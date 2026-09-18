Последняя тайна Наташи Рей: что не так со смертью журналистки, выигравшей суд у Брижит Макрон

Фото: instagram.com*/nathalierey2

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Незадолго до смерти Рей выиграла суд по делу о клевете против супруги президента Франции относительно ее гендера*.

Умер еще один человек, замешанный в скандале вокруг слухов о половой принадлежности* жены президента Франции Эмманюэля Макрона — Брижит. Скончалась журналист Наташа Рей, одна из первых поставила под сомнение пол первой леди страны.

Пользователи сети обратили внимание, что незадолго до смерти Рей выиграла судебное разбирательство в Апелляционном суде Парижа по делу о клевете против супруги президента. И вот теперь вести о ее гибели. Пошли слухи о слишком уж странном совпадении. Неужели и правда что-то в этом деле нечисто?

Кто такая Наташа Рэй

www.globallookpress.com/Phil Lewis

Независимый журналист Наташа Рей скончалась 13 сентября 2026 года во французском городе Сент. О кончине сообщил журналист Ксавье Пуссар в социальной сети. Адвокат Рей Франсуа Данглеан подтвердил 5-tv.ru информацию и уточнил, что похороны состоятся в пятницу, а официальное объявление о смерти он сделает в субботу.

Рей получила известность во Франции и за ее пределами благодаря расследованию, в котором утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной. Эта история привела к многолетним судебным разбирательствам, которые завершились в ее пользу незадолго до смерти.

В декабре 2021 года Наташа Рей выступила в интернет-шоу, которое вела Амандин Руа. Она заявила, что Брижит на самом деле является Жан-Мишелем Тронье. По ее словам, настоящая Брижит умерла в детстве, а ее семья это скрыла от общественности. Годы спустя старший брат сменил пол и начал жить по документам сестры.

Основанием для такого утверждения стали семейные фотографии. По мнению Рей, девочка на архивных снимках и женщина, ставшая первой леди Франции, — разные люди. Выпуск получил широкое распространение по всему миру.

Как Наташа Рей судилась с женой Макрона

www.globallookpress.com/Phil Lewis

В 2022 году Брижит Макрон и ее брат подали против Рей и Руа иск о клевете. В сентябре 2024 года суд первой инстанции признал обеих женщин виновными. Рей и Руа были оштрафованы на 13,5 тысячи евро.

Со временем число сторонников версии только росло. В 2024 году, после того как французский лидер позволил трансгендерам* открывать Олимпийские игры, в сети усилились разговоры о половой принадлежности его супруги.

В том же году еще одна американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала собственное расследование, заявив, что готова поставить профессиональную репутацию на то, что Брижит Макрон — мужчина. По ее данным, до операции человек был женат и имел пятерых детей. Весомых доказательств Оуэнс не представила. Адвокаты четы Макронов обвинили и ее в клевете.

Позже выяснилось, что на французском налоговом сайте Брижит Макрон была зарегистрирована как мужчина. При входе на личную страницу в правом верхнем углу отображалось «Жан-Мишель, так называемый Брижит Макрон», на что супруга президента подала жалобу, сообщил руководитель аппарата первой леди Тристан Броме.

Кто еще умер до Наташи Рей

www.globallookpress.com/Stephan Gabriel

В июле 2025 года во французской столице был обнаружен погибшим 58-летний хирург Франсуа Фавр, работавший в одной из парижских клиник. Его имя упоминалось в публикациях, посвященных возможной смене пола супруги президента Франции.

Официальная версия причины смерти — травмы, несовместимые с жизнью. Однако родственники погибшего сомневаются в том, что врач мог добровольно свести счеты с жизнью.

Самое интересное, что сестра Фавра, Энн Дюпон, заявила, что гибель брата может быть связана с его намерением выступить с интервью и раскрыть детали истории.

Кроме того, Дюпон утверждает, что ее брат был коллегой Патрика Буи. Этот специалист, по информации американской журналистки Кэнди Оуэнс, занимается феминизирующими операциями и якобы мог иметь отношение к процедурам Брижит Макрон, направленным на придание ее внешности более женственных черт.

Что смущает пользователей сети в истории с Наташей Рей

www.globallookpress.com/Phil Lewis

Публикацию о загадочной гибели французского хирурга на сайте Enquete du jour подписала журналистка Одри Парментье — внештатный корреспондент «Le Monde» и автор множества расследований.

В беседе с изданием Vrai ou Faux она опровергла свое авторство. Изучив сайт, где стояло ее имя, Парментье обнаружила и другие материалы, выпущенные под ее подписью. Она выразила недоумение, что неизвестные используют ее личные данные для публикаций о теориях заговора, а она, как профессиональный журналист, не имеет к этому контенту отношения. Аналогичные заявления сделали еще четыре фрилансера, чьи имена также фигурировали в Enquete du jour.

Вскоре выяснилось: хирурга Франсуа Фавра, работавшего в Париже, никогда не существовало. Врач с таким именем есть, но он терапевт из Йона. Видео с якобы его признанием об операции по смене пола Брижит Макрон оказалось дипфейком, созданным нейросетью. Для него использовали изображение другого Франсуа Фавра — бывшего тренера сборной Швейцарии по лыжным гонкам.

Журнал Closer, которому несуществующий хирург дал предварительное интервью, закрылся еще в начале мая. Сам Enquete du jour появился только в марте и выпускал не более трех новостей в день — очередное подтверждение того, что это подделка под настоящее СМИ.

На этом этапе теория заговора против всех, кто мог что-то знать об истинном гендере жены Макрона могла бы прерваться, но пользователей сети смущает и другой факт — слишком молода была Рэ, она умерла всего в 56 лет. И вот, что пишут комментаторы:

«Это все не так просто, она перешла дорогу не тем»;

«Онкология — самый популярный способ убрать человека, если нет срочности, автокатастрофа и пуля ушли в прошлое».

Чем заплатила Наташа Рей за победу в суде

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

В 2025 году Рей и ее адвокат заявляли о намерении получить для нее политическое убежище в России.

Свою позицию Рей объясняла давлением со стороны французской юстиции. По ее словам, в ходе следственных действий у нее изымали технику, а во время болезни ей отказывали в воде.

В 2023 году у Наташи Рей диагностировали рак груди на поздней стадии. В интервью она сообщала, что, по оценкам медиков, ей оставалось от года до двух лет.

Несмотря на болезнь, Рей продолжала участвовать в судебных заседаниях. И 10 июля 2025 года Парижский апелляционный суд отменил приговор первой инстанции и оправдал ее. Адвокат Данглеан назвал решение победой, но праздновала ее Рей недолго.

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