«Какая же я мерзкая тварь»: как звезды реагируют на пародии Екатерины Моргуновой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Екатерина Моргунова передразнила многих представителей шоу-бизнеса. Как к этому причастен супруг комика, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Екатерина Моргунова сегодня смело претендует на звание главной пародистки страны. Какие видео в соцсетях артистки набирают больше всего просмотров? Кого из звезд российского шоу-бизнеса она уже показывала в ироничном свете? Как героини ее скетчей реагируют на юмор? И чем помогает актрисе в работе супруг? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Этой весной погода очень переменчивая, и я желаю вам всем крепкого иммунитета», — говорит артистка в одной из пародий.

Екатерина Моргунова родилась в Пятигорске в грузино-армянской семье. Мама — модельер, папа — строитель. Будущая звезда мечтала о собственном ателье, но судьбу изменил КВН. В 2013 году ее команда стала победителем сезона, а сама Моргунова несколько раз получала главную награду фестиваля.

«У меня очень много было жизненных планов с детства, и ни в одном из них не было актерской профессии. Я очень хотела почему-то быть хирургом. Мне нравилась биология всегда, мне нравилась анатомия — мне было интересно. Потом мне очень нравилось танцевать, и я мечтала стать хореографом», — вспоминает юмористка.

Сегодня за плечами Моргуновой участие в популярных шоу на федеральных каналах, десятки второстепенных ролей в кино. А недавно она получила первую главную роль в комедии.

«Моя героиня — это очень контролирующая, очень ответственная и очень, я бы сказала, такая прям строгая и дотошная во всех отношениях девушка. Пародировать я люблю, но в данном случае не брала ни с кого этот образ. Просто делала, как чувствую», — уточняет артистка.

Героиня Екатерины — перфекционистка. По словам Моргуновой, в жизни она сама не такая строгая. Хотя синдром отличницы ей знаком.

«Я сейчас работаю над тем, чтобы от него избавляться. Это, конечно, больше отравляет и больше тормозит. Ты не так смело действуешь. Ты, прежде чем что-то сделать, сто раз будешь сомневаться и пропустишь какую-то возможность. И я, понимая это, уже сама себе иногда говорю: пробуй, пробуй», — делится юмористка.

Смелая Екатерина Моргунова на сцене. Уже 12 лет она одна из ведущих артисток популярного комедийного шоу. Веселые шаржи на звезд она стала делать не так давно, но ее номера моментально завоевали любовь зрителей. Как актриса выбирает, кого изображать?

«Я сама удивляюсь, как они уживаются во мне иногда. И как новые появляются во мне. Бывает, беремся за какой-то новый персонаж, и я думаю: блин, я вообще не представляю, как ее делать. А потом смотрю, смотрю, пробую, пробую — и вот она уже есть. И она мне очень сильно нравится», — рассказывает артистка.

Первый скетч Екатерина Моргунова сделала еще в студенчестве и так поразила конкурс талантов университета, что ее тут же взяли в команду КВН. Сейчас в списке звезды пародии на Ксению Собчак, Ольгу Бузову, Ирину Аллегрову, Ляйсан Утяшеву.

«Я умею над собой посмеяться. И когда я был 120 килограммов и носил 5XL, прекрасно понимал, что я вызываю неоднозначные чувства. В принципе, как человек, который относится к моде, когда ты немножечко такой шкаф-купе, почему нет?» — отмечает стилист Никита Карстен.

«Я вообще за юмор. Пародируйте меня, мне это очень нравится. Буду даже репосты делать», — говорит блогер Мария Погребняк.

Пародии на звезд набирают десятки тысяч просмотров. Но как реагируют знаменитости на скетчи Екатерины Моргуновой и не было ли у нее проблем из-за ее творчества?

«Мы берем для пародии те моменты, которые высвечены в принципе у персонажа. Пародия — это и есть преувеличение, утрирование», — объясняет юмористка.

Но каково это — посмотреть на себя с утрированной стороны? Ксения Собчак сдержанно отметила: неплохо. Кто-то промолчал, а некоторые отреагировали эмоционально.

«Катя Моргунова, огромный респект тебе и всей твоей команде! Друзья, это юмор. Я обожаю юмор, живу с юмористом», — признается телеведущая Ляйсан Утяшева.

«Какая же я мерзкая тварь», — заявляет актриса Настасья Самбурская.

«У нас потрясающие звезды. У нас потрясающие женщины в медийном пространстве. Они все с потрясающей самоиронией. Меня это очень радует. У меня пока все, тьфу-тьфу, благополучно. Я очень стараюсь, для меня это важно. Я стараюсь делать это корректно, не переходя грань», — подчеркивает Моргунова.

Звезды ценят элегантный стиль Моргуновой и не обижаются. А героинь для пародий Екатерина теперь видит не только в шоу-бизнесе.

«Бывает, что какие-то там забавные персонажи где-нибудь в магазине, где-нибудь в кафешке, где-нибудь на улице. Можем вспомнить просто кого-то. С яркой окраской люди. Конечно, мне прямо это напрашивается, хочется повторить», — признается юмористка.

С идеями Екатерине помогает муж. Он ее первый критик и соавтор. Леонид Моргунов — бывший КВНщик, сейчас — продюсер и сценарист. Он понимает специфику работы жены, а она, в свою очередь, всегда находит время и на супруга, и на восьмилетнего сына Артемия.

«Такая работа и такая профессия, когда не я решаю, когда какую смену поставят. Но там, где я могу что-то выцепить, какие-то часы, денечки, я это делаю сразу, хватаюсь за эти возможности. С мужем, конечно, я обожаю что-нибудь вечером посмотреть, поболтать посидеть на кухне. Это все, слава богу, есть», — рассказывает Екатерина Моргунова.

Артистка нашла баланс между работой и семьей и получает удовольствие от творчества.

«Конечно, моя зона комфорта на данный момент — это комедия, юмор», — уточняет юмористка.

Сейчас Екатерина Моргунова — комик, пародистка и начинает путь в большом кино как комедийная актриса. И, возможно, впереди еще много новых амплуа.