Старенькая мама предчувствовала беду: последние дни жизни и смерть Соседова

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Родительница критика вышла в слезах на связь с журналистами и не может поверить в произошедшее. О чем она просила сына?

Смерть музыкального критика Сергея Соседова стала неожиданностью не только для поклонников и коллег, но и для его единственного близкого человека — любимой матери. Антонина Петровна в разговоре с 5-tv.ru не смогла скрыть боли: женщина в слезах рассказала о последних днях сына, его поездке в Якутию и трагическом случае, после которого его не удалось спасти.

«Я думала, это все неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — призналась Антонина Петровна, узнав о смерти сына.

Сергей Соседов уехал в рабочую поездку незадолго до трагедии. Он должен был участвовать в мероприятии в Нерюнгри в качестве члена жюри. Мать переживала из-за далекой дороги и просила сына не ехать, будто бредчувствуя беду.

Как сообщила Антонина Петровна, трагедия произошла в отеле. По ее словам, Сергей спускался по лестнице, упал и получил тяжелую травму головы.

«Он спускался в отеле по лестнице и упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не смогли», — рассказала мать телеведущего.

«Мы с ним вдвоем жили»

Для Антонины Петровны уход сына стал тяжелым испытанием. Женщина рассказала, что они много лет были рядом и жили вместе.

«Мы с ним вдвоем жили. Сейчас я одна остаюсь тут», — сказала она с грустью.

Говоря о случившемся, мать журналиста признавалась, что не знает, как пережить потерю.

«Как держаться? Как держаться? Прямо хоть на стену лезть. Даже не знаю», — сказала Антонина Петровна.

Незадолго до смерти Сергей Соседов отправился в Нерюнгри, где должен был работать в составе жюри конкурса. Для критика это была очередная рабочая командировка. За десятилетия карьеры он привык к поездкам, съемкам и встречам с артистами. Однако именно эта поездка оказалась последней.

«Я не могу без мамы»

За пределами телевизионного образа строгого музыкального критика Сергей Соседов был человеком, для которого семья всегда оставалась важнейшей частью жизни. Самой близкой женщиной для него была мать Антонина Петровна. После смерти отца в 2009 году их связь стала еще крепче — они продолжили жить вместе и поддерживать друг друга.

Соседов никогда не скрывал, что не воспринимал совместную жизнь с матерью как вынужденное обстоятельство. Напротив, он говорил о ней с большой теплотой и называл их отношения особенными.

«Нам очень комфортно вдвоем. Такую маму, как у меня, еще поискать! Она — не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, и всегда это было. Потому что мы — одна семья», — рассказывал журналист.

По словам Соседова, именно мать с детства была для него человеком, который всегда принимал его таким, какой он есть. Он признавался, что не представлял себя без ее заботы.

«Моя мама как никто другой может заботиться. Я избалован заботой, она очень редкий человек. Считаю, что это подарок судьбы. От неё идёт добро, она настолько естественная, она удивительна! Я чувствую эту нехватку, когда её нет. Я не могу без мамы!» — говорил он.

Антонина Петровна не только поддерживала сына, но и оставалась для него самым строгим критиком. Соседов рассказывал, что мать могла прямо сказать ему, если считала, что он слишком эмоционально ведет себя на публике.

«Она и сейчас меня критикует. Говорит: «Опять красуешься, опять сказал как-то цветисто. Все здорово, но много на себя отвлекаешь внимания», — вспоминал телеведущий.

Он с улыбкой относился к таким замечаниям, потому что понимал: за ними стоит не критика, а любовь. Соседов говорил, что мать всегда была человеком, который не пытался изменить его жизнь под чужие представления.

В одном из интервью журналист отмечал, что родители никогда не давили на него вопросами о браке и семье. По его словам, мать уважала его личный выбор и не стремилась вмешиваться в его судьбу.

Для зрителей Сергей Соседов был строгим музыкальным экспертом — человеком, который открыто оценивал артистов и не боялся говорить неудобную правду. Но дома он оставался сыном, который много лет был рядом с матерью.

Критик, которого знала вся страна

Сергей Соседов прошел путь от журналиста газеты «Гудок» до одного из самых узнаваемых музыкальных экспертов российского телевидения. Он стал известен благодаря программе «Акулы пера», а позднее участвовал в популярных музыкальных проектах и работал ведущим программы «За гранью».

Его резкие оценки часто становились поводом для обсуждений, но за ними стояли годы работы в журналистике и глубокое знание музыки.

За годы работы Сергей Соседов прошел путь, который редко встречается в современной индустрии. Он начинал как журналист, который задавал вопросы знаменитостям, а в итоге сам стал человеком, за чьими словами следила аудитория.

Он не стремился стать артистом, но стал одним из узнаваемых персонажей российского телевидения. Его наследие — не песни и роли, а десятки интервью, телевизионных эфиров и оценок, которые заставляли зрителей спорить, соглашаться или возражать.

Сергей Соседов прожил профессиональную жизнь человека, который сделал своим главным инструментом слово. И именно благодаря этому слову он останется в памяти зрителей.

«Я не боюсь смерти»

В 2022 году Соседов дал интервью Лауре Джугелии, где порассуждал о смерти. Критик честно признался, что не боится умирать.

«Смерть, которая придет логично, которая придет вовремя, по законам бытия. А когда она наступит, по логике вещей, в старости, чего ее бояться?» — говорил телеведущий.

Соседов считал, что жизнь и смерть неразрывно связаны. По его мнению, человек получает их вместе — в момент рождения.

«Смерть дается нам в комплекте с жизнью при рождении. Вы родились — и вам смерть дается при рождении. А если нет смерти, то нет и жизни. Значит, вы не родились. Значит, вас нет», — объяснял журналист.