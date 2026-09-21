Семейная драма Стаса Михайлова: почему от артиста ушла жена после 15 лет брака

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Супруга певца сообщила о разрыве в день рождения их общей дочери.

Супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила о расставании с артистом, чем ошарашила поклонников пары.

«Рассветы и туманы», «моря и океаны» ей больше не нужны. Теперь, судя по тексту в публикации, она не хочет быть связана даже с образом певца. Неужели действительно расходятся? А как же 15 лет брака и двое детей?

Почему «больше не вместе»

instagram.com*/inamikhaylova

В своем личном аккаунте Инна Михайлова разместила совместный черно-белый портрет с мужем и оставила под загадочную подпись: «Мы больше не вместе». И это еще не все.

«Пожалуйста! Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда!» — стояла подпись ниже.

Во второй публикации Инна разместила афишу концерта Михайлова, добавив эмодзи в виде клоуна, и сопроводила кадр фразой «Человек-fake».

Позднее на странице жены артиста было продублировано сообщение о разрыве, но уже с исправлением орфографической ошибки и хэштегом «ЛюблюВсех». Сам певец пока не комментировал заявление супруги.

Ясности никакой нет, поэтому фанаты пары стали строить догадки сами. Одни решили, что страницу Инны взломали, другие сочли, что так супруги решили привлечь к себе внимание.

«Просто привлекают к себе внимание..... Все вранье…»

«Всегда считал их „союз“ ванильно-карамельным и не настоящим. Андрей Канчельскис (первый муж Инны. — Прим. ред.) был ее настоящим мужчиной! Андрюха, ты победил!!!»

«Значит, рассветы и туманы, моря и океаны больше не для нее»

«Обычное дело. Денег хапнула и досвидос. Не сошлись характерами», — комментируют пользователи сети новости о разрыве Михайловых.

Оказалось, что все в семье Михайловых действительно неоднозначно. Starhit.ru информацию о расставании Инны и Стаса подтвердили в их ближайшем окружении.

«Мы ей ночью написали, спросили — вас взломали или это все правда? Она ответила, что правда», — рассказал источник издания.

Как в сказке: история любви Стаса и Инны Михайловых

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Судьбоносная встреча Стаса Михайлова и Инны Пономаревой произошла 25 ноября 2006 года. На тот момент она переживала развод с футболистом Андреем Канчельскисом, с которым прожила в браке 15 лет. У нее уже было двое детей — сын Андрей и дочь Ева.

Стас только начинал свой путь к славе, за плечами у него были неудачный первый брак, сложные отношения с певицей Натальей Зотовой и двое детей — сын Никита и дочь Дарья.

Инна пришла на концерт артиста, и после выступления он пригласил ее на свидание. По воспоминаниям самого Михайлова, на тот момент у него не было буквально ничего — ни собственного жилья, ни финансовой стабильности.

Пара снимала скромную однокомнатную квартиру, и Инна, по словам певца, никогда не выказывала недовольства таким положением дел.

«Ты был испуган нашей первой встречей, А я уже молилась о второй», — писала позже светская львица в своем блоге.

Несмотря на то, что отношения начались в 2006 году, официальную свадьбу пара сыграла лишь в августе 2011 года. Церемония прошла в одном из замков под Парижем. К тому моменту супруги уже воспитывали общую дочь Иванну, которая родилась в 2009 году.

В 2012 году в семье появился второй совместный ребенок — дочь Мария. Девочка родилась после парижской свадьбы, и именно она стала шестым ребенком в объединенной семье Михайловых.

Важный день для семьи: когда Инна Михайлова объявила о расставании

РИА Новости/Руслан Кривобок

Интересно, что оба поста появилась в тот день, когда младшему ребенку пары Марии исполнилось 14 лет. Несмотря на свое заявление, Инна Михайлова также выложила совместную с супругом фотографию с новорожденной дочкой.

«Спасибо Господу, и Пресвятой Богородице, за это чудо. Уникальная девочка. Моя любимая Любовь. Храни Господь», — подписала она публикацию.

Артист тоже поздравил Марию. Выложил целых два милых видео дочери.

«Машенька, доченька, с днем рождения! Я тебя люблю!» — написал он.

К каким переменам не хочет иметь отношение Инна Михайлова

instagram.com*/inamikhaylova

В 2026 году поклонники обратили внимание на радикальные перемены во внешности Стаса Михайлова. Артист сильно похудел, изменилось и его лицо. Сам певец объяснял трансформации отказом от алкоголя и переходом на одноразовое питание в день. По его словам, ранее он весил около 100 килограммов, а теперь чувствует себя значительно лучше.

Собственно, это последние «перемены» в жизни и внешности Михайлова, о которых он говорил публично. Неужели супруга вокалиста их имела в виду, когда писала, что не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду мужа? Фраза «человек-fake» также остается без однозначной расшифровки — сам Михайлов предпочитает хранить молчание по этому поводу. На утро 21 сентября супруги все еще взаимно подписаны друг на друга в социальных сетях.

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