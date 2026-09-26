С боевым настроем в новый год: гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что ожидает представителей зодиакального круга в конце года?

Декабрь 2026 года станет временем пересмотра старых решений и переоценки жизненных ориентиров. Ретроградный Юпитер подтолкнет нас оглянуться назад и понять, действительно ли выбранный путь соответствует настоящим желаниям и целям.

Кому последний месяц года принесет важные перемены, а кому придется буквально вернуться на несколько шагов назад, чтобы двигаться дальше, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Гороскоп на декабрь 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Начало декабря будет воинствующим, боевым и очень активным. Стоит быть настроенными на то, чтобы быстро действовать, усердно работать и проявлять свою активность. При этом важно не преувеличивать и не обещать ничего лишнего.

Могут возникнуть проблемы с техникой, автомобилями и летательными аппаратами. Поэтому стоит быть аккуратнее с электричеством, при езде на автомобиле и вообще в любом транспорте, а также внимательнее относиться к информации.

«Данное напряжение продлится до 14 декабря. С 22 декабря Солнце переходит в знак Козерога, но сразу с несколькими напряженными аспектами. И, несмотря на конец календарного рабочего года, именно конец месяца будет требовать упорного труда, концентрации, исполнения своих обязанностей и следования долгу», — рассказывает астролог.

Овен — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Овнов декабрь активирует уже другие сферы, нежели отношения. Они будут активно проявляться в сфере работы, ежедневной рутины и трудовых обязанностей.

Также у представителей огненного знака зодиака будет активна сфера передвижения и логистики. Возможно, будет большой объем документооборота либо очень много поездок и командировок.

Поскольку период и конфигурация сама по себе достаточно напряженная, Овны в этой области однозначно почувствуют необходимость проявлять личную активность.

Телец — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Длительная трансформация финансов Тельцов проявится наиболее ярко в декабре 2026 года. Предположительно, могут быть совершены спонтанные покупки техники, автомобилей, обновления гаджетов либо операции с заемными средствами.

Также это может быть трата средств на хобби, детей или личный проект. Учитывая, что аспект резкий и непредсказуемый, Тельцам как главным финансистам гороскопа стоит быть чуть последовательнее в предстоящих тратах.

Также для представителей земного знака в декабре снова активизируется тема отношений, так как Венера возвращается в знак Скорпиона вновь в напряженном формате.

Близнецы — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов, особенно родившихся в первой декаде своего периода, продолжается обновление и трансформация личности, внешности и представления о самих себе. Но эта трансформация приобретет более существенный и несколько агрессивный характер.

Предстоящие изменения заставят Близнецов пересмотреть свои действия в отношении семьи и партнера. Решения также могут быть связаны с тем, чтобы съехаться с партнером либо, наоборот, разойтись.

Это уже зависит от того, как представители воздушного знака зодиака проживут эту энергию неожиданных решений и действий.

Рак — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Раков может активизироваться сфера поездок, особенно на короткие расстояния в связи с рабочими обязанностями.

Возможны большое количество переговоров, действий, составление документов и обновление техники. У Раков может быть обновление гаджетов — от маленького девайса до автомобиля. Этот тренд продлится до 14 декабря.

Также у представителей водного знака активизируется сфера романтики, любви и флирта, а также новых знакомств. Стоит уделять время и направлять фокус в эту сферу.

Только стоит учитывать, что Венера все-таки находится в Скорпионе и еще в напряженном аспекте с Плутоном. Поэтому Ракам не стоит поддаваться на провокации и самим не устраивать сцен ревности партнеру.

Лев — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Львов поднимется вопрос финансирования их личного проекта и его развития в будущем либо финансирования будущего их детей. Этот вопрос возникнет еще с конца ноября и продолжит оставаться актуальным до середины декабря.

Активизация этих вопросов может сподвигнуть Львов совершать действия в этом направлении, может быть, даже хаотичные.

Для представителей огненного знака, родившихся в первой и второй декадах своего периода, тема отношений будет тесно связана с домом и семьей, что приведет к некоторым изменениям в домашнем очаге.

Дева — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Первая половина декабря будет особо активна для Дев. Это период их личной активности, особенно для родившихся в первой декаде своего периода, так как Марс в Деве будет идти в напряженной конфигурации с другими планетами.

Конфигурация затрагивает личность самих представителей земного знака, их единоличные действия и повлияет на изменения в карьере и дома.

Девам придется разрываться между карьерой и домом, успевать везде и действовать очень быстро и немного хаотично.

В декабре у представителей земного знака зодиака могут быть незапланированные траты на технику или необходимые инструменты для их ежедневной работы.

Весы — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Весов в декабре могут актуализироваться вопросы, связанные с заграницей, сделками с зарубежными странами и партнерами либо разрешением вопросов юридического и бюрократического характера, которые могут неожиданно на них свалиться.

Также для представителей воздушного знака актуализируется вопрос финансовых трат и покупок довольно крупного масштаба либо траты на детей или финансовые операции для возможного увеличения их дохода.

Скорпион — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Скорпионов в декабре снова актуализируется тема отношений, как это было в очень напряженном октябре. Но стресс уже не будет столь сильным.

Скорпионам стоит обратить внимание на отношения в семье и в партнерстве. Также стоит обратить внимание на вопросы красоты и внешности.

Бьюти-процедуры можно будет проводить, благо Венера уже не будет ретроградной. Если серьезные косметологические процедуры были в планах у Скорпионов, на них можно обратить внимание.

Основная событийность декабря коснется решения вопросов по финансированию будущих проектов, и действовать представителям водного знака нужно будет среди единомышленников и соратников.

Стрелец — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Декабрь — месяц Стрельцов. С конца ноября, когда начался их период, они будут ощущать определенную трансформацию в своей жизни.

Необходимость резких изменений и нововведений будет связана с отношениями и с работой. В этих сферах одновременно придется что-то менять или просто принимать неожиданные и неизбежные изменения.

При этом у Стрельцов будет определенная поддержка обстоятельств, и от их покровителя, а именно Юпитера, придут возможности удачи, связанные с заграницей или с долгосрочным обучением.

Козерог — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Козерогов резкие изменения или необходимость быстрых действий могут касаться непосредственно их рабочих обязанностей. Возможно, это коснется здоровья или домашних животных.

Переговоры могут протекать в несколько скрытом от глаз формате. Но при этом действовать Козерогам придется в публичном поле и так или иначе показывать свою активность.

Также может быть некоторый конфликт финансовой сферы представителей земного знака с их друзьями и единомышленниками.

Водолей — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Водолеев будет поднят вопрос их личной активности на работе и некоторого изменения для того, чтобы добиться желаемых результатов в финансовой сфере.

Точка личных усилий и активности в первой половине декабря у представителей воздушного знака зодиака коснется сферы привлечения средств и финансирования либо их личного проекта, либо будущего их детей.

Это может быть поиск финансов или получение премии. Возможно, крупные покупки будут волновать Водолеев в первой половине декабря.

Рыбы — гороскоп на декабрь 2026

Гороскоп на декабрь 2026 года для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Рыб еще с конца ноября и в течение декабря Марс будет идти по знаку Девы и активизирует сферу партнерства и отношений.

Это касается как делового, так и личного партнерства, что впоследствии повлияет на изменение дома и карьеры представителей водного знака.

Могут активизироваться клиенты, и Рыбам придется чаще бывать вне дома. В плане финансов возможны траты на дальние поездки или долгосрочное обучение.