После 40 лет добавьте их в рацион: как тыквенные семечки влияют на сердце и мозг

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Маленькие семечки содержат целый комплекс полезных веществ.

Если хочется сохранить фигуру и зубы после 40 лет, неплохо было бы отказаться от семечек. Но именно подсолнечных — тыквенные тут ни при чем! Всего небольшая горсть способна внести вклад в защиту памяти и укрепление иммунитета — при условии, что употребление будет осознанным и умеренным.

Тыквенные семечки доступны и особенно полезны для людей старше 40 лет — большего от них и не требуется. А как конкретно они влияют на организм и каким образом их вводить в рацион, 5-tv.ru уже разобрался.

Что делает тыквенные семечки ценными

Польза семечек тыквы после 40 для здоровья, иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Pfeiffer

Иммунная система — одна из первых мишеней возрастных изменений. У людей в возрасте 30-40 лет клетки врожденного иммунитета уже хуже распознают сигналы воспаления.

С памятью ситуация развивается по схожему сценарию, но с иными механизмами. В возрастной период с 40 до 90 лет число нервных клеток в коре головного мозга уменьшается примерно на 10%. Снижается выработка медиаторов, страдают сосудистые функции, что приводит к кислородному голоданию тканей мозга. В наибольшей степени страдают быстрота реакции, способность концентрировать внимание и усваивать новую информацию.

И тут-то на помощь приходят тыквенные семечки! В их составе присутствуют витамины группы B, витамин E, витамин A, витамин C, витамин D и витамин K. Минеральный комплекс включает железо, марганец, медь, цинк, фосфор, селен, кальций, калий и магний. Кроме

Собственно, цинк и магний после 40 лет важнее всего. Первый участвует в поддержании иммунной функции, а второй необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Именно сочетание магния и цинка делает тыквенные семечки продуктом, который активно участвует в укреплении иммунитета и поддержании гормонального баланса. Кроме того, в составе присутствуют омега-3 жирные кислоты, улучшающие функционирование сердца и мозга.

Как тыквенные семечки поддерживают иммунитет после 40 лет

Польза семечек тыквы после 40 для здоровья, иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

Польза тыквенных семечек иммунной системе не ограничивается наличием цинка в составе:

Клетчатка, которой богат продукт, способствует улучшению моторики кишечника, а ведь состояние кишечника напрямую связано с работой иммунной системы;

Полезные жирные кислоты, присутствующие в семечках, улучшают липидный спектр крови. Это влияет на уровень холестерина и помогает замедлить образование атеросклеротических бляшек. Именно сосуды обеспечивают питание всех органов, включая иммунные клетки.

Ну и приятный бонус, уже косвенно связанный с иммунитетом: кремний, также входящий в состав семечек, улучшает защитные функции кожи и состояние волосяных фолликулов.

Как тыквенные семечки влияют на память после 40 лет

Польза семечек тыквы после 40 для здоровья, иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/JÃ¼rgen Wiesler

В тыквенных семечках есть вещество неофитадиен — считается, что оно может помогать защищать нервную систему и уменьшать воспаления. По этой причине масло из семечек может использоваться как диетическая добавка и вспомогательный компонент для профилактики заболеваний нервной системы.

Также тыквенные семечки улучшают работу головного мозга. В контексте возрастных изменений это означает, что продукт может быть полезен как часть рациона, направленного на поддержку когнитивных функций.

Сколько и как есть тыквенные семечки после 40 лет

Польза семечек тыквы после 40 для здоровья, иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/Mark Bialek

Минус семечек — они калорийны: в 100 граммах содержится около 596 килокалорий и 46,7 грамма жиров. Именно поэтому умеренность становится ключевым условием правильного питания.

Эндокринологи рекомендуют здоровому взрослому человеку съедать около 30 граммов тыквенных семечек в течение дня. Это соответствует примерно одной горсти. При этом лучше отдавать предпочтение варианту без добавления соли.

Для людей, следящих за весом, более разумным является ориентир в 20 граммов. Кстати, клетчатка, содержащаяся в семечках, помогает контролировать голод, что делает их удобным перекусом.

Сырые семечки предпочтительнее жареных. После жарки продукт способствует отложению солей в суставах.

Кому после 40 лет вредно есть тыквенные семечки

Польза семечек тыквы после 40 для здоровья, иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/Ana Fernandez

Салициловая кислота в составе семечек может вызвать воспаление желудка при чрезмерном употреблении. Продукт противопоказан при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта с повышенной кислотностью, при непроходимости кишечника, при лечении гастритов, колитов, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Важное замечание касается качества: прогорклые семечки тыквы способны накапливать токсичные микроэлементы и радионуклиды. Зрелую и насыщенную витаминами тыкву можно определить по ряду признаков:

Цвет овоща должен быть насыщенным и равномерным, без зеленоватых пятен;

Кожура — прочная и матовая, без повреждений, трещин и вмятин;

Плодоножка — сухая, жесткая и коричневая. Если она зеленая, плод был сорван незрелым;

Что касается размера, оптимальны плоды весом от одного до трех килограммов: они обычно самые сладкие и сочные. Крупные тыквы могут быть более водянистыми и менее насыщенными по вкусу.

Как встроить семечки тыквы в рацион после 40 лет

Польза семечек тыквы после 40 для здоровья, иммунитета. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Viktoriia Popov

Тыквенные семечки удобны тем, что не требуют сложной кулинарной обработки.

Их можно добавлять в салаты, каши, йогурт или употреблять как самостоятельный перекус.

Для людей старше 40 лет, столкнувшихся с первыми признаками снижения иммунитета и когнитивных функций, этот продукт может стать простым и доступным дополнением к основному рациону.

Однако важно понимать: семечки — не замена полноценному питанию и не «таблетка» от возрастных изменений. Их ценность раскрывается в контексте общего здорового образа жизни. Кроме того, из-за высокой калорийности продукт может способствовать набору лишнего веса — а это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на суставы и сердечно-сосудистую систему.

А вот сама тыква, наоборот, полезна при похудении. В овоще низкая калорийность сочетается с плотным набором витаминов, минералов и биологически активных веществ.

Одна чашка готовой тыквы весом около 205 граммов содержит примерно 115 килокалорий, 30 граммов углеводов, 2 грамма белка и 9 граммов клетчатки. И в том же объеме присутствуют витамины A и C, тиамин, пиридоксин, фолат, а также минеральные вещества — железо, магний, калий и марганец.

Отдельного упоминания заслуживает бета-каротин — провитамин A, который придает тыкве характерный оранжевый цвет. По содержанию бета-каротина тыква сопоставима с морковью, а иногда и превосходит ее. Кроме того, в составе присутствуют фенолы и флавоноиды — соединения, которые вносят вклад в защиту сосудов.

Калием и витамином C тыква тоже богата.