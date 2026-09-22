Наследство с тяжелой историей: что происходит в квартире Бориса Моисеева

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Певец завещал жилье своему директору, которого позднее обвинили в корыстных целях. Почему вещи артиста неожиданно оказались в музее Гурченко, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивный репортаж из музея Людмилы Гурченко. Как в квартире народной артистки СССР оказались вещи Бориса Моисеева? Что связывало артистов? Кому досталось наследство звезды эстрады? И кто сейчас живет в квартире Моисеева? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Здравствуйте, заходите в музей-мастерскую Людмилы Гурченко. Сейчас здесь проходит выставка костюмов Бориса Моисеева», — говорит экскурсовод Ольга Яковенко.

Борис Моисеев в свое время устроил настоящую революцию на отечественной эстраде. Экстравагантные концертные костюмы артиста одних восхищали, других возмущали. Яркие принты, золото, меха, перья.

«Безусловно, он, конечно, сам не шил, но очень любил собирать такие луки сам себе, неординарные такие, иногда с перебором, но зато в этом был весь Боря», — отмечает продюсер Сергей Горох.

После смерти певца эти богатства бережно хранил его директор Сергей Горох. И мечтал, что однажды сможет показать их всем.

«Мне раздался звонок от Сергея Михайловича Сенина — супруга Людмилы Марковны, который неожиданно для меня предложил сделать такую выставку совместных костюмов Людмилы Марковны и Бориса ко дню рождения Бори. Это было вообще лучшее предложение, которое могло быть», — делится продюсер.

Сергей и хранительница музея Людмилы Гурченко провели для «Светской хроники» экскурсию. Они с гордостью показали действительно уникальные экспонаты.

«Это костюм из клипа „Черный лебедь“. Тут собрано… Собирательно так это все было. Это я, помню, привез из Нью-Йорка, эти замечательные головные уборы. Это Игорь Чапурин, его произведение. Этот плащ такой огромный — это Игорь Чапурин», — показывает Сергей Горох.

«Есть вещи, которые ты не можешь запечатлеть просто на видеокамеру или на фотоаппарат. Есть вещи, которые ты должен увидеть своими глазами, чтобы прочувствовать эту эпоху. Потому что у каждой вещи есть какая-то своя энергетика, есть своя интересная история создания каждого костюма», — говорит певица Анастасия Казанцева.

Горох сберег не только одежду, но и абсолютно все, что было дорого легендарному артисту: его гримерный чемоданчик, микрофон, куклу, которую подарила певица Лолита. Продюсер с гордостью демонстрирует бюст — работу художника Шилова.

«Это не однофамилец, а сын великого Шилова. Когда мы с ним познакомились и немножко даже поработали, он предложил Боре сделать его бюст», — рассказывает директор певца.

Горох вспоминает работу с Борисом с теплотой. Невозможно поверить, что еще недавно старший брат Моисеева обвинял Сергея в его смерти.

Маркс Толкач много лет живет в Канаде. С братом общался только по телефону. А после того, как Моисеев ушел из жизни, вдруг заявил, что директор недостаточно хорошо ухаживал за звездой. И все, по его мнению, ради квартиры.

«Убить человека можно не только руками или какой-то кочергой. А убить человека можно тем, как ты его там кормишь, как ты его лечишь, как он отдыхает, как он живет. Горох его довел до этого состояния, до смерти», — говорил брат Моисеева в 2023 году.

Слова Маркса тогда возмутили шоу-бизнес. О том, с какой заботой Горох относился к Борису, знали все. Они сотрудничали на протяжении 30 лет, и Сергей всегда помогал Моисееву, как мог.

«Брат уже тоже не дружит с головой, наверное, у него деменция, прости господи. Сколько сделал Горох для Бори. Такого директора не найдешь — это золотой директор», — подчеркивает певица Наталия Гулькина.

В итоге после череды интервью Толкач успокоился. Сергей Горох говорит, что не держит на него зла. А обвинения в свой адрес списывает на его почтенный возраст и последствия стресса.

«Я сразу же, с первых моментов каких-то негативных отзывов в мой адрес, просто абстрагировался от этого и не давал интервью, на эту тему не говорил. Я понимал, что должно пройти время, что все встанет на свои места, и правда будет правдой», — уточняет продюсер.

Согласно завещанию Бориса Моисеева, его московская квартира досталась Гороху. Но вопреки подозрениям Маркса, Сергей в ней не живет. Он планирует открыть там музей. Только сначала надо привести апартаменты в порядок.

«Боря последние четыре года не курил, а предыдущее все время он очень много курил, поэтому там необходим ремонт, которым я сейчас занимаюсь», — отмечает продюсер.

Горох делится: его очень вдохновил пример вдовца Гурченко. Сергей Сенин сделал в квартире, где жила актриса, постоянную экспозицию. А сам переехал в съемное жилье.

«Здесь Людмила Марковна и Сергей Михайлович жили с 2004 по 2011 год, то есть последние семь лет. Здесь появляется гардеробная, поскольку вещей много, надо было их как-то хранить. Ее спрашивали: «Как же вы без гардеробной обходились?» Она говорила слово «лавина». Говорит: «Я открывала шкаф, и на меня все это бурным потоком выкатывалось», — рассказывает экскурсовод Яковенко.

Многое в квартире Гурченко смастерила своими руками. Например, штору в гостевой уборной. Звезда кино обожала заниматься рукоделием. Она часто шила и концертные наряды.

«Здесь стоит халатик, например, который она расшила перышками. Пришила она сюда бантик, поскольку она это очень любила», — показывает экскурсовод.

«Каждый раз после завтрака она мне звонила и говорила: „Сереж, приходи ко мне“. Я к ней приходил, и она всегда была увлечена шитьем. Вот после завтрака она сидела, мы смотрели телевизор, много общались с ней, и она всегда была с иголкой», — вспоминает продюсер.

Людмила Марковна делала подарки коллегам. В том числе и Моисееву, с которым близко дружила. Сергей Горох признается: ему приятно, что первая выставка нарядов певца прошла именно здесь. Уверен: исполнитель был бы доволен. Директор надеется, что в следующий раз вещи будут представлены уже в квартире артиста. И обещает показать его поклонникам еще более интересные экспонаты.