Отзвенела январская вьюга: что случилось с Ниной Бродской после эмиграции в США

Фото: Вконтакте/Нина Бродская. Вопреки судьбе

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Ее голос знаком миллионам зрителей по любимым советским фильмам, но саму Нину Бродскую далеко не каждый узнает в лицо. Почему так произошло?

Ее голос звучал с пластинок и киноэкранов, но сама она оставалась за кадром. В «Иване Васильевиче» песню «Звенит январская вьюга» ее голосом поет героиня Натальи Селезневой, в «Приключениях Буратино» звучит ее задорное «Бу-ра-ти-но!». Зрители запоминали песни и лица актеров — а певицу, подарившую им голос, узнавали далеко не все.

Почему Нина Бродская так и не стала постоянной героиней телеэфиров? Почему артистка вместе с мужем и сыном перебралась в США? И как сложилась ее жизнь в стране, где советская известность не спасала от поисков работы?

Песни знали, а лицо — не всегда

Вконтакте/Нина Бродская. Вопреки судьбе

Бродская сама объясняла этот парадокс. В одном из интервью она вспоминала: Лариса Мондрус и Вадим Мулерман пришли на эстраду раньше и успели появиться в популярных телепередачах. Их лица зрители уже запомнили. Она же еще не успела добиться такой узнаваемости, когда возможности попасть на телевидение стали сокращаться.

«Дальше мне пришлось раскручиваться только с помощью записей на пластинках и в кино», — рассказывала певица.

Бродскую знали по песням, но не всегда узнавали в лицо. В кино ее голос звучал за кадром, а на экране появлялись другие актрисы. По воспоминаниям артистки, после прихода Сергея Лапина на пост руководителя Гостелерадио в 1971 году для нее закрылись эфиры радио и телевидения, поскольку тот, как она отмечала, счет ее неугодной.

Из телеэфира Бродская исчезала, но концертная работа продолжалась. Она оставалась востребованной, ездила на зарубежные гастроли, но понимала: без поддержки радио и телевидения удерживать интерес публики будет все труднее.

«Начиная с 1971 года для меня закрылись все эфиры радио и телевидения. В общем, накопилось. Сказала Володе: «Передо мной закрылись все двери, а у нас растет сын. Ты можешь оставаться, я заберу Максима и уеду», — рассказывала Бродская в интервью «Каравану историй» в 2020 году.

Разлучаться семья не стала: в Америку отправились вместе.

Муж стал таксистом, а она отказалась петь в ресторане

Вконтакте/Нина Бродская. Вопреки судьбе

За океаном Бродской предстояло заново искать не только слушателей, но и средства к жизни. Новая жизнь началась с вполне бытового вопроса: где поселиться? Помогла семья композитора Анатолия Днепрова, который уже жил в Нью-Йорке. В его доме в Бруклине нашлась свободная квартира — ее и сняли Бродская с мужем и сыном.

В интервью 2020 года певица рассказывала, что по-прежнему живет в том же жилье. Квартира, найденная после переезда, стала семейным домом на десятилетия.

С работой оказалось сложнее. Бродская выступала перед эмигрантской публикой, исполняла советские песни, русские романсы, произведения на идише, композиции из репертуара Эллы Фицджеральд. Но прежняя известность не гарантировала постоянного заработка.

«С работой было тяжело, решили организовать мой сольный концерт. Он прошел удачно. Три года гастролировали по многим штатам, но в зал приходило все меньше людей, несмотря на то что я обновляла репертуар», — вспоминала она.

В какой-то момент певица осталась без работы. Ее муж Владимир Богданов, профессиональный музыкант, сел за руль такси. Сама Бродская получила предложение выступать в ресторане — за хорошие деньги. Однако согласиться не захотела.

«Я эстрадная певица и в кабаке петь не буду», — говорила она.

Когда рядом не осталось прежних композиторов

Вконтакте/Нина Бродская. Вопреки судьбе

На родине Бродская работала с авторами, чьи песни приносили ей популярность. В Нью-Йорке обратиться к ним так же, как прежде, уже не получалось. Рядом не было ни Яна Френкеля, ни Оскара Фельцмана, ни Эдуарда Колмановского. Потребность в новых композициях подтолкнула певицу к сочинительству.

Она стала писать на русском и английском. Для этого всерьез занялась языком: школьных знаний и опыта исполнения зарубежных песен было недостаточно.

В ее дискографии появились «Мое прошлое и настоящее», англоязычная Crazy Love, «Москва — Нью-Йорк». Позднее она записала альбом американских ретропесен из кинофильмов 1950–1960-х годов, а в сотрудничестве с Александром Анфиногеновым — диск «Пойдем со мной!».

Затем пришло время рассказать о пережитом. В 2006 году вышла автобиографическая «Хулиганка», после нее — «Голая правда о звездах эстрады». Книгу «Звенит январская вьюга», опубликованную в 2019 году, Бродская посвятила Эдди Рознеру и другим артистам, с которыми работала.

Нью-Йорк стал родным, но Москва осталась в жизни

Вконтакте/Нина Бродская. Вопреки судьбе

Несмотря на трудности первых лет, Нью-Йорк Бродская со временем стала считать своим домом. Когда ее спросили об этом в 2021 году, ответила без колебаний:

«Да! Конечно! Однозначно! Всенепременно!»

При этом певица не вычеркивала Москву из своей жизни. В 1990-е она вновь приезжала в Россию, участвовала в концертах.

Теперь встречи с российской аудиторией чаще происходят через экран. В сентябре 2021 года Бродская появилась в программе Андрея Малахова из своего американского дома. В студии обсуждали, кто первым исполнил «Ну кто тебе сказал», и певица внесла ясность: первой была она.

Заодно вспомнила гастроли в Болгарии, где во время исполнения этой композиции ей выносили корзины цветов. А на вопрос о выступлениях ответила прямо: «Выступаю ли я сегодня? Нет».

В марте 2025 года Бродская снова записала обращение для передачи Малахова — на этот раз к Михаилу Рыжову, которого знала по совместным гастролям.

«И я помню его молодым, симпатичным, высоким с шевелюрой», — говорила артистка.

В декабре Нине Бродской исполнится 79 лет. Она все еще живет в Нью-Йорке и редко появляется на российских экранах. А ее голос по-прежнему звучит в фильмах, которые пересматривают целыми семьями.