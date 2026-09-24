Потеряла мужа, а теперь и сына: как будет жить 90-летняя мать Сергея Соседова

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Музыкальный критик был главной опорой и самым близким человеком для Антонины Петровны. Пенсионерка осталась совсем одна.

Музыкальный критик Сергей Соседов всю сознательную жизнь прожил в одной квартире с матерью. Теперь в столичной двушке, где прошло его детство и юношество, 90-летняя Антонина Петровна осталась одна.

Журналист восхищался своей мамой и был искренне ей предан. Больше всего он боялся остаться один после ее ухода, но жизнь распорядилась иначе.

Как давно мать Сергея Соседова овдовела

Мать критика Сергея Соседова рассказала о его смерти, страхах, брате. Фото: www.globallookpress.com/Grigirii Goryachev

Василий Матвеевич Соседов, отец музыкального критика, был родом из села Рязанской области. Большую часть жизни он отдал службе в органах внутренних дел: в милиции он проработал около 30 лет.

Отец критика умер в 2009 году от рака. Болезнь мучила его несколько лет, и семья видела, как близкий человек угасает на глазах.

Диагноз был поставлен поздно, когда опухоль уже достигла последней стадии, и медики отказались от химиотерапии, опасаясь, что пожилой организм ее не перенесет. Сергей Соседов вспоминал, что отец уходил мучительно, временами переставая узнавать близких.

Сергей признавался, что тот период запомнился до мельчайших деталей: серое лицо умирающего, потом — белое, как бумага, в гробу. Именно тогда связь с матерью стала особенно крепкой. Уйти в отдельную квартиру означало оставить ее наедине с горем и бытом.

Похоронен Василий Матвеевич на Перепечинском кладбище в Московской области. Вероятно, последнее пристанище рядом с отцом обретет Сергей Соседов.

Почему забота о матери легла на плечи Сергея Соседова

Telegram/sosedovofficial

После смерти папы критик решился не оставлять мать в одиночестве.

«Сейчас ей, чтобы я отделился, было бы совсем плохо. Мы сейчас именно друг для друга то, что надо, такая вот забота. И она в хорошей форме, несмотря на возраст», — отмечал Соседов в интервью с Валерией Гай Германикой.

Соседов подчеркнул, что следит за распорядком дня матери. Он также взял на себя часть домашних обязанностей и иногда занимается готовкой.

При этом Антонина Петровна в хорошей форме. Возможно, именно благодаря работе инженером-связистом она сохраняла ясность ума до преклонных лет: в 85 решала судоку повышенной сложности, которые сам Соседов осилить не мог.

«Она никогда не пустит в квартиру постороннего человека. Прекрасно соображает», — подчеркивал журналист.

Сын всегда с восхищением говорил о ее характере и называл редким человеком, подарком судьбы. Она и сама очень ценила их теплые отношения. Теперь — тяжело переживает утрату.

О произошедшем ей рассказал продюсер по имени Виктор Николаевич. Он сообщил, что Соседов упал с лестницы в отеле и получил травму головы, когда был в Нерюнгри. Критик входил в состав жюри проходившего там конкурса. На место вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Что известно о втором сыне мамы Сергея Соседова

Мать критика Сергея Соседова рассказала о его смерти, страхах, брате. Фото: Петров Сергей/ТАСС

У Сергея есть старший брат Владимир, разница в возрасте — восемь лет. С детства они росли совершенно разными. Владимир пропадал на улице, увлекался спортом, был компанейским и боевым. Сергей сидел над книгами, учился в музыкальной школе, тянулся к искусству. Родители быстро заметили: сыновья — полные противоположности.

Взрослая жизнь развела их еще дальше. Сергей поступил на журфак МГУ, Владимир получил инженерное образование, как мать. Рано женился, а Сергей остался холостяком.

Отношения с братом складывались непросто. Соседов признавался, что понадобились годы, чтобы принять Владимира и осознать, что человека нельзя поменять. Он никогда не отказывал брату в помощи, нянчился с племянниками, брал к себе собаку его супруги, когда та уезжала. Но близости все равно не получилось. Виделись редко, в основном по праздникам.

Семья старшего сына Антонины Петровны жила своей жизнью, а она с младшим — своей.

В каких отношениях мать Сергея Соседова со внуками

Мать критика Сергея Соседова рассказала о его смерти, страхах, брате. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Соседов прожил с супругой Еленой более 40 лет, вырастил двоих детей — сына Алексея и дочь Наталью.

Об отношениях Антонины Петровны со внуками она не рассказывала, но с их отцом общается тесно. Сразу сообщила ему, когда узнала о смерти младшего сына.

«Я позвонила брату Сережи, Вове, он говорит: „Не может быть. Не верь“. Стал набирать кому-то в эту Нерюнгри, в полицию, у них сведений нет. Он мне звонит: „Да неправда это, неправда“. Но раз журналисты уже звонят…», — передала она Starhit.ru.

А вот сам Сергей Соседов переживал больше о будущем мамы, чем о своем. Он и не думал, что у него может что-то случиться.

«Почему-то я верю, что кто-то будет, что я один не останусь, потому что я вот никого не оставлял. Я почему-то верю, что меня тоже не оставят», — говорил журналист.

При этом телеведущий не скрывал тревоги, связанной с будущим. Главными страхами он называл одиночество и бедность, хотя люди, с которыми он общался, уверяли его, что он не останется без помощи и не будет нуждаться.

«Я сказал, что боюсь больше всего одиночества и нищеты в старости», — признавался Соседов.

Какое пророчество мамы Сергея Соседова сбылось

Мать критика Сергея Соседова рассказала о его смерти, страхах, брате. Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Сергей Соседов умер в 58 лет.

Перед рабочей поездкой Антонина Петровна просила сына не ехать так далеко. Предчувствие не обмануло. Мать сначала приняла звонок о трагедии за мошенничество.

«Почему, я не знаю. Я думала, это все неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — признавалась женщина в беседе с 5-tv.ru.

Страх одиночества Соседова сбылся, но не так, как он предполагал. Квартира на двоих опустела наполовину,

«Ой, я не знаю, что делать. Мы с ним вдвоем жили. Сейчас я одна остаюсь тут. Так рано, конечно. Я ему говорила: «Не надо ехать так далеко», — расплакалась Антонина Петровна.