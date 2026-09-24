Променяли кино на стройку и науку: советские актеры, которые сменили профессию

Фото: Кадр из фильма "Не покидай...", режиссер Леонид Нечаев, 1989г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зрители помнят их по культовым ролям, но мало кто знает, что произошло дальше. После успеха в кино они оставили актерскую профессию и начали новую жизнь вдали от съемочных площадок.

Советские фильмы подарили им всенародную славу, но далеко не все связали с кино дальнейшую жизнь. Одни добровольно отказались от съемок ради профессии мечты, другим пришлось искать новый заработок после распада привычной системы.

Так герои культовых картин оказались за мольбертом, у бетономешалки, в кабине буровой установки и научной лаборатории. Кем стали актеры, которых зрители навсегда запомнили в образах Раскольникова, Алеши Скворцова, принца Патрика, Настеньки и Алисы Селезневой?

Раскольников стал художником

Какие советские актеры, актрисы сменили профессию. Фото: Кадр из телеспектакля «Петербургские сновидения», режиссер Юрий Завадский, 1978 г.

Геннадий Бортников был ведущим актером Театра имени Моссовета.

После окончания Школы-студии МХАТ в 1962 году его сразу взял в труппу Юрий Завадский. В те годы москвичи покупали билеты в Театр Моссовета, чтобы увидеть Марецкую, Раневскую и Бортникова.

Долгие годы он оставался одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Его дебютная роль в пьесе Виктора Розова «В дороге» принесла успех и в СССР, и в Европе: в 1966 году спектакль показали на фестивале Театра Наций в Париже, и французская пресса назвала Бортникова «русским Жераром Филипом».

Среди самых ярких его работ — Раскольников в «Петербургских сновидениях», Смердяков в «Братьях Карамазовых», Дульчин в «Последней жертве», Дон Карлос в одноименной пьесе Шиллера и Лот в «Царствии земном».

В кино Бортников дебютировал в 1961 году в ленте «Взрослые дети», а самой заметной его киноработой стала главная роль в фильме «Взорванный ад».

Но времена менялись. Ролей становилось меньше, амплуа «романтического героя» уходило в прошлое. Тогда Бортников вспомнил про свое давнее увлечение живописью.

Коммерческого успеха это не принесло. Хотя позже он оформил несколько театральных спектаклей, а незадолго до смерти в Центральном доме работников искусств состоялась его персональная выставка.

Алеша из «Баллады о солдате» стал строителем

Какие советские актеры, актрисы сменили профессию. Фото: Кадр из фильма «Баллада о солдате», режиссер Григорий Чухрай, 1959 г.

У Владимира Ивашова старт был головокружительным. В 1959 году он, еще студент ВГИКа, был выбран Григорием Чухраем на роль Алеши Скворцова в «Балладе о солдате». Фильм получил специальный приз жюри в Канне, номинацию на «Оскар» за сценарий. Сценарист и режиссер были удостоены Ленинской премии.

Весь мир запомнил молодое, честное лицо Ивашова, но с началом 1990-х предложения иссякли. За 30 лет в Театре-студии киноактера он получил лишь две значимые роли: Ставрогина в «Бесах» Достоевского и Автора в пьесе Блока.

В 1993 году в театре сменилось руководство — Ивашов сам решил покинуть коллектив. Жена, Светлана Светличная, та самая роковая красавица из «Бриллиантовой руки», тоже осталась без работы.

В 53 года Ивашов пошел на стройку, чтобы прокормиться. Столярничал, таскал рубероид, цемент и кирпичи в телогрейке и кирзовых сапогах.

Всю жизнь Ивашова мучила язва. На фоне тяжелой физической работы болезнь обострилась.

Принц Патрик стал машинистом

Какие советские актеры, актрисы сменили профессию. Фото: Кадр из фильма «Не покидай…», режиссер Леонид Нечаев, 1989 г.

В 1989 году вышла сказка «Не покидай…», в которой Игорь Красавин дебютировал в роли принца Патрика.

Режиссер Леонид Нечаев взял парня без образования, случайно увидев красавца в метро. Он так пристально на него смотрел, что Красавин даже покраснел. Кстати, эта его стеснительность потом очень долго мешала раскрепоститься.

Но в актерскую профессию Красавин не пошел. На момент съемок он учился в 10-м классе. После школы он поступил в институт на факультет гидротехнического и дорожного строительства. После учебы работал машинистом буровой установки в строительной организации, участвовал в строительстве станций минского метро.

Почти 20 лет его узнавали на улице — он либо уходил, либо говорил, что обознались. От предложений сниматься отказывался. Был женат, растил дочь, вел тихую жизнь и всем был доволен.

А коллеги в шутку называли Игоря «принцем».

Настенька из «Морозко» стала балериной

Какие советские актеры, актрисы сменили профессию. Фото: Кадр из фильма «Морозко», режиссер Александр Роу, 1964 г.

Наталья Седых снялась в «Морозко» в 15 лет. Ее Настенька запомнилась всей стране. После премьеры — мешки писем, фотографии, предложения выйти замуж.

Но актрисой она становиться не собиралась. С четырех лет занималась фигурным катанием, затем пробилась в хореографическое училище при Большом театре. Так девочка и попала в кино: режиссер Александр Роу увидел по телевизору ее номер «Умирающий лебедь» на льду и пригласил на пробы.

После «Морозко» Седых снялась еще в одной сказке Роу — «Огонь, вода и… медные трубы», а затем окончила хореографическое училище и в 1969 году была принята в балетную труппу Большого театра.

Между кино и балетом она выбрала балет. Двадцать лет Седых танцевала на сцене Большого: на ее счету «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Чайка». Своей главной удачей она считала партию Кити в «Анне Карениной» — на одной сцене с Майей Плисецкой и Марисом Лиепой.

«Интердевочка» стала дизайнером

Какие советские актеры, актрисы сменили профессию. Фото: Кадр из фильма «Интердевочка», режиссер Петр Тодоровский, 1989 г.

Анастасия Немоляева была еще школьницей, когда режиссер Карен Шахназаров утвердил ее на роль Кати Кузнецовой в «Курьере» (1986). Фильм стал одним из символов поколения, а актриса обрела такую популярность, что буквально пряталась от поклонников и ухажеров.

Позже она также снялась в «Интердевочке», фильмах «Сны о России», «Моя морячка», «Я свободен, я ничей», «Перегон» и других. Окончила ГИТИС, играла в Театре на Малой Бронной, но гораздо больше любила рисовать, вышивать и вообще заниматься рукоделием.

Когда ей было 12, перед днем рождения мамы не нашлось денег на подарок. Тогда девочка взяла обычную кухонную доску и превратила ее в маленькое произведение искусства: попробовала повторить на дереве мотивы старинных изразцов, лубочных картинок и городецких прялок.

Увлечение никуда не пропало, когда Немоляева стала сниматься. Пока днем шли репетиции, а вечерами спектакли, свободные часы она по-прежнему отдавала рукоделию. А когда театральная труппа распалась и предложений в кино стало меньше, звезда начала заниматься декоративным оформлением, росписью по стеклу и дереву, мебелью, посудой, интерьерами. Муж, Вениамин Скальник, создал столярную мастерскую — и постепенно она переросла в «Студию Анастасии Немоляевой».

«Гостья из будущего» стала биологом

Какие советские актеры, актрисы сменили профессию. Фото: Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссер Павел Арсенов, 1984 г.

Пятисерийный телефильм по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Гостья из будущего» 1984 года сделал актрису Наталью Гусеву, сыгравшую Алису Селезневу, одной из самых известной девочкой в стране.

Еще до «Гостьи» она мечтала поступить в институт на биологический факультет. Даже на съемочную площадку приносила учебники, чтобы делать уроки. Окончив школу, Гусева поступила в университет на биофак, в 1994 году работала научным сотрудником в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — участвовала в разработке иммунобиологических препаратов и тест-систем для диагностики инфекций. Позже стала одним из руководителей в компании диагностики в области инфекционных заболеваний.

Любопытно, что в книгах Булычева Алиса Селезнева тоже увлекалась биологией.