Фото: instagram*.com/pacha_tati

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Избранник Татьяны Успенской — нежный жених или скрытый агрессор? Кто он такой на самом деле и стоит ли певице переживать за дочь?

Если раньше жених Тани Успенской (ранее Плаксиной, она сменила фамилию) Артем Москвин был известен только за счет своей неземной любви к дочери певицы, то теперь он приобретает новый оттенок славы.

В последнее время молодой человек все чаще участвует в прямых эфирах вместе со своей возлюбленной, где откровенно ругается матом и поносит хейтеров Татьяны их пары.

Поведение жениха Татьяны Успенской

www.instagram.com/pacha_tati

В прямых эфирах вместе с возлюбленной Москвин начал участвовать не так давно, но сразу же возмутил ее подписчиков и заставил их насторожиться. Матом на них интеллигент ругается так, что заслушается даже пресловутый сапожник.

Совсем недавно он сделал Татьяне Успенской предложение. А еще называет дешевками тех, кто выступает против их союза и намекает или прямо говорит о мезальянсе — мол, где Артем и где медийная Татьяна. А одно его высказывание особенно насторожило фанатов певицы.

«Мне дядя написал, что я чучело. Если я чучело, то только для того, чтобы таких ворон, как ты, отпугивать! Таких дешевок. Думаете, я простак, а Таня — звезда? Жизнь сложнее. Только кретины этого не понимают», — заявил он.

Многие, кто любит Таню и ее творчество, все чаще стали задаваться вопросом: может, Москвин и правда ее использует? Тем более, недавно 22-летний возлюбленный певицы завел новую страницу в Instagram*, на которой рекламирует открытие своего аукционного дома.

Некоторые лоты оттуда стоят порядка полумиллиона рублей, и первые торги, по обещанию самого Артема, пройдут уже скоро. Не пиарит ли он свое предприятие за счет известности Успенской?

Не абьюз ли это? Мнение психолога

Часть фанатов Татьяны Успенской озаботилась по еще одному вопросу: не является ли ее жених абьюзером? Это 5-tv.ru решил выяснить у специалиста. Сложившуюся ситуацию в эксклюзивном комментарии разобрала семейный психолог Екатерина Вали.

По ее словам, в поведении Артема Москвина проглядываются признаки абьюзивного поведения.

«Самое очевидное — публичное оскорбление и унижение других. Он не только сквернословил, но и произносил: „Думаешь, я простак, а Таня — звезда? Жизнь сложнее. Только кретины этого не понимают“. Такая формулировка не просто эмоциональная вспышка, а активное унижение и запугивание тех, кто ставит под сомнение его статус в отношениях», — подчеркнула эксперт.

Также важный сигнал — крайняя эмоциональная нестабильность.

«Абьюзеры часто демонстрируют идеальное лицо перед публикой, но когда сталкиваются с критикой или угрозой самооценке, начинают агрессивно атаковать», — подчеркнула Вали.

Вербальная агрессия и унижение являются типичными ранними признаками абьюзивного поведения. А контраст между его прежними признаниями в любви «ты моя душа, мой воздух» и последующими публичными оскорблениями, по словам психолога, показывает нестабильность эмоциональной регуляции.

«Тот факт, что он ведет себя подобным образом публично, в прямом эфире, позволяет предположить, что в частной жизни он может быть еще более несдержанным. Хотя в настоящее время нет информации о реакции самой Татьяны, для ее окружения это должно стать важным предупреждающим сигналом», — подытожила психолог.

Любовь с первой встречи: как Татьяна встретила Артема

История Татьяны Успенской и Артема Москвина началась без громких знакомств и светских вечеринок. Будущий возлюбленный однажды оказался в московском парке — сидел на лавочке и разговаривал об искусстве с бывшим сотрудником художницы. Выяснилось, что Артем учится на искусствоведа, и знакомый предложил представить его Татьяне.

Так совершенно случайный разговор стал началом романа. Причем, судя по признаниям обоих, долго присматриваться друг к другу они не стали. Татьяна рассказывала, что практически сразу почувствовала рядом с Москвиным опору. Сам Артем вспоминал первую встречу не менее эмоционально.

«Я моментально понял, что Таня — девочка, которую надо обнять. Мне захотелось ее обнять, потому что она поставила мне все свои песни в первый же день нашего знакомства. Татьяна и играет, и поет, и картины пишет, и стихи читает собственного сочинения. Я — арт-дилер, продаю картины, читаю лекции, экскурсии провожу», — говорил он в одном из интервью.

Дальше отношения развивались стремительно. Молодые люди вместе ходили в музеи, встречались дома, писали картины, читали друг другу стихи. Постепенно творческое общение перестало быть просто дружбой.

Для Татьяны в этих отношениях оказался важен не только романтический интерес. Москвин включился и в ее творчество: помогал организовывать выставки картин, поддерживал проекты художницы. Сам он объяснял, что сначала хотел просто помочь Татьяне с продвижением ее работ, а потом понял, что его чувства стали гораздо серьезнее.

При этом разница в возрасте — Татьяна старше Артема на 14 лет — пару, судя по их публичным заявлениям, не смутила. Уже летом 2026 года они начали вместе появляться на публике, а вскоре стало известно, что отношения перешли в совершенно новый этап.

В августе Татьяна говорила, что воспринимает Москвина как человека, который стал для нее опорой. А в сентябре Артем сделал ей предложение. Произошло это в гримерке Любови Успенской после концерта певицы. Любопытно, что сама будущая теща фактически подтолкнула молодых к этому шагу: разговор зашел о свадьбе, после чего Москвин воспользовался моментом и задал Татьяне главный вопрос.

Правда, без кольца в тот вечер не обошлось. Вернее, кольца пока не было. Артем объяснил, что хочет подобрать для возлюбленной достойное украшение с большим бриллиантом и даже подсчитал, что на него придется потратить около миллиона рублей.

Свадьбу пара пока не назначила. Зато планы у влюбленных вполне семейные. Татьяна уже говорила о желании иметь детей, а Артем тем временем продолжает учебу и занимается искусством.

Что о женихе думает Любовь Успенская

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пожалуй, отдельная глава этой истории — отношения Москвина с будущей тещей. Для Татьяны мнение матери всегда имело значение. Более того, сама художница недавно прямо сказала: без одобрения Любови Успенской она не представляет гармоничных семейных отношений.

С Москвиным, похоже, таких проблем не возникло. Успенская публично одобрила выбор дочери и не раз тепло отзывалась о молодом человеке. Более того, певица говорила, что ей нравятся его воспитанность, внимание к Татьяне и стремление развиваться.

После знакомства с Артемом певица даже позволила молодым людям жить вместе в своем загородном доме. По словам Успенской, особняк достаточно большой, поэтому совместная жизнь трех взрослых людей не превращается в коммунальную драму.

А после предложения Успенская и вовсе назвала будущего зятя «отличным парнем», подчеркнув, что тот готов работать, учиться и добиваться большего ради будущей семьи.

Никита Плотников и другие романы

До Москвина Татьяна Плаксина уже состояла в серьезных отношениях. Самый свежий и подтвержденный роман был с Никитой Плотниковым — 27-летним предпринимателем и хоккеистом-любителем.

Летом 2025 года Татьяна открыто появлялась с ним и рассказывала об отношениях. Любовь Успенская тогда тоже познакомилась с избранником дочери и публично говорила, что успела его полюбить. Однако семейная идиллия продлилась недолго. Уже осенью стало известно о расставании пары.

До Плотникова в прессе упоминались и другие мужчины Татьяны. В частности, СМИ писали об английском художнике Шейне, который жил во Франции. Эти отношения считались достаточно серьезными: Татьяна познакомила его с матерью. Однако до свадьбы дело не дошло.

Также в биографии Татьяны упоминается Гоша Ростовщиков — выпускник исторического факультета Санкт-Петербургского университета, модный эксперт и президент международной ассоциации байеров. Однако подробностей этих отношений в открытых источниках немного, поэтому превращать их историю в большую любовную драму было бы неправильно.

Были и слухи о романе со стилистом Алимом Сакаловым, а в начале 2026 года Татьяну пытались связать с ее бывшим пиар-директором Константином Манжулой. Последний лично опроверг информацию о романе, заявив, что их связывает только дружба.

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