерности в числах, однако сама по себе дата рождения не может служить гарантией преданности партнеру. На выбор человека влияют его характер, воспитание, жизненный опыт, ценности и представления о близких отношениях.

Для 5-tv.ru нумеролог и астролог-таролог Елена Совершенова рассказала, какие числа в дате рождения в нумерологии связывают с постоянством и верностью в любви и почему даже они не позволяют однозначно судить о поведении человека в отношениях.

Женщины-двойки: для них важнее всего близость

Самые верные женшины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

В первую очередь эксперт выделяет женщин, родившихся 2-го, 11-го, 20-го или 29-го числа. Это энергия двойки, которую в нумерологии связывают с партнерством.

Для такой женщины отношения обычно имеют большое значение. Ей важно чувствовать эмоциональную связь с мужчиной, близость и доверие. Она редко воспринимает союз как что-то поверхностное.

Если в отношениях наступает сложный период, женщина-двойка скорее постарается поговорить с партнером, понять его и найти компромисс, чем сразу поставит точку. Она способна долго сохранять союз, если считает его ценным.

«Но у этой особенности есть и обратная сторона. Двойка считается очень чувствительной. Если женщина долго не получает тепла, внимания и поддержки и постоянно чувствует себя ненужной, она может начать эмоционально отдаляться», — предупреждает астролог.

По словам эксперта, для такой женщины возможная измена может начинаться не с физического интереса к другому человеку, а с эмоциональной пустоты в собственных отношениях. Если рядом оказывается тот, кто слышит, понимает и поддерживает ее, это может стать серьезным испытанием.

При этом в целом женщины-двойки ориентированы на партнерство и сами обычно высоко ценят верность со стороны мужчины.

Женщины-четверки: если выбрала, то всерьез

Самые верные женшины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Следующая группа — женщины, родившиеся 4-го, 13-го, 22-го или 31-го числа.

Четверка в нумерологии связана со стабильностью, порядком и надежностью. Такая женщина, как правило, не любит хаос — ни в жизни, ни в отношениях, ни в работе. Если она уже выбрала мужчину, создала с ним семью, общий быт и совместные планы, ей психологически сложно разрушить все это из-за мимолетного увлечения.

«Женщина-четверка редко принимает импульсивные решения. Она может долго присматриваться к мужчине и размышлять, стоит ли вступать с ним в отношения. Но если выбор уже сделан, то обычно воспринимает его серьезно. Ее верность во многом связана с ответственностью. Для такой женщины отношения — это не только чувства, но и договоренности. Если мы вместе, значит, мы вместе», — подчеркивает Совершенова.

Поэтому измену партнера она может воспринимать особенно болезненно — не только как предательство чувств, но и как нарушение тех правил и договоренностей, на которых строился союз.

Почему отдельно выделяют 22-е число

Особое место в этой группе занимает 22-е число. В нумерологии его считают мастер-числом.

Людям, рожденным 22-го числа, приписывают стремление мыслить масштабно: дом, семья, общий фундамент, будущее — то, что строится на долгий срок.

Поэтому женщина, которая родилась 22-го числа и действительно решила создать семью, может очень серьезно вкладываться в ее построение.

Женщины-шестерки: любовь, забота и семья

Самые верные женшины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Еще одна семейная группа — женщины, родившиеся 6-го, 15-го или 24-го числа.

Шестерку в нумерологии связывают с любовью, домом, заботой, уютом и семьей. Такая женщина может очень сильно вкладываться в отношения: создавать уют, заботиться о близких и стремиться чувствовать себя нужной.

Семья для нее способна быть одной из главных жизненных ценностей. При этом женщина-шестерка не любит неопределенность. Ей важно понимать, кто они друг другу, куда движутся отношения и есть ли у пары будущее. Если союз серьезный, она, как правило, старается его сохранить.

«Но у шестерки есть и уязвимое место: ей очень важно чувствовать себя любимой и желанной. Если мужчина перестает замечать женщину, а из отношений исчезают внимание, комплименты, тепло и знаки любви, это может сильно ее ранить», — предупреждает эксперт.

Поэтому для такой женщины важно не просто формально состоять в отношениях, а чувствовать, что любовь между партнерами действительно существует.

Женщины-восьмерки: верность как принцип

Самые верные женшины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

К женщинам, ориентированным на ответственность и обязательства, эксперт относит родившихся 8-го, 17-го или 26-го числа.

Восьмерка связана с ответственностью, принципами и внутренним стержнем. Такая женщина может быть сильной, самостоятельной и требовательной. Она не всегда будет демонстрировать романтичность, однако если дала слово или взяла на себя обязательства, обычно относится к этому серьезно.

«Для женщины-восьмерки особенно важно уважение. Ложь, унижение или двойную жизнь она может воспринимать крайне болезненно. Если верность является частью ее собственных принципов, нарушение этого правила для нее означает прежде всего предательство самой себя», — отмечает Совершенова.

Поэтому, считает эксперт, среди восьмерок действительно могут встречаться женщины, для которых порядочность в отношениях имеет большое значение. Но если уважение к партнеру полностью исчезает, такая женщина способна достаточно жестко поставить точку в отношениях.

То есть она скорее завершит союз, чем будет годами вести двойную жизнь.

Женщины-девятки: глубокие чувства вместо поверхностных связей

Самые верные женшины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Отдельно Елена Совершенова выделяет женщин, родившихся 9-го, 18-го или 27-го числа. Причина здесь несколько иная.

Девятку в нумерологии связывают с сильными чувствами и глубокой эмоциональной вовлеченностью в партнера. Если такая женщина любит, она может любить очень сильно. Она способна много отдавать отношениям, поддерживать мужчину и вместе с ним проходить через сложные периоды.

Женщине-девятке важно ощущать, что между партнерами существует не просто бытовая связь, а глубокая эмоциональная близость.

«Если она действительно привязана к мужчине, ей может быть сложно одновременно строить другую параллельную историю. Однако девятка склонна идеализировать отношения. Поэтому, если реальность полностью разрушает ее представление о любви, переживания могут быть очень сильными. В какой-то момент такая женщина способна неожиданно для окружающих принять решение и резко закрыть дверь в уже разрушившиеся отношения», — предупреждает эксперт.

При этом в стабильном и эмоционально наполненном союзе девятки, по словам эксперта, обычно очень преданы.

Какие даты считаются самыми семейными

Самые верные женшины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Если говорить о числах, которые в нумерологии связывают с семейностью и ориентированностью на постоянные отношения, Елена Совершенова в первую очередь называет двойку, четверку, шестерку и восьмерку.

Это следующие даты:

2, 11, 20, 29;

4, 13, 22, 31;

6, 15, 24;

8, 17, 26.

Отдельно эксперт добавляет 9, 18 и 27 — если речь идет именно о глубокой эмоциональной привязанности.

Однако превращать эти даты в своеобразный тест на верность не стоит. Рождение 24-го числа не означает, что женщина никогда не изменит, так же как другая дата не делает человека автоматически склонным к неверности.

В рамках нумерологической трактовки дата рождения скорее показывает, что именно женщине важно в отношениях: двойке — эмоциональная близость, четверке — стабильность, шестерке — любовь и семья, восьмерке — уважение и ответственность, девятке — глубокие чувства.

А реальная верность, подчеркивает эксперт, определяется не датой в паспорте, а зрелостью человека, его ценностями и тем, как он относится к собственному выбору.