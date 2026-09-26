Готовим вкусное варенье из рябины на зиму: рецепты из красных и черных ягод

Фото: 5-tv.ru

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Терпкая ягода с осенних деревьев превращается в яркое варенье, если знать несколько кулинарных секретов.

Осенью рябина особенно хороша не только на дереве, когда тяжелые гроздья становятся яркими пятнами на фоне уже начинающих желтеть листьев. Из красных и черных ягод можно приготовить необычные домашние заготовки — в том числе варенье.

Правда, просто засыпать рябину сахаром и поставить на плиту не всегда достаточно: у красных ягод вкус может оказаться слишком терпким и горьковатым, а черноплодная рябина, или арония, отличается плотной кожицей и характерной вяжущей ноткой.

Поэтому в проверенных рецептах ягоды предварительно бланшируют, замораживают или сочетают с фруктами. Особенно хорошо рябина дружит с яблоками и цитрусами. При этом красная и черноплодная рябина — не одно и то же, и способы приготовления у них тоже отличаются.

Эксклюзивно для 5-tv.ru несколькими рецептами поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Почему рябину часто собирают после заморозков

Варенье из рябины: вкусные рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

У красной рябины есть особенность, о которой стоит помнить еще до приготовления варенья. Свежие ягоды могут быть довольно горькими и терпкими. Один из способов смягчить вкус — дождаться естественных заморозков. Если такой возможности нет, ягоды можно предварительно подержать в морозильной камере.

Например, в одном из рецептов красной рябины ягоды рекомендуют после перебирания заморозить на несколько дней, а затем использовать для приготовления варенья. Другой вариант — взять уже собранную после заморозков рябину.

При этом ждать первых морозов совершенно не обязательно. Бланширование и последующая варка тоже позволяют подготовить ягоды к заготовке.

Классическое варенье из красной рябины — рецепты заготовок на зиму

Варенье из рябины: вкусные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Если хочется приготовить варенье без яблок и других добавок, можно обратиться к простой рецептуре с сахарным сиропом.

Ингредиенты:

красная рябина — один килограмм;

сахар — 1,2 килограмма;

вода — 400 миллилитров.

Рябину перебирают, отделяют от веточек, удаляют испорченные ягоды и тщательно промывают. Если ягоды были собраны до заморозков, их можно предварительно заморозить и затем разморозить.

Из воды и сахара варят сироп. Когда сахар полностью растворится и жидкость закипит, в сироп добавляют подготовленную рябину. Смесь снова доводят до кипения и варят на небольшом огне около десяти минут.

После этого варенье снимают с плиты. В зависимости от желаемой консистенции его можно довести до готовности за один прием или использовать более длительную схему с повторным нагреванием. Один из распространенных вариантов предусматривает несколько коротких варок с охлаждением между ними.

Готовое горячее варенье раскладывают по стерилизованным банкам и закрывают. Пропорции этого варианта опубликованы в рецепте красной рябины с пошаговым описанием приготовления.

Получается яркое, довольно насыщенное варенье, в котором характерный вкус рябины никуда не исчезает. Именно поэтому для любителей необычных домашних заготовок оно может быть интереснее привычного клубничного или малинового.

Красная рябина с яблоками — рецепты заготовок на зиму

Варенье из рябины: вкусные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Если чистая рябина кажется слишком терпкой, стоит добавить яблоки. Это один из традиционных вариантов сочетания.

Ингредиенты:

красная рябина — 700 граммов;

яблоки — 300 граммов;

сахар — 1,2 килограмма;

вода — 600 миллилитров.

Рябину перебирают, отделяют от веточек и промывают. Затем ягоды опускают в кипящую воду и варят около пяти минут. После этого их откидывают на дуршлаг.

Яблоки нарезают ломтиками и также ненадолго опускают в кипяток — достаточно двух-трех минут. Затем их охлаждают.

Для сиропа используют воду, в которой бланшировали рябину, и 800 граммов сахара. Когда сироп будет готов, в него добавляют яблоки и рябину. Смесь накрывают и оставляют примерно на 12 часов.

После настаивания варенье доводят до кипения, снимают с огня и снова оставляют примерно на десять часов. Затем его варят в несколько приемов — по десять минут с промежутками около восьми часов. В конце добавляют оставшийся сахар и прогревают массу до его полного растворения.

Рецепт довольно трудоемкий, зато позволяет сохранить форму ягод и яблочных кусочков. Именно такая технология приводится в рецепте варенья из красной рябины с яблоками.

Черноплодная рябина с яблоками — рецепты заготовок на зиму

Варенье из рябины: вкусные рецепты. Фото: 5-tv.ru

У аронии другой характер: она не дает той же горечи, что красная рябина, но отличается выраженной терпкостью. Поэтому яблоки и здесь оказываются кстати.

Ингредиенты:

черноплодная рябина — один килограмм;

яблоки — 700 граммов;

сахар — 1,2 килограмма;

вода — два стакана;

корица — два палочки;

лимон — половинка.

Ягоды перебирают, промывают и бланшируют в кипящей воде в течение трех-пяти минут. После этого их охлаждают холодной водой — такая предварительная обработка помогает сделать кожицу мягче.

Для сиропа смешивают два стакана воды и 500 граммов сахара. Смесь доводят до кипения, после чего добавляют рябину и варят еще три-четыре минуты. Затем кастрюлю снимают с огня и оставляют примерно на восемь часов.

Тем временем яблоки очищают, удаляют сердцевину и нарезают небольшими кусочками. Их также можно ненадолго бланшировать, чтобы они стали мягче, но не разварились.

После восьми часов варенье снова ставят на плиту, добавляют оставшийся сахар, яблоки, корицу и сок половины лимона. Смесь доводят до готовности, после чего горячее варенье раскладывают по стерилизованным банкам.

Яблоко здесь не просто добавка ради аромата. Оно делает вкус аронии мягче, а лимон добавляет кислинку, которой иногда не хватает густому сладкому варенью.

Варенье из черноплодной рябины с лимоном — рецепты заготовок на зиму

Варенье из рябины: вкусные рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Есть и более простой вариант — без яблок, но с лимоном. В результате получается густое варенье с насыщенным ягодным вкусом и заметной цитрусовой кислинкой.

Ингредиенты:

черноплодная рябина — 500 граммов;

сахар — 400 граммов;

лимон — один плод;

вода — 50 миллилитров.

Рябину перебирают и промывают. В кастрюлю наливают воду, добавляют ягоды и ставят на умеренный огонь. После закипания их проваривают около десяти-пятнадцати минут, периодически разминая толкушкой.

Размягченную рябину протирают через сито. Получившуюся ягодную массу возвращают в кастрюлю, добавляют сахар и сок лимона.

Смесь доводят до кипения и варят еще примерно 20–25 минут, периодически помешивая. Готовый джем раскладывают по стерилизованным банкам и закрывают крышками.

Такой вариант особенно подойдет тем, кто не любит целые ягоды в варенье. Рецепт с указанными пропорциями дает примерно литр готового продукта.

Черноплодная рябина с апельсином и лимоном — рецепты заготовок на зиму

Варенье из рябины: вкусные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Для тех, кому хочется более яркого вкуса, есть еще один вариант — сразу с двумя цитрусами.

Ингредиенты:

черноплодная рябина — один килограмм;

сахар — 1,5 килограмма;

лимон — один плод;

апельсин — один плод.

Рябину, лимон и апельсин промывают и подсушивают. У цитрусовых удаляют косточки, затем все ингредиенты измельчают в мясорубке.

Получившуюся массу смешивают с сахаром и оставляют на час-полтора. После этого кастрюлю ставят на умеренный огонь, доводят смесь до кипения и снимают пену.

Варенье варят около 30–35 минут, время от времени помешивая, а затем раскладывают по стерилизованным банкам. После остывания заготовку хранят в прохладном месте. Именно такая технология указана в опубликованном рецепте.

В этом случае арония уже совсем не похожа на ту терпкую ягоду, которую многие помнят с детства. Цитрусы делают вкус ярче, а аромат — заметно свежее.

Какую рябину выбрать для варенья

Варенье из рябины: вкусные рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Для красной рябины лучше выбирать полностью окрашенные, плотные ягоды без повреждений. Если урожай собирали до заморозков, его можно дополнительно подморозить перед приготовлением.

Черноплодную рябину также перебирают особенно тщательно: испорченные и подсохшие ягоды в заготовку попадать не должны. Перед варкой аронию нередко бланшируют — это помогает размягчить плотную кожицу.

Есть и еще один важный момент: красная рябина и черноплодная рябина — разные ягоды, поэтому заменять одну другой в рецепте один к одному без пересчета пропорций не стоит. У них отличаются вкус, сочность и особенности приготовления.

Как хранить рябиновое варенье

Варенье из рябины: вкусные рецепты. Фото: 5-tv.ru

Готовое варенье раскладывают только в чистые стерилизованные банки и используют подходящие крышки. Конкретный режим хранения зависит от рецепта: для большинства классических вариантов с достаточным количеством сахара после горячего фасования используют прохладное темное место, тогда как отдельные рецептуры прямо рекомендуют хранить готовый продукт в прохладе.

Например, рецепт джема из черноплодной рябины с лимоном предусматривает стерилизованные банки и хранение в прохладном месте.

А вот варенье из аронии без варки — совсем другая история: такой вариант хранят именно в холодильнике, и не стоит выдавать его за обычную кладовую заготовку.

Рябиновое варенье хорошо подходит не только для чаепития. Красную рябину можно использовать как начинку для пирогов, а густую аронию — для тостов, блинов, творожных десертов и домашней выпечки. И, пожалуй, главное преимущество таких заготовок в том, что осенняя ягода здесь раскрывается совсем иначе: из терпкой и немного суровой она превращается в насыщенное варенье с характером.