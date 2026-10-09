Пел для богачей, а сам ел картошку: как судьба обошлась с «Мистером Трололо» Эдуардом Хилем

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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От голодного детства в военном детдоме до всесоюзной славы и мирового интернет-триумфа — Эдуард Хиль прошел удивительный путь. Но почему даже знаменитому певцу приходилось экономить?

Миллионы людей знали его как «Мистера Трололо» — улыбчивого певца из старого ролика. Для советских слушателей он был Эдуардом Хилем, чей голос звучал в песнях «Зима» и «Не плачь, девчонка». Но известность не избавила артиста от денежных забот.

Почему он пел для состоятельной публики, а сам едва сводил концы с концами? История Эдуарда Хиля — в материале 5-tv.ru.

Истощенный детдомовец и курящий подросток

Эдуард Хиль родился 4 сентября 1934 года в Смоленске. До всесоюзной славы, парижских заработков и неожиданного интернет-триумфа было детство, в котором Хилю приходилось бороться за выживание.

В военные годы Эдуард попал в детский дом под Уфой. Вместе с другими воспитанниками он помогал ухаживать за ранеными и выступал перед ними с песнями. Бойцы в ответ делились с детьми едой.

«Надо было с семи лет выживать самому. В детском доме свои законы. И меня колотили, и я колотил. Голодное было время, жестокое. Я вспоминаю, как бойцы отдавали нам свои сухари, тушенку. А мы ухаживали за ранеными, пели им песни», — вспоминал артист в интервью KP.RU.

После освобождения Смоленска мать нашла сына, и он вернулся домой — живой, но истощенный.

«Сначала я даже ходить не мог — дистрофия. Бабушка откормила. Здоровый вырос, сильный», — рассказывал Хиль.

Оправившись, он начал задумываться о будущем. Причем сначала связывал его совсем не с пением.

Вместо художественного училища — полиграфический техникум

В 1949 году 15-летний Эдуард уехал в Ленинград к родственникам. Знакомый художник оценил его наброски, и юноша задумался о поступлении в художественное училище.

Но родственники не могли содержать его все годы учебы. Пришлось выбрать более практичный вариант — полиграфический техникум, где давали стипендию и кормили.

Музыку Хиль при этом не оставил. Параллельно с учебой и работой на фабрике офсетной печати занимался в оперной студии Дворца культуры. Там и обратил на себя внимание сильным голосом.

Пение увлекло его настолько, что ради него он даже бросил курить. Следующим шагом стала Ленинградская консерватория: несмотря на большой конкурс, Хиль поступил. Учеба определила не только его профессию — там он встретил будущую жену.

Музыка свела с любовью всей жизни

Зоя Правдина танцевала в кордебалете оперы «Черное домино», а Эдуард пел в оперной студии консерватории. Знакомство быстро переросло в роман.

«Сидел в зале, они репетировали. Думаю: какая красивая. Стал ухаживать. Много ли надо холостому студенту? В июле познакомились, 1 декабря 1958 года уже поженились. Мы оба работали в Театре оперной студии консерватории. А когда я стал гастролировать, мы поняли, что надо ей уходить. Вскоре и сын Дима родился. Жена мне помогала как режиссер-постановщик и как директор», — рассказывал певец.

Звездой стал задолго до «Трололо»

Биография мистера трололо Эдуарда Хиля, лучшие песни. Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Задолго до миллионов просмотров в интернете Эдуард Хиль уже был известным советским певцом. В 1962 году молодого артиста представил московской публике Леонид Утесов.

В том же году Хиль стал лауреатом Второго Всероссийского конкурса артистов эстрады, а в 1965-м занял второе место на Международном песенном фестивале в Сопоте.

В 1960–1970-е годы его голос звучал по радио, на пластинках и в кино. Он стал одним из самых востребованных исполнителей страны. Эдуард Хиль пел «Лесорубы» и «Лунный камень» Аркадия Островского, «Песню о друге», «Голубые города» и «А люди уходят в море» Андрея Петрова. Он исполнял «У леса на опушке», «Березовый сок», «С чего начинается Родина», «Я шагаю по Москве», «Как провожают пароходы».

Каждая из этих песен становилась хитом, каждая входила в золотой фонд советской эстрады. Скоро советские граждане привыкли, что без участия певца не проходит ни один «Голубой огонек».Он много выступал, а в 1974 году получил звание народного артиста РСФСР.

Среди произведений в его репертуаре была и композиция без слов. Тогда никто не мог предположить, что спустя десятилетия именно она познакомит с Хилем новую аудиторию.

Песня без слов, которая дождалась своего часа

Биография мистера трололо Эдуарда Хиля, лучшие песни. Фото: Валерий Генде-Роте, Владимир Мусаэльян/ТАСС

Вокализ Аркадия Островского «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» первоначально задумывался как песня с текстом. По воспоминаниям Хиля, в ней рассказывалось о Джоне, возвращающемся через прерии к возлюбленной Мэри.

Однако американский сюжет сочли неприемлемым. Стихи убрали, и остался вокализ — тот самый, который позже принесет певцу прозвище «Мистер Трололо».

За легким «тра-ля-ля» стояла серьезная вокальная работа. Хиль объяснял, что исполнять эту композицию вживую непросто: нужно отлично себя чувствовать, а голос может звучать по-разному даже в соседние дни. Фонограммы артист не признавал.

Но до второй волны славы было далеко. Сначала Хилю предстояло пережить время, когда ни профессиональное мастерство, ни знакомые всей стране песни уже не обеспечивали стабильного заработка.

Популярность больше не обеспечивала заработок

Самый трудный профессиональный период Хиль связывал с рубежом 1980–1990-х годов. Прежняя концертная система перестала давать ему работу, поездки по стране не всегда приносили обещанные деньги, а накопления обесценились.

Артист, которого слушатели давно знали и любили, оказался перед необходимостью искать заработок. Тогда он отправился во Францию.

При этом Хиль отдельно подчеркивал: эмигрантом становиться не собирался.

«Я ездил не затем, чтобы остаться, а затем, чтобы выжить, семью прокормить», — объяснял он.

Работу удалось найти в Париже. Однако вместо привычных концертных залов теперь нужно было выступать перед посетителями кабаре.

В Париже пел для состоятельной публики

Биография мистера трололо Эдуарда Хиля, лучшие песни. Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов

В парижском «Распутине», по воспоминаниям певца, собирались состоятельные посетители, русские эмигранты, известные артисты и литераторы. Хозяйка следила за репертуаром: блатные песни в заведении не приветствовались.

В общей сложности Хиль выступал в «Распутине» в течение трех лет, приезжая туда по нескольку месяцев в году.

Среди гостей он видел Мирей Матье, которая просила исполнить «Подмосковные вечера». Заходили Юрий Любимов, Евгений Евтушенко и другие знакомые ему деятели культуры.

Со стороны такая работа могла казаться удачным продолжением карьеры: Париж, знаменитости, обеспеченная публика. Но собственный быт певца был гораздо скромнее обстановки, в которой он выступал.

Пешком на работу и картошка вместо ресторанов

В 2002 году Хиль вспоминал: квартиру снимал у знакомых эмигрантов за половину обычной стоимости, до работы шел пешком почти час, в кафе не обедал.

«Все свои чаевые я складывал в общую копилку, чем вызывал восхищение других музыкантов. Они не ожидали подобной честности от русского человека. Но чтобы за рубежом жить безбедно, необходимо очень много работать. В день надо было давать по два-три концерта, тогда еще можно выжить, а так... Честно говоря, в Париже я еле-еле сводил концы с концами», — признавался певец.

На первых порах покупал картошку и куриные крылышки: мясо казалось слишком дорогим. Больше заработать удавалось в праздники, когда состоятельные люди приглашали артистов выступать у себя дома.

Оставаться во Франции Хиль не хотел. Долго находиться вдали от семьи и друзей было тяжело. Возвращение в Россию он объяснял привязанностью к близким и привычной жизни.

«Без России — пустота», — говорил артист.

Парижские заработки остались позади. А спустя годы внимание зарубежной публики пришло к нему снова — на этот раз благодаря старой записи, для которой не требовалось ни гастролей, ни перевода.

В 75 лет стал мировой интернет-звездой

Биография мистера трололо Эдуарда Хиля, лучшие песни. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В 2010 году пользователи начали пересылать друг другу ролик с исполнением вокализа «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». Хилю было 75 лет.

Улыбающийся артист пел без слов, и для новой аудитории это оказалось преимуществом: его могли слушать в любой стране. В США певца прозвали «Мистером Трололо».

Хиль получил новую визитную карточку и спокойно отнесся к непривычному прозвищу. В интервью aif.ru в марте 2010 года он объяснял, что запрещать людям так его называть было бы глупо. Не возмущали его и многочисленные переделки ролика.

«Если делают пародии, значит, песня попала в десятку», — говорил артист.

Вместе с популярностью появились звонки журналистов и предложения о выступлениях. Иногда внимание становилось настолько навязчивым, что приходилось отключать телефон.

Казалось, такой интерес должен был заметно изменить и материальное положение певца. Но миллионы просмотров не означали столь же внушительных заработков.

Миллионы просмотров — и обычная пенсия

В апреле 2010 года Хиль рассказывал, что его приглашали в Англию, Испанию, Португалию и Америку. Однако финансовые условия многих предложений его не привлекали: иногда речь шла просто о приезде ради участия в телевизионной программе.

Даже повышенной пенсии, которую Хиль получал как народный артист РСФСР, не хватало на жизнь. Значительную часть семейного дохода обеспечивали концерты: певец выступал примерно два-три раза в месяц.

Свое положение он описывал без драматических формулировок: жил, как многие другие.

«Счастье не в деньгах. Например, поход в ресторан для меня давно уже стал непозволительной роскошью», — говорил артист в интервью MK.RU.

Внезапная известность принесла прежде всего новые рабочие хлопоты. Справляться с ними помогала жена — человек, который был рядом и в годы советской славы, и во время денежных трудностей.

Дача и хоккей оказались важнее интернет-шума

В последние годы Хиль много времени проводил на даче, увлекался садоводством, скрещивал сорта плодовых деревьев.

Свои главные интересы он перечислял просто:

«Вот это моя реальная жизнь: семья, концерты, хоккей по ТВ, дача».

Сам артист не торопился объявлять внезапную популярность началом новой жизни. У него оставались близкие, работа и привычные дела. Но после возвращения мировой славы ему было отведено всего два года.

Последняя весна

Весной 2012 года жизнь артиста резко изменилась. 8 апреля Хиля госпитализировали со стволовым инсультом в Мариинскую больницу. В конце мая перевели в Российский нейрохирургический институт имени Поленова. Его состояние оставалось крайне тяжелым.

Эдуард Хиль умер 4 июня 2012 года в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни.

Он успел увидеть, как давняя работа получила вторую жизнь, но не стал измерять собственную судьбу интернет-успехом. Когда в 2010 году его спросили, ощущает ли он начало новой жизни, ответил:

«Жизнь одна. И смерть одна».

И напомнил, что в ней бывают взлеты, падения и разочарования. В его собственной биографии нашлось место всему этому — и песне без слов, которая снова вернула его к слушателям.