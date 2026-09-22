Качается из страха: зачем 70-летний Ефим Шифрин изнуряет себя тренировками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Артист ведет довольно активный образ жизни для своих лет. Что заставляет звезду всегда быть в движении, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ефим Шифрин и в 70 лет на одной волне с зумерами. Снимает вирусные видео, качается, следит за питанием и выкладывает это в соцсети. Зачем ему пресс кубиками? На какие вопросы в интервью юморист отказывается отвечать? Почему он перестал есть булки? И как артист реагирует на негатив в свой адрес? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

С любым, кто усомнится в пользе бодибилдинга, Ефим Шифрин готов рьяно спорить. В тренажерный зал он пришел в 37. Увидел себя на экране, понял, что выглядит плохо, и испугался за карьеру. Этот страх и сегодня заставляет 70-летнего артиста тренироваться и следить за питанием.

«Работу боюсь потерять. А для того, чтобы мне ее не потерять, мне надо быть в форме. Это очень просто. А чего мочь-то? Не жрать сладкое, булки, пирожные. Это так просто», — подчеркивает Ефим Шифрин.

«Он красавец. Ходит, насколько я понимаю, очень давно. Он сделал это, я не знаю, своей второй профессией. Мне кажется, он может консультировать инструкторов и тренеров. И мне дает иногда ценные советы, если мы где-то пересекаемся», — делится певец Марк Тишман.

Но в последнее время удивлять формами своих поклонников Шифрину становится сложнее. Из-за недавних съемок в горах ему пришлось пожертвовать прессом.

«Вы про кубики? У меня там большой шарик сейчас, потому что, к сожалению, у меня не было возможности тренироваться почти полтора месяца», — рассказывает Шифрин.

Артист, конечно, лукавит. Он в отличной форме. Видео с тренировок, монологи, контент из путешествий и даже танцевальные челленджи с юными блогерами Шифрин выкладывает в своих аккаунтах в соцсетях. Их 70-летний артист ведет очень активно.

«Я пришел, когда из соцсетей существовала одна известная всем сеть — „Живой журнал“. В 2008 году я зарегистрировался там под своим ником „Котельник“, потому что я живу на Котельнической набережной», — вспоминает юморист.

Негатива, признается Шифрин, он не боится, но комментарии под фотографиями и видео читает внимательно.

«Люди моего поколения не знали этой обратной связи. Выступили, поклонились, ушли. Теперь ты знаешь, что о твоей работе думают зрители. Это не всегда приятно. Это иногда цепляет, задевает», — отмечает артист.

Но вот о чем Шифрин по-прежнему не любит рассказывать, так это о личной жизни.

«Чего? Вы знаете, сколько мне лет? Сколько? Да, мне 70 лет, вы меня начинаете спрашивать то, чем обычно пытают людей возраста, этого самого, Антоши нашего», — говорит артист в ответ на вопрос, встречается ли он с кем-то.

Не прячет романтические чувства Эфим Залманович на съемочной площадке. Так в одном из недавних сериалов он сыграл скромного, немного нелепого поклонника главной героини.

«Мой персонаж имеет очень косвенное отношение к школе. Он имеет отношение к учительнице этой школы, к директору, поскольку их связывают романтические отношения. А он не преподаватель, и поэтому никакие школьные воспоминания он у меня не оживил. А вот лирические струны в моей душе он затронул», — признается Ефим Шифрин.

«Я думаю, что он по-классному голодный к работе. Ему недостаточно того, что он уже легенда разговорного жанра и эстрады. То, что он не запирается только в одном амплуа, конечно, очень круто. С большим уважением отношусь к таким людям, потому что я сам такой», — говорит шоумен Владимир Маркони.

«Ефим Шифрин — один из немногих артистов, за которыми я наблюдаю. Он внутренне все еще хулиган, знаете? Вот он и в театре так же все еще… Когда у человека есть ощущение, что он еще не насытился всем», — отмечает стендап-комик Найка Казиева.

Свой почтенный возраст Шифрин воспринимает с юмором и не упускает шанса пошутить по этому поводу.

«Когда мои коллеги разговаривают со мной в Театре Мюзикла, я им рассказываю. Им кажется, что я где-то там, не знаю, современник Тутанхамона, потому что все это им неведомо. Когда рассказываю, что в квартире у нас стоял телефон вообще без диска, надо было снять трубку, сказать „2-68“ и попадал к маме. Вот такой я древний человек», — делится юморист.

«Это человек, который просто никогда не остановится, неважно, сколько ему лет. Человек — эпоха, человек — идея, человек — вижу цель, не вижу препятствий. Он будет и качаться, и заниматься, и дальше расти, и смеяться. Таких людей бы, знаете, побольше», — заявляет певица Евгеника.

Сегодня график у Шифрина такой же насыщенный, как и 20 лет назад. Съемки сразу в нескольких проектах, премьеры, красные дорожки, а в перерывах — тренировки. Он уверен: чтобы оставаться в тренде, не обязательно быть молодым. Главное — не переставать интересоваться тем, что происходит вокруг.