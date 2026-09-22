Сладкая, острая, маринованная: вкусные рецепты заготовок на зиму из тыквы

Фото: 5-tv.ru

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Тыква подходит не только для каши и супа-пюре. Из осеннего урожая можно приготовить закуски, овощные салаты и ароматное варенье.

Тыквенный сезон в самом разгаре, а значит, перед дачниками и любителями домашних заготовок снова встает вопрос: что делать с огромными оранжевыми плодами? Запекать, варить кашу и готовить суп-пюре — варианты проверенные, но иногда хочется сохранить урожай как-нибудь интереснее.

Тыква отлично подходит и для домашних заготовок. Из нее делают сладкое варенье, пряные закуски и овощные салаты. Причем в банке она способна заиграть совершенно по-новому: сладкая мякоть хорошо сочетается с цитрусами, специями, чесноком и уксусным маринадом.

Эксклюзивно для 5-tv.ru несколькими рецептами поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Почему стоит обратить внимание на тыкву

Заготовки на зиму из тыквы: рецепты закруток. Фото: www.globallookpress.com/Reporters

У тыквы плотная мякоть, поэтому она хорошо держит форму в некоторых маринованных заготовках. При этом вкус овоща довольно нейтральный и легко впитывает ароматы специй.

Для сладких рецептов тыкву можно соединять с апельсином и корицей, а для несладких — с чесноком, луком, уксусом и пряностями. В результате из одного и того же овоща получаются совершенно разные блюда.

Но есть важное правило: для заготовок длительного хранения нельзя произвольно менять пропорции ингредиентов или сокращать время обработки. Особенно это касается овощных консервов. Если рецепт предназначен только для холодильника, не стоит превращать его в закрутку для кладовки.

Тыква по-корейски на зиму

Заготовки на зиму из тыквы: рецепты закруток. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Oleksii Hrechen

Этот вариант понравится тем, кто любит острые овощные закуски. Тыква здесь натирается длинной соломкой, а привычный вкус корейских салатов ей придают чеснок, специи, растительное масло и уксус.

Рецепт рассчитан примерно на две банки по 0,5 литра и еще небольшую порцию на пробу.

Ингредиенты:

Тыква — один килограмм;

Репчатый лук — две штуки;

Чеснок — четыре зубчика;

Сахар — две столовые ложки;

Соль — одна чайная ложка с горкой;

Черный молотый перец — одна-две щепотки;

Приправа для моркови по-корейски — 1,5 чайной ложки;

Растительное масло — шесть столовых ложек;

9%-ный столовый уксус — четыре столовые ложки.

Приготовление:

Тыкву очистить от кожуры и удалить волокнистую часть с семенами. Мякоть натереть на терке для корейской моркови;

Лук нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости. Затем дать ему немного остыть;

В миску с тыквой добавить жареный лук, измельченный чеснок, соль, сахар, уксус, черный перец и приправу. Все хорошо перемешать и оставить на три-четыре часа. За это время тыква пустит сок и станет мягче;

После этого салат еще раз перемешать и плотно разложить по стерилизованным банкам. Выделившийся сок также распределить между емкостями;

Банки прикрыть крышками, поставить в кастрюлю с теплой водой и стерилизовать после закипания около 25 минут. Затем герметично закрыть, перевернуть и оставить до полного остывания;

Результат — пряная, слегка хрустящая закуска, которую зимой можно подать практически к любому горячему блюду.

Салат из тыквы с помидорами и сладким перцем

Заготовки на зиму из тыквы: рецепты закруток. Фото: 5-tv.ru

Для тех, кто предпочитает не острую закуску, подойдет овощной салат. В нем сладость тыквы сочетается с томатами, болгарским перцем и морковью.

Ингредиенты:

Тыква — 1,5 килограмма;

Репчатый лук — 500 граммов;

Болгарский перец — один килограмм;

Морковь — 500 граммов;

Помидоры — 1,5 килограмма;

Острый перец — один;

Растительное масло — один стакан;

Сахар — 100 граммов;

Соль — одна столовая ложка;

Чеснок — одна головка;

9%-ный уксус — 50 миллилитров.

Приготовление:

Тыкву и сладкий перец нарезать небольшими кусочками. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать;

Помидоры вместе с острым перцем измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Перелить томатную массу в кастрюлю, добавить масло, сахар и соль;

Довести до кипения, затем положить лук и морковь. После повторного закипания готовить около 10 минут. Следом отправить в кастрюлю тыкву. Снова довести массу до кипения и варить еще 10 минут;

Затем добавить сладкий перец и измельченный чеснок. Перемешать, довести до кипения и готовить еще около 20 минут. За пару минут до окончания влить уксус;

Горячий салат разложить по стерилизованным банкам и герметично закатать. Банки перевернуть и укутать до полного остывания. После этого заготовку рекомендуется хранить в прохладном месте;

Получается густой овощной салат, который зимой можно подать как самостоятельную закуску или использовать в качестве гарнира.

Маринованная тыква с чесноком и хреном

Заготовки на зиму из тыквы: рецепты закруток. Фото: 5-tv.ru

Тыква необязательно должна быть сладкой. Еще один вариант — сделать из нее пряную маринованную закуску.

Для этого рецепта понадобятся тыква, чеснок, корень хрена, лавровый лист, горчица и черный перец. Маринад готовят на воде с солью, сахаром и 9%-ным уксусом.

Ингредиенты:

Тыква — один килограмм;

Зернистая горчица — одна столовая ложка;

Чеснок — один зубчик;

Лавровый лист — одна штука;

Черный перец горошком — четыре грамма;

Хрен — 15 граммов.

Для маринада на литр воды:

соль — одна столовая ложка;

сахар — одна столовая ложка;

9%-ный уксус — 60 миллилитров.

Приготовление:

Тыкву очистить, удалить семена и нарезать кубиками. Кусочки бланшировать в кипящей воде около пяти минут, затем откинуть на дуршлаг;

Для маринада вскипятить воду с солью и сахаром. Через несколько минут снять с огня и добавить уксус;

На дно стерилизованных литровых банок положить лавровый лист, горчицу, перец, чеснок и кусочки хрена. Сверху плотно уложить тыкву;

Залить горячим маринадом, прикрыть крышкой и стерилизовать литровую банку 15 минут с момента закипания воды. После этого герметично закрыть, перевернуть и укутать до полного остывания;

Такая тыква получается не десертной, а острой и ароматной. Ее можно подать вместо привычных маринованных овощей.

Варенье из тыквы с апельсином

Заготовки на зиму из тыквы: рецепты закруток. Фото: 5-tv.ru

Если хочется использовать урожай для сладких заготовок, стоит попробовать тыквенное варенье с апельсином. Цитрус хорошо сочетается со сладковатой мякотью, а корица и ваниль делают аромат более насыщенным.

Один из опубликованных рецептов рассчитан на 800–900 граммов тыквы, два апельсина, 200 миллилитров воды и 200 граммов сахара. Для аромата используются ваниль и корица.

Ингредиенты:

Тыква — 800–900 граммов;

Апельсины — два плода;

Вода — 200 миллилитров;

Сахар — 200 граммов;

Ванильный сахар или ванильный экстракт — одна чайная ложка;

Корица — одна палочка или половина чайной ложки молотой.

Приготовление:

Тыкву очистить, удалить семена и нарезать кубиками примерно по два сантиметра. Апельсины очистить и разделить на дольки;

В кастрюлю налить воду, добавить сахар и довести до кипения. Затем положить тыкву и апельсины;

Варить массу до готовности тыквы, стараясь не превращать кусочки в однородное пюре. В конце добавить ваниль и корицу;

Для более выраженного цитрусового аромата можно использовать немного апельсиновой цедры. Готовое варенье разложить по стерилизованным банкам и закрыть крышками;

Такую заготовку можно подавать к чаю, добавлять в кашу или использовать как начинку для домашней выпечки.

Как выбрать тыкву для заготовок

Заготовки на зиму из тыквы: рецепты закруток. Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Pfeiffer

Для закруток лучше выбирать зрелые плоды с плотной мякотью, без признаков порчи и повреждений. Если тыква предназначена для маринования, особенно важно, чтобы кусочки не были слишком мягкими.

Для салатов и закусок овощ очищают от кожуры и волокнистой части с семенами. Размер нарезки тоже имеет значение: одинаковые кусочки готовятся равномернее и лучше выглядят в банке.

Для варенья тыкву можно нарезать крупнее, если хочется сохранить заметные кусочки в готовом десерте.

Что важно знать о хранении

Заготовки на зиму из тыквы: рецепты закруток. Фото: 5-tv.ru

Домашняя консервация требует аккуратности. Особенно это касается тыквы: это низкокислотный овощ, поэтому нельзя считать безопасным любой рецепт только из-за того, что в нем есть уксус.

Если используется проверенный рецепт заготовки, не стоит самостоятельно уменьшать количество кислоты, менять пропорции овощей или сокращать время стерилизации. Такие изменения могут повлиять на безопасность продукта.

А вот рецепты вроде тыквенного пюре или икры лучше не превращать в консервы без проверенной технологии. Густые измельченные овощные массы прогреваются внутри банки иначе, чем кусочки овощей в жидком маринаде.

Если хочется сделать именно тыквенное пюре на зиму, гораздо проще и безопаснее заморозить его порциями. Зимой такую заготовку можно использовать для супа, каши, выпечки или соуса.

С чем подавать тыквенные закрутки

Заготовки на зиму из тыквы: рецепты закруток. Фото: www.globallokpress.com/PBA via www.imago-images.de

Маринованная тыква хорошо сочетается с мясными блюдами, особенно с запеченной свининой, птицей и жареным мясом. Пикантную тыкву по-корейски можно поставить на стол вместе с картофелем или крупами.

Овощной салат с помидорами и перцем подойдет в качестве гарнира, а сладкое варенье станет самостоятельным десертом.

При этом необязательно ждать зимы, чтобы оценить результат. Часть любой заготовки можно оставить для дегустации — это позволит понять, хватает ли соли, кислоты или специй, прежде чем заниматься следующей партией.

Тыква хороша тем, что один и тот же урожай позволяет сделать сразу несколько совершенно разных заготовок. Несколько банок острого салата, маринованной закуски и сладкого варенья — и осенний овощ уже совсем не кажется скучным.