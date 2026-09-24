Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади

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Французская и русская актриса и певица скончалась на 89-м году жизни.

Французская актриса и певица Марина Влади скончалась на 89-м году жизни. Она оставила после себя более ста ролей в кино, приз Каннского фестиваля и особое место в истории российской культуры как последняя жена Владимира Высоцкого.

Марина Влади была звездой европейского кинематографа задолго до встречи с советским поэтом и бардом. Она снималась у Жан-Люка Годара и Марко Феррери, работала с крупнейшими артистами своего времени, но для миллионов зрителей навсегда осталась женщиной, которая была рядом с Высоцким в последние годы его жизни.

Однако ее судьба была гораздо шире этой истории. Влади прожила жизнь между двумя культурами — французской и русской, сохранила связь с наследием своих предков и стала одной из самых известных актрис Европы второй половины XX века.

Дочь русских эмигрантов

www.globallookpress.com/Isabelle Vautier

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года во французском городе Клиши-ла-Гаренн. При рождении ее звали Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова.

Ее родители были выходцами из России. Отец Владимир Поляков-Байдаров был оперным певцом, мать Милица Энваль — балериной. В семье было четыре дочери, и все они связали жизнь с искусством.

Несмотря на то что Марина выросла во Франции, русская культура оставалась важной частью ее жизни. Она играла в театре по произведениям Антона Чехова, исполняла русские песни и неоднократно говорила о своей связи с исторической родиной семьи.

В кино Влади начала сниматься еще ребенком. Со временем небольшие роли сменились главными, а ее имя стало известно далеко за пределами Франции.

«Колдунья», Канны и мировое признание

www.globallookpress.com/Sandrine Thesillat via www.imago

Одной из самых известных работ Марины Влади стал фильм «Колдунья» 1956 года — экранизация повести Александра Куприна «Олеся».

В картине она сыграла Ингу — девушку, выросшую среди природы. Образ хрупкой и свободной героини принес актрисе широкую известность, в том числе среди советских зрителей.

За свою карьеру Влади снялась более чем в ста фильмах. Она работала с крупнейшими режиссерами Европы, среди которых были Жан-Люк Годар и Марко Феррери.

В 1963 году актриса получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Пчелиная матка». Картина рассказывала о сложностях семейной жизни, а работа Влади получила высокую оценку профессионального сообщества.

В 1966 году она снялась у Жан-Люка Годара в фильме «Две или три вещи, которые я знаю о ней». К тому моменту Марина Влади уже считалась одной из главных европейских актрис своего поколения.

Среди ее заметных работ также — «Преступление и наказание», где она сыграла Сонечку Мармеладову, и «Дни любви» с Марчелло Мастроянни.

Четыре брака и три сына

www.globallookpres.com/Panoramic

За образом французской кинозвезды скрывалась женщина с непростой личной историей. Марина Влади прожила несколько жизней одновременно: она была успешной актрисой, матерью троих сыновей, четыре раза выходила замуж и пережила потерю главного человека в своей жизни — Владимира Высоцкого.

Первый серьезный этап ее взрослой жизни был связан с французским актером и режиссером Робером Оссейном. Они познакомились на съемках фильма «Преступление и наказание», где Влади исполнила роль Сонечки Мармеладовой, а Оссейн сыграл Раскольникова.

Их брак пришелся на начало карьеры актрисы. В семье родились два сына — Игорь и Петр. Однако отношения супругов постепенно завершились разводом.

Вторым мужем Марины Влади стал французский летчик Жан-Клод Бруйе. В этом браке у актрисы родился третий сын — Владимир.

Несмотря на внешнее благополучие, личная жизнь Влади складывалась непросто. Она не раз признавалась, что за публичным успехом всегда оставалась обычная человеческая судьба — с радостями, испытаниями и потерями.

Среди мужчин, которые были рядом с актрисой, называли и итальянского актера Марчелло Мастроянни. Они познакомились во время работы над фильмом «Дни любви». Их отношения не стали браком, однако эта история вошла в число самых известных страниц ее личной жизни.

Но главным мужчиной судьбы Марины Влади стал Владимир Высоцкий.

Их встреча произошла в 1967 году. К этому моменту Влади уже была звездой европейского кино, а Высоцкий — одним из самых ярких артистов советской сцены. Через три года после знакомства они поженились.

Их отношения стали символом большой любви, но одновременно были сложным испытанием. Супруги жили в разных странах, часто не могли быть рядом и долгие годы преодолевали расстояние между Францией и Советским Союзом.

После смерти Высоцкого в 1980 году Марина Влади сохранила память о нем. Именно ей принадлежит одна из самых известных книг о нем — «Владимир, или Прерванный полет». В ней она рассказала об их отношениях и попыталась показать не легенду, а живого человека.

«Я хочу, чтобы его любили. Но любить можно реального человека. Высоцкий был очень простой и добрый человек, а зачем делать из него статую», — говорила Влади.

Она много лет сохраняла память о Высоцком и продолжала рассказывать о его творчестве.

«Я вспоминаю о нем каждый день. Он самая большая моя любовь», — признавалась актриса.

Последним мужем актрисы стал французский врач Леон Шварценберг. Он был специалистом в области онкологии. Их союз продолжался много лет, а после его смерти в 2003 году Влади больше не выходила замуж.

Несмотря на множество перемен в личной жизни, сама актриса не воспринимала свою судьбу как череду случайностей.

«У каждого человека такая жизнь, которую он сам выбирает», — говорила Марина Влади.

Ее история стала не только историей любви к Высоцкому. Это была судьба женщины, которая смогла сохранить себя в мире большой славы, воспитала троих сыновей, прошла через потери и оставила после себя собственное культурное наследие.

«Она сделала очень много»: Никита Высоцкий о Марине Влади

5-tv.ru

После известия о смерти актрисы сын Владимира Высоцкого — актер и директор Государственного музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий — рассказал 5-tv.ru о своем отношении к Марине Влади.

Он признался, что их отношения были непростыми, однако подчеркнул, что испытывает к актрисе большое уважение.

«Я, несмотря на сложность моих отношений к ней, в общем к ней отношусь с огромным уважением. Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего. 12 лет, которые она была с ним», — сказал Никита Высоцкий.

По его словам, жизнь Влади нельзя сводить только к истории ее брака с известным артистом.

«У нее была огромная жизнь. Она, наверное, почти 13 лет кормила свою семью после ранней смерти ее отца. Мощный, сильный человек. И в кино у нее были прекрасные работы», — отметил он.

Никита Высоцкий подчеркнул, что актриса заслуживает не только добрых слов после смерти, но и долгой памяти.

«Я думаю, что ей заслуживает не просто доброго слова о ее посмертии, а долгой памяти. Доброй памяти», — сказал он.

По словам сына Высоцкого, Влади была человеком большого масштаба.

«Как и любой человек сильный и большой, масштабный человек, она была и не была простым человеком», — добавил Никита Высоцкий.