Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
Фото: legion-media/Persona Stars/053
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Новость о кончине 58-летнего музыкального критика стала большой неожиданностью для шоу-бизнеса и его единственного близкого человека — мамы. Что случилось с телеведущим?
Умер журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. О его кончине сообщил ведущий Вадим Такменёв, назвавший Соседова частью команды музыкальных проектов НТВ.
Как сообщил 5-tv.ru продюсер Сергей Дворцов, все произошло внезапно и ничего не предвещало беды.
«Мои глубокие соболезнования родным и его маме. Шок для всех нас. Умер он скоропостижно, насколько я знаю, пришел со съемок, стало плохо, врачи не (смогли. — Прим. ред.) спасти», — сообщил Дворцов.
По предварительным данным продюсера, причиной смерти Соседова стал оторвавшийся тромб. Мама знаменитости — единственный его близки человек, также раскрыла подробности последнего дня сына.
«Я никакая, как я могу себя чувствовать, он когда 21 в ночь улетел туда в Якутию, а сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, продюсер какой-то. В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер, ужас какой-то. Никто не верит, не может так быть. Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь», — рассказала Антонина Петровна изданию Super.ru.
Смерть Соседова стала большой неожиданностью для его коллег, близких, зрителей и тех, кого он оценивал.
«Очень жаль, соболезную родным и близким», — отреагировал певец Кирилл Туриченко.
«О Господи! Не могу поверить!» — написала в соцсетях Лолита.
«Я просто в шоке», — написала телеведущая Лера Кудрявцева.
Для зрителей он навсегда остался человеком с узнаваемой манерой речи, прямыми оценками и редким умением превращать разговор об искусстве в настоящее телевизионное событие.
За десятилетия работы Соседов прошел путь от корреспондента небольшой газеты до одного из самых известных музыкальных экспертов страны. Он не был артистом, не выпускал собственных песен и не выходил на сцену с концертами, но стал заметной фигурой российского шоу-бизнеса — человеком, чье мнение о звездах обсуждали не меньше, чем их выступления.
От музыки в детстве до журналистики
Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Его семья не была связана с искусством: отец работал в правоохранительной системе, мать была инженером связи. Однако именно она заметила музыкальные способности сына и поддержала его увлечение.
С детства Соседов занимался музыкой, учился игре на фортепиано, интересовался классическими произведениями и постепенно сформировал собственный взгляд на искусство. Позже он неоднократно говорил, что именно классическая школа научила его слышать не только мелодию, но и содержание произведения.
Музыка для него никогда не была просто развлечением. Он воспринимал ее как способ рассказать о человеке, чувствах и времени.
После школы Соседов выбрал журналистику. Его первой работой стала должность курьера в газете «Гудок». Именно там он начал путь в профессии, которая в дальнейшем определила всю его жизнь.
В конце 1980-х годов он подготовил свое первое большое интервью — с Эдитой Пьехой. Позднее Соседов рассказывал, что сам добивался этой встречи и впервые понял, что журналистика может стать способом разговаривать с людьми, которых раньше он видел только на сцене.
В 1996 году он окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
«Акулы пера» и рождение телевизионного образа
Широкую известность Сергею Соседову принесла программа «Акулы пера», выходившая на ТВ-6 в 1990-е годы. Формат строился на острых вопросах журналистов к известным артистам, а Соседов стал одним из тех участников, чью манеру зрители запомнили особенно хорошо.
Позже он рассказывал, что долго добивался возможности попасть в программу.
«Я месяцев пять дозванивался, чтобы меня взяли в «Акулы пера», — вспоминал Соседов.
Для него телевидение стало продолжением журналистики. Он не стремился быть звездой сам по себе — его интересовали люди искусства, их творчество и профессиональный путь.
Однако постепенно сам критик превратился в медийную фигуру. Его эмоциональные реакции, точные формулировки и готовность спорить сделали его узнаваемым героем телевизионных программ.
Человек, который говорил неудобную правду
Главной особенностью Соседова как критика всегда была прямота. Он мог как высоко оценить исполнителя, так и резко высказаться о его творчестве.
Сам журналист объяснял это профессиональным подходом. Он считал, что задача критика — не нравиться артистам, а честно анализировать их работу.
В интервью он неоднократно говорил, что оценивает музыку с точки зрения качества произведения, а не популярности исполнителя.
После «Акул пера» Соседов продолжил работу в музыкальной журналистике и постепенно стал одним из самых востребованных телевизионных экспертов.
Он входил в состав жюри различных музыкальных проектов, среди которых был украинский «Х-фактор», а также шоу «Суперстар» на НТВ.
Зрители привыкли видеть в нем человека, который способен за несколько минут дать эмоциональную и запоминающуюся оценку выступлению.
При этом за образом строгого критика скрывался журналист старой школы, для которого были важны не только эффектность номера и популярность исполнителя, но и профессиональная сторона творчества.
Соседов часто говорил о том, что сравнивает современную эстраду с культурой прошлых лет. Его взгляды нередко становились поводом для споров, но именно эта принципиальность сделала его узнаваемым.
Неожиданная роль — ведущий программы «За гранью»
В 2021 году Сергей Соседов получил новую для себя роль — стал ведущим социальной программы НТВ «За гранью».
Проект заметно отличался от привычных музыкальных шоу. Вместо обсуждения артистов Соседов рассказывал истории обычных людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Эта работа показала другую сторону телеведущего. За резкими оценками и критическими комментариями оказался человек, способный внимательно слушать чужие истории.
Позже контракт с программой был прекращен, а ведущим проекта стал Тимур Еремеев. Однако Соседов продолжил работать на телевидении. Его последними проектами были музыкальные программы, где он вновь выступал в роли эксперта.
Личная жизнь: одиночество и близость с матерью
Несмотря на десятилетия публичности, Сергей Соседов всегда оставался достаточно закрытым человеком в вопросах личной жизни.
Он никогда не был женат и редко рассказывал о романтических отношениях. В интервью журналист признавался, что отношения в его жизни были, однако создать семью ему не удалось.
Он объяснял это особенностями характера и высокими требованиями к близким людям.
«Может, я еще не умею любить», — говорил Соседов, размышляя о личной жизни.
Особое место в его судьбе занимала мать — Антонина Соседова. После смерти отца Сергей остался с ней особенно близок. Они жили вместе, и телеведущий неоднократно говорил, что считает эти отношения нормальными и комфортными.
«Нам очень комфортно вдвоем», — рассказывал он в интервью о жизни с матерью.
За пределами телевизионного образа критика Соседов был человеком, который ценил привычный уклад, спокойствие и возможность оставаться самим собой.
Последние годы и память о Сергее Соседове
В последние годы Сергей Соседов оставался частью музыкального телевидения. Он продолжал участвовать в проектах, связанных с поиском и оценкой талантов, а его имя по-прежнему вызывало интерес у зрителей.
За годы работы Сергей Соседов прошел путь, который редко встречается в современной индустрии. Он начинал как журналист, который задавал вопросы знаменитостям, а в итоге сам стал человеком, за чьими словами следила аудитория.
Он не стремился стать артистом, но стал одним из узнаваемых персонажей российского телевидения. Его наследие — не песни и роли, а десятки интервью, телевизионных эфиров и оценок, которые заставляли зрителей спорить, соглашаться или возражать.
Сергей Соседов прожил профессиональную жизнь человека, который сделал своим главным инструментом слово. И именно благодаря этому слову он останется в памяти зрителей.