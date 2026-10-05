Верный муж по дате рождения: в какие числа рождаются самые преданные мужчины

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дата рождения может рассказать о том, как мужчина воспринимает любовь, семью и обязательства.

Можно ли по дате рождения понять, насколько мужчина будет верен в отношениях? Нумеролог и астролог-таролог Елена Совершенова считает, что однозначного ответа на этот вопрос нет. На отношения влияют характер человека, его опыт и воспитание, жизненные и семейные обстоятельства, а также религиозные и культурные установки.

Тем не менее в нумерологии есть числа рождения, которым традиционно приписывают большую потребность в стабильности, семье и постоянных отношениях.

Мужчины-двойки: главное — эмоциональная близость

Самые верные мужчины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

К мужчинам, ориентированным на семейность, Елена Совершенова относит родившихся 2-го, 11-го, 20-го и 29-го числа. В нумерологии у них особенно сильно проявляется энергия двойки.

Для такого мужчины отношения обычно имеют большое значение. Ему важно чувствовать эмоциональную связь с партнершей, понимать, что дома его ждут, а между людьми есть близость и доверие. Резкие перемены в личной жизни двойки, как правило, не любят.

«Если отношения действительно дороги, такой мужчина может долго стараться их сохранить. Однако у этой особенности есть и обратная сторона: двойка считается достаточно чувствительной. Если человек долго не получает внимания, поддержки и тепла, он способен замкнуться в себе», — предупреждает астролог.

Поэтому в случае с мужчиной-двойкой верность, по мнению эксперта, тесно связана с ощущением эмоциональной близости.

Мужчины-шестерки: любовь, дом и забота

Самые верные мужчины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Еще одна группа — мужчины, родившиеся 6-го, 15-го и 24-го числа. Шестерка в нумерологии связана с любовью, семьей, домом, уютом и ответственностью перед близкими.

Такой мужчина нередко серьезно относится к отношениям. Ему может нравиться само ощущение пары, семьи и привычного уклада жизни. Если он выбрал женщину, чувствует себя рядом с ней комфортно и доволен сложившейся системой, разрушать ее ему обычно не хочется.

«Мужчины-шестерки могут проявлять любовь прежде всего через поступки, а не через красивые слова. Для них забота — это помочь, решить проблему, купить необходимое, позаботиться о доме», — отмечает эксперт.

При этом шестерке важно получать внимание и признание. Мужчине такого типа необходимо чувствовать, что партнерша замечает его усилия и ценит их. Также он очень ценит красоту.

Мужчины-четверки: ценят стабильность

Самые верные мужчины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

К постоянству также относят четверку. Речь идет о мужчинах, родившихся 4-го, 13-го, 22-го или 31-го числа.

В нумерологии четверка связана со стабильностью. Такие люди, по словам эксперта, обычно не слишком хорошо относятся к хаосу и постоянным переменам.

«Если мужчина уже создал семью, привык к определенному образу жизни и вложил много сил в отношения, ему может быть сложно все это разрушить. При этом четверка не обязательно будет быстро открываться женщине или демонстрировать романтические чувства», — объясняет Совершенова.

Такой мужчина может долго присматриваться и не сразу проявлять эмоции. Но если отношения уже сложились, он зачастую воспринимает их серьезно.

Почему отдельно выделяют 22-е число

Особое место эксперт отводит мужчинам, родившимся 22-го числа. В нумерологии 22 считается мастер-числом.

С ним связывают стремление создавать что-то надолго — карьеру, дом, семью, целую систему жизни. Поэтому мужчина, родившийся 22-го числа, в рамках этой нумерологической трактовки может быть особенно ориентирован на построение устойчивой системы отношений.

Мужчины-восьмерки: семья и обязательства

Самые верные мужчины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Еще одна группа — мужчины, родившиеся 8-го, 17-го и 26-го числа. Восьмерка в нумерологии связана с ответственностью, правилами, обязательствами и контролем.

«Для такого мужчины большое значение имеет уважение. Если он воспринимает отношения серьезно, то может достаточно принципиально относиться к семейным обязательствам: семья есть семья, а обязательства есть обязательства», — отметила эксперт.

При этом в отношениях с восьмеркой, по словам нумеролога, важно не превращать совместную жизнь в постоянную борьбу за власть. Такие люди могут тяжело переносить ситуацию, когда партнеры постоянно выясняют, кто главный.

А что насчет мужчин-единиц?

Самые верные мужчины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Мужчины, родившиеся 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа, в нумерологической трактовке больше ценят свободу и самостоятельность.

Однако это вовсе не означает, что они обязательно будут неверными. Главная особенность единицы — плохая переносимость контроля.

«Если такого мужчину постоянно проверять, ограничивать и требовать отчета за каждый шаг, он может начать отдаляться. А вот доверие и уважение к его личному пространству, напротив, способны помогать ему строить устойчивые отношения», — объясняет Совершенова.

Мужчины-пятерки: отношениям нужны впечатления

Самые верные мужчины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Пятерка считается одной из самых свободолюбивых энергий. К ней относят мужчин, родившихся 5-го, 14-го и 23-го числа.

Таким людям необходимы движение, новые впечатления и общение. Но и здесь дата рождения не означает автоматически склонность к изменам.

«Для мужчины-пятерки важно, чтобы отношения не превращались в рутину. Совместные поездки, новые занятия, интересные разговоры, общие планы и развитие могут помогать сохранять интерес внутри пары», — советует астролог.

Поэтому, считает эксперт, правильнее говорить не о том, какая дата «гарантирует» верность, а о том, что именно удерживает конкретного человека в отношениях.

Какие даты считаются самыми семейными

Самые верные мужчины по дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Если свести нумерологическую трактовку к основным потребностям, получится несколько разных сценариев.

Двойке особенно важна эмоциональная близость, четверке — стабильность, шестерке — семья и ощущение любви, восьмерке — ответственность и уважение. Единице необходимы доверие и свобода, а пятерке — интерес и ощущение развития отношений.

Поэтому сама дата рождения не может разделить мужчин на верных и неверных. В нумерологической системе она скорее указывает на определенные черты характера и потребности человека в отношениях.

Если же выделять числа, которые считаются наиболее ориентированными на постоянные отношения и семью, эксперт в первую очередь называет двойку, четверку, шестерку и восьмерку, а также даты, которые сводятся к этим числам.

Но даже самая «семейная» дата рождения, подчеркивает Елена Совершенова, не заменяет уважения, честности и желания обоих людей сохранять отношения.