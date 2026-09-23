День пожилых людей: традиции праздника, как поздравить и что подарить близким

Фото: 5-tv.ru

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Этот праздник ежегодно отмечается 1 октября по всему миру.

Во всем мире 1 октября отмечают Международный день пожилых людей — в России его чаще называют Днем пожилого человека или Днем старшего поколения. Это не просто официальная дата в календаре, а повод позвонить родителям, навестить бабушек и дедушек и сказать им то, что мы обычно откладываем на потом.

Когда и почему появился этот праздник? Какие традиции с ним связаны? Что подарить уже возрастным родителям, бабушкам и дедушкам? Как поздравить их — и какие теплые слова найти, если обычное «счастья, здоровья» уже не звучит? Ответы на эти вопросы — в материале 5-tv.ru.

Когда отмечают День пожилых людей

День пожилых людей: история и традиции праздника, как поздравить и что подарить. Скачать прикольные картинки и открытки. Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Международный день пожилых людей ежегодно отмечают 1 октября. В 2026 году эта дата приходится на четверг.

Праздник имеет международный статус. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН 14 декабря 1990 года, чтобы привлечь внимание к проблемам и потребностям старшего поколения.

При этом речь идет не только о помощи пожилым людям. ООН рассматривает старение населения как масштабный социальный процесс, который затрагивает практически все страны мира. Продолжительность жизни растет, а число людей старшего возраста увеличивается. Поэтому вопросы здоровья, социальной поддержки, самостоятельности, защиты прав и участия пожилых людей в жизни общества становятся все более значимыми.

В России Международный день пожилых людей начали отмечать в 1992 году. При этом 1 октября не является государственным праздником и официальным выходным днем. Это памятная дата, которая прежде всего связана с вниманием к старшему поколению.

Традиции Дня пожилых людей

В Международный день пожилых людей принято уделять особое внимание представителям старшего поколения. В этот день родственники навещают бабушек и дедушек, звонят родителям, проводят время вместе и помогают им в бытовых вопросах.

Одной из традиций стало дарить близким небольшие подарки и открытки с теплыми пожеланиями. Это может быть что-то полезное и приятное: например, сертификат на оздоровительную процедуру, массажер, книга, семейный фотоальбом или билеты на культурное мероприятие.

1 октября во многих городах проходят различные мероприятия для пожилых людей: праздничные концерты, лекции о здоровье, спортивные занятия, экскурсии, творческие мастер-классы и встречи. Такие события помогают людям старшего возраста оставаться активными, общаться и участвовать в жизни общества.

Когда человек становится пожилым

Понятия «пожилой» и «старый» не ограничиваются только количеством прожитых лет. На восприятие возраста влияют культурные традиции, общественные нормы, социальная роль человека и отношение самого общества к старению.

Представления о том, с какого момента человека можно считать пожилым, менялись с течением времени. Например, в Толковом словаре Даля, изданном до 1866 года, пожилым человеком или подстарком называли человека, который приближался к возрасту 50 лет.

В российском законодательстве также существовали свои возрастные критерии. В федеральном законе «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 1995 года пожилыми гражданами считались женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет — то есть люди, достигшие возраста выхода на пенсию. Однако этот закон сейчас не действует, а пенсионный возраст в стране изменился после реформы. Согласно действующему графику, к 2028 году страховую пенсию по старости в России будут назначать женщинам с 60 лет, мужчинам — с 65 лет.

Международного единого определения возраста, с которого человек считается пожилым, также нет. При этом ООН для статистических исследований и анализа демографических процессов использует критерий 60 лет: к пожилым людям относят тех, кому исполнилось 60 лет и больше.

Как поздравить близких с Днем пожилых людей

День пожилых людей: история и традиции праздника, как поздравить и что подарить. Скачать прикольные картинки и открытки. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Самый простой вариант — позвонить. Казалось бы, ничего особенного, но именно недостаток общения с близкими часто становится одной из главных проблем в семьях, где дети живут отдельно.

Еще лучше — приехать в гости, если есть такая возможность. Не обязательно устраивать большое застолье или придумывать сложную программу. Иногда несколько часов вместе оказываются гораздо ценнее дорогого подарка.

Можно приготовить любимое блюдо родителей, испечь пирог, вместе посмотреть фильм, пересмотреть семейные фотографии или просто поговорить за чашкой чая.

Еще один хороший вариант — предложить родителям самим выбрать, чем заняться в этот день. Например, сходить в театр, музей, кафе, на выставку или просто погулять в привычном месте.

Такой подход важен не только из соображений удобства. У человека любого возраста остается потребность самостоятельно выбирать, как проводить свое время.

Совместный досуг может быть совсем простым. Можно разобрать старые фотографии, приготовить семейное блюдо по маминому или папиному рецепту, посмотреть любимую комедию или съездить на небольшую экскурсию. Такие занятия помогают разговаривать не только о бытовых делах, но и о семейной истории.

А если приехать лично не получается, праздник все равно можно сделать теплым. Позвонить по видеосвязи, заказать доставку любимой еды, отправить цветы или небольшую посылку, а главное — не ограничиваться сухим сообщением в мессенджере.

Что подарить близким на День пожилых людей

День пожилых людей: история и традиции праздника, как поздравить и что подарить. Скачать прикольные картинки и открытки. Фото: 5-tv.ru

Подарок к 1 октября не обязательно должен быть дорогим или практичным в привычном смысле. Часто людям старшего поколения важнее не сама вещь, а внимание, забота и ощущение, что о них помнят.

Выбирать подарок лучше не по возрасту, а по интересам конкретного человека: кто-то любит уют дома, кто-то продолжает заниматься любимым делом, а кому-то больше всего хочется провести время вместе с семьей.

Техника, которая упрощает жизнь

Современные гаджеты могут стать хорошим подарком, если они действительно подходят человеку. Например, можно выбрать удобный телефон с крупными кнопками, электронную книгу для любителя чтения, умную колонку для прослушивания музыки или фоторамку, которая показывает семейные снимки.

Но важно учитывать привычки близкого человека. Сложное устройство, которым никто не поможет разобраться, может быстро превратиться из подарка в источник раздражения.

Подарки для уюта и отдыха

Для дома можно подобрать вещи, которые создают комфорт: красивый плед, теплый халат, удобное кресло, качественное постельное белье, набор хорошего чая или кофе, красивую посуду.

Хорошим вариантом может стать что-то, связанное с ежедневными привычками человека: любимый сорт чая, удобная кружка для вечерних разговоров, мягкие тапочки или светильник для чтения.

Подарки, связанные с увлечениями

Если у человека есть хобби, подарок можно выбрать именно под него.

Любителю сада пригодятся новые инструменты или красивые растения, поклоннику книг — произведение любимого автора или удобные аксессуары для чтения, рукодельнице — материалы для творчества.

Тем, кто любит готовить, можно подарить необычные кухонные принадлежности, красивую форму для выпечки или книгу с рецептами.

Главное — показать, что вы знаете интересы близкого человека и выбирали подарок именно для него.

Семейные подарки

Особое место занимают вещи, которые сохраняют память о близких. Это может быть фотокнига с семейными снимками, календарь с фотографиями детей и внуков, большой распечатанный портрет или видеопоздравление от всей семьи.

Можно собрать не просто альбом, а настоящую семейную историю: добавить фотографии разных лет, подписать памятные даты, вспомнить забавные случаи и важные события.

Такой подарок ценен не стоимостью, а временем и вниманием, которые в него вложили.

Совместные впечатления

Иногда лучший подарок — это не вещь, а возможность провести день вместе.

Можно подарить поход в театр, музей, на концерт, семейный ужин в кафе или небольшую поездку в красивое место. При этом важно учитывать интересы и возможности человека: не всем подойдут долгие путешествия или насыщенная программа.

Для многих родителей и бабушек с дедушками самым приятным сюрпризом становится обычный день рядом с детьми и внуками — прогулка, разговоры, совместное приготовление еды или просмотр старых фотографий.

Подарок своими руками

Открытка, семейный календарь, письмо с благодарностью, записанное видео или приготовленный своими руками пирог могут оказаться важнее покупной вещи.

Особенно для тех, у кого уже есть все необходимое. В таком подарке остается главное — время, которое человек решил потратить именно на близкого.

Что лучше не дарить без согласования

С осторожностью стоит относиться к подаркам, которые могут напоминать человеку только о возрасте или проблемах со здоровьем.

Медицинские приборы, лекарства, товары для лечения или специальные устройства лучше покупать после разговора с самим человеком. Даже полезная вещь может быть воспринята неоднозначно, если ее выбрали без учета желания владельца.

Также не всегда удачным подарком становится сложная техника, с которой человеку придется долго разбираться самостоятельно. Лучше выбирать устройства, которыми близкий действительно сможет пользоваться и получать от них удовольствие.

Что сказать родителям, бабушкам и дедушкам в День пожилых людей

День пожилых людей: история и традиции праздника, как поздравить и что подарить. Скачать прикольные картинки и открытки. Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Поздравление необязательно должно быть длинным и торжественным.

Можно просто сказать: «Спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Я вас люблю и очень ценю. Желаю вам здоровья, спокойствия и побольше дней, которые хочется запомнить».

Если хочется сделать поздравление более личным, можно вспомнить конкретную историю. Например, поблагодарить маму за поддержку в сложный период или папу — за совет, который когда-то действительно помог.

Такие слова обычно звучат теплее универсального пожелания «счастья, здоровья и долголетия».

При этом не обязательно использовать торжественное обращение и слово «пожилые». Если родители сами не любят акцент на возрасте, достаточно поздравить их с 1 октября как с поводом еще раз сказать о любви и благодарности.