Российские Каллены: кто из актеров мог бы сыграть в «Сумерках» в 2026 году

Фото: 5-tv.ru

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Что было бы, если роман Беллы и Эдварда развернулся не в американском Форксе, а в России?

Культовая сага «Сумерки» уже почти 20 лет будоражит сердца поклонников по всему миру. История любви обычной школьницы и вампира, разрывающегося между страстью и голодом, стала настоящим культурным феноменом. А что, если бы этот фильм решили снимать в России?

Кто из отечественных актеров мог бы убедительно сыграть Эдварда Каллена, Беллу Свон, Джейкоба, Розали, Эммета, Джаспера, Элис, Эсми и Карлайла? 5-tv.ru пофантазировал и представил, как выглядел бы российский каст «Сумерек»

Эдвард Каллен — Иван Янковский

Кадр из фильма «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик, 2008 г; 5-tv.ru

Эдвард — это загадочный, бледный и невероятно притягательный вампир, который борется со своими инстинктами ради любви. В российском варианте на эту роль идеально подходит Иван Янковский — актер с аристократической внешностью, пронзительным взглядом и умением играть сложных, мятущихся персонажей.

Его Эдвард был бы сдержанным, немногословным и смертельно опасным. Он бы говорил тихим голосом, смотрел бы на Беллу так, будто готов съесть ее — и в прямом, и в переносном смысле. Янковский добавил бы в образ свою фирменную холодность и внутреннее напряжение, от которого мурашки по коже.

Белла Свон — Стася Милославская

Кадр из фильма «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик, 2008 г; 5-tv.ru

Белла — это обычная девушка, которая переезжает в маленький городок и влюбляется в вампира. Она неуклюжая, задумчивая и очень упрямая. В российском фильме на эту роль логично пригласить Стасю Милославскую — актрису с естественной красотой и умением быть одновременно ранимой и сильной.

Ее Белла была бы тихой, но с внутренним стержнем. Она бы не боялась смотреть в глаза опасности, задавала бы неудобные вопросы и шла бы наперекор всему ради любви. Милославская отлично передала бы ту самую смесь наивности и упрямства, которая делает героиню живой.

Джейкоб Блэк — Стас Бондаренко

Кадр из фильма «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик, 2008 г; 5-tv.ru

Джейкоб — это горячий, импульсивный оборотень, который любит Беллу и готов за нее на все. Он воплощение дикой природы и страсти. В российском варианте на эту роль подошел бы Стас Бондаренко — актер с мощной энергетикой и брутальной внешностью.

Его Джейкоб был бы дерзким, эмоциональным и немного ревнивым. Он бы срывался на крик, когда злился, и смотрел бы на Беллу с такой тоской, что зрительницы бы рыдали. Бондаренко добавил бы в образ огонь и природную силу, которые так нужны этому персонажу.

Розали Каллен — Янина Студилина

Кадр из фильма «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик, 2008 г; 5-tv.ru

Розали — это красавица-вампирша с ледяным характером и трагической судьбой. Она холодна, надменна и не сразу принимает Беллу в семью. В российском фильме на эту роль идеально подходит Янина Студилина — актриса с яркой внешностью и умением играть сложных женщин.

Ее Розали была бы ослепительно красивой и неприступной. Она бы бросала на Беллу презрительные взгляды, но в глубине души страдала бы от собственной боли. Студилина добавила бы в образ ледяное обаяние и скрытую уязвимость.

Эммет Каллен — Владимир Яглыч

Кадр из фильма «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик, 2008 г; 5-tv.ru

Эммет — это силач и весельчак, самый простой и жизнерадостный из Калленов. Он обожает Розали, любит подшучивать и не страдает от лишних размышлений. В российском варианте на эту роль можно представить Владимира Яглыча — актера с обаятельной улыбкой и богатырской статью.

Его Эммет был бы добродушным гигантом, который легко поднимает машины и заразительно хохочет. Он бы подкалывал Эдварда, обнимал Розали и постоянно искал приключения. Яглыч отлично сыграл бы простого парня с большим сердцем.

Джаспер Каллен — Павел Табаков

Кадр из фильма «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик, 2008 г; 5-tv.ru

Джаспер — это молчаливый и загадочный вампир с военным прошлым и сложным характером. Он борется с жаждой крови и старается держаться в стороне. В российском фильме на эту роль подошел бы Павел Табаков — актер с тонкой душевной организацией и сдержанной манерой игры.

Его Джаспер был бы напряженным, немногословным и очень чувствительным. Он бы стоял в углу, наблюдал за всеми и в нужный момент произносил бы одну фразу, от которой становилось бы не по себе. Табаков добавил бы в образ глубину и тревожную энергетику.

Элис Каллен — Анна Чиповская

Кадр из фильма «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик, 2008 г; 5-tv.ru

Элис — это веселая, энергичная и проницательная вампирша, которая видит будущее. Она лучшая подруга Беллы и главный оптимист семьи. В российском варианте на эту роль идеально подходит Анна Чиповская — актриса с яркой внешностью и легкой, игривой манерой игры.

Ее Элис была бы зажигательной, модной и невероятно обаятельной. Она бы носила стильные наряды, предсказывала будущее с улыбкой и всегда оказывалась в центре событий. Чиповская добавила бы в образ искрометность и женственность.

Эсми Каллен и Карлайл Каллен — Екатерина Климова и Александр Малинин

Кадр из фильма «Сумерки», режиссер Кэтрин Хардвик, 2008 г; 5-tv.ru

Эсми — это мать семейства Калленов, добрая, заботливая и мудрая женщина. Она приняла всех детей-вампиров как родных и стала для них опорой. В российском фильме на эту роль логично пригласить Екатерину Климову — актрису с теплой внешностью и умением играть любящих матерей.

Ее Эсми была бы мягкой, но сильной. Она бы пекла пироги для семьи, переживала за Эдварда и поддерживала Беллу. Климова добавила бы в образ материнскую любовь и внутреннее достоинство.

Карлайл — это глава семьи Калленов, врач, философ и воплощение спокойствия. Он мудрый, добрый и всегда находит правильные слова. В российском варианте на эту роль можно представить Александра Малинина — певца и актера с благородной внешностью и мягким голосом.

Его Карлайл был бы интеллигентным, сдержанным и невероятно обаятельным. Он бы лечил людей, читал книги и говорил бы с детьми о вечности. Малинин добавил бы в образ аристократическую сдержанность и отцовскую теплоту.