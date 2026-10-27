Уехали в 90-е и пожалели: советские звезды, которые вернулись на родину после эмиграции

Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

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Некоторые артисты спустя годы признавались, что эмиграция изменила их представления о счастье и успехе. Что они поняли только после долгой жизни вдали от родной страны.

В 1990-е некоторые советские звезды уезжали за границу, будучи уверенными, что там их ждет новая, более успешная жизнь. США, Европа, Израиль казались местами, где можно продолжить развивать карьеру, заработать еще больше.

Но спустя некоторое время многие из них захотели обратно. За пределами нынешней России оказалось непросто построить карьеру, а без привычной сцены, родного языка и своей публики жизнь уже не казалась такой привлекательной. Кто-то прямо признавался, что совершил ошибку, а кто-то понял: ему просто нечем заниматься вдали от родной страны.

Почему знаменитые актеры и музыканты уезжали и что заставило их вернуться? Истории звезд, которые не нашли за границей того, что искали, — в материале 5-tv.ru.

Михаил Горевой: «Меня просто унесло из Америки»

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 1990-е Михаил Горевой отправился в США, где уже жил его друг. Сначала актер приехал один, затем к нему присоединилась семья. Однако, как он позднее объяснял, оставаться в Америке навсегда не собирался и московскую квартиру не продавал.

По словам Горевого, семья прожила в США почти четыре года. Первое время ему было интересно осваиваться в новой стране, но примерно через полтора года появилась острая потребность вернуться к актерской работе.

В интервью «Каравану историй» артист рассказывал, что возможность получить вид на жительство не изменила его решения.

«И хотя у нас появилась возможность получить вид на жительство, меня просто унесло из Америки, улетел как пуля», — вспоминал Горевой.

После возвращения семья поселилась в сохраненной московской квартире. Но сразу восстановить прежнюю профессиональную жизнь не удалось: в труппе Театра имени Маяковского вакансии для него не нашлось. Актер стал браться за разные предложения в кино и постепенно вновь вошел в рабочий ритм.

Михаил Козаков: «Я себе в Израиле не понравился»

www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

Михаил Козаков переехал в Израиль вместе с семьей в 1991 году. Объясняя решение, актер говорил о материальных трудностях и необходимости обеспечивать близких. Он рассчитывал продолжить театральную работу и получить финансовую устойчивость.

В Израиле Козаков играл и ставил спектакли на иврите, организовал антрепризу, выступал с гастролями. Однако профессиональная занятость не избавила его от одиночества и ощущения, что привычная жизнь осталась далеко.

«Израиль мне понравился, я обрел новый жизненный опыт. Я сам себе в Израиле не понравился», — объяснял он.

Актер признавался, что ему не хватало возможностей общаться на русском языке и обращаться к аудитории, с которой у него были общие культурные ассоциации.

В 1996 году Козаков вернулся в Россию. Израильский период он воспринимал как важный опыт, который помог ему лучше понять, где он хочет жить и работать.

Елена Коренева: «Я теряю профессию»

www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

Елена Коренева уехала в США в сентябре 1982 года после замужества за американцем. При этом актриса не ставила перед собой задачу покорить Голливуд: позднее она объясняла, что сознательно хотела изменить жизнь и отдохнуть от профессии.

В Америке Коренева провела 11 лет. Она работала вне актерской специальности, в том числе официанткой, а также снималась в кино.

«Живя в Америке, у меня в какой-то момент стал возникать страх, что я теряю профессию», — рассказывала Коренева в интервью «Вечерней Москве».

В конце 1993 года она окончательно обосновалась в Москве. После долгого перерыва выходить на сцену было непросто: мешали неуверенность и страх перед публикой. Постепенно актриса справилась с этим состоянием, вновь начала играть в театре и сниматься.

Людмила Нильская: «Не совершила бы главной ошибки в жизни»

www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

В 1993 году Людмила Нильская уехала в США с мужем и сыном. Как она рассказывала позднее, зарабатывать актерской профессией тогда было трудно. Еще в России супруги пытались наладить небольшой бизнес: готовили горячие бутерброды и отвозили их в кафе. Но это занятие приносило доход недолго.

Предложение мужа эмигрировать показалось выходом из сложного положения. Однако американская жизнь обернулась для актрисы тяжелым испытанием.

«Но если бы заранее знала, во что это выльется, не совершила бы главной ошибки в жизни», — признавалась Нильская.

За границей она оказалась вдали от привычной работы, а затем распался ее брак. Актриса рассказывала, что постепенно потеряла ощущение самой себя.

В 2003 году Нильская вернулась в Москву. Друзья помогли ей снова выйти на сцену, затем появились предложения сниматься. Приходилось привыкать к изменившимся темпу и условиям работы.

Одной из самых заметных ролей после возвращения стала Галина Брежнева в сериале «Галина». За эту работу Нильская получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении».

«Когда-то я потеряла себя, но теперь нашла снова», — говорила актриса.

Наталья Лапина: «Писать песни мне гораздо интереснее, чем лечить американские мозги»

РИА Новости/М. Гнисюк

Наталья Лапина жила и работала в Германии, затем перебралась в США. За границей она продолжала заниматься творчеством, а позднее, по ее словам, получила психологическое образование и начала практиковать.

В одном из интервью Лапина рассказывала, что со временем эта работа стала эмоционально тяжелой. Одновременно появились новые возможности в музыке.

Две ее песни — «Взрослые игры» и «Давай убежим» — вошли в альбом Григория Лепса. Позднее Виктор Дробыш заинтересовался композицией «Сигаретка», которую исполнила Настасья Самбурская.

«Мои песни начали исполнять все чаще, а я поняла, что устала от психологии и соскучилась по творчеству», — объясняла Лапина.

Она решила вновь сосредоточиться на музыке. При этом, как уточняла артистка в том же интервью, после переезда в Москву психологическую практику полностью не оставила и продолжала помогать людям.

Елена Сафонова: «Там скучно. И безумно сложно»

РИА Новости/Галина Кмит

Елена Сафонова переехала во Францию в 1992 году после замужества за французским актером Самюэлем Лабартом. Она продолжала сниматься во французском кино, работала и в российских проектах.

В 1997 году актриса рассталась с мужем и вернулась в Россию. Отвечая на вопрос, жалеет ли она об этом решении, Сафонова в интервью aif.ru в 2002 году говорила:

«А что тут жалеть? Там скучно. И безумно сложно. Здесь очень хорошо жить».

Любовь Успенская: «Без Москвы уже не могу жить»

Фомичев Михаил/ТАСС

Любовь Успенская уехала из СССР еще в конце 1970-х: сначала жила в Италии, затем перебралась в США. В Америке выступала в ресторанах для эмигрантов, записывала альбомы и приобрела известность среди русскоязычной публики.

Возвращение певицы не было следствием краха карьеры. Она подчеркивала, что прошла трудные этапы эмиграции и в итоге смогла устроить жизнь в США.

Решение изменилось после гастролей в Москве. Вернувшись в Америку, Успенская почувствовала, что хочет снова приехать в российскую столицу.

«Я вернулась в Америку, но быстро поняла, что без Москвы уже не могу жить», — рассказывала певица.

Михаил Шуфутинский: «Я здесь нужен больше, чем там»

РИА Новости/Александр Макаров

Михаил Шуфутинский эмигрировал из СССР в 1981 году. Вместе с женой и двумя сыновьями он выехал в Вену, затем через Италию добрался до Нью-Йорка.

В США музыкант построил успешную карьеру среди русскоязычной аудитории: выступал, записывал музыку и работал с собственным коллективом. Позднее начал гастролировать на родине и выбрал жизнь в Москве.

В интервью «Москве 24» в 2016 году Шуфутинский объяснял, что возвращаться на постоянное жительство в Америку не собирается.

«Там осталась масса друзей, близких, но я родился в Москве, мне здесь нравится, я здесь нужен больше, чем там», — говорил артист.

Таким образом, переезд был связан с его собственным выбором места для жизни и работы. Успех в Америке не помешал музыканту почувствовать, что дальнейшую концертную карьеру он хочет продолжать в России.