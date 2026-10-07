«Это сквернословие»: когда молитва своими словами становится грехом

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Священник рассказал, как верующим правильно обращаться к Богу.

В трудную минуту бывает проще обратиться к Богу своими словами, чем вспомнить молитву из молитвослова. Но правильно ли так делать? Для человека, который не знает церковных текстов наизусть, этот вопрос может стать причиной сомнений: вдруг он молится неправильно?

Грех ли просить о помощи своими словами? Зачем нужны установленные молитвы и какие из них стоит выучить? А с какими мыслями нельзя обращаться к Богу? На эти вопросы 5-tv.ru ответил руководитель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Почему у молитв есть конкретные формулировки

Грех ли молитва своими словами, как правильно молиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Изначально молитва не имела точных формулировок. Церкви пришлось ее формализовать, чтобы у людей появился образец.

«Чтобы человек знал, о чем ему действительно стоит молиться, а о чем молиться не нужно. Потому что молитва — это очень ответственное дело, и это действительно разговор с Богом, это открытие своей души Господу», — пояснил Волков.

Составлением молитв, богослужебных текстов, в частности новопрославляемым святым, занимается Синодальная богослужебная комиссия. Церковные тексты задают молитвенному настроению правильное направление, но не умаляют значения детского обращения к Господу.

«В этой простоте есть очень важная составляющая, которую мы часто теряем, если мы слишком много молимся только молитвословиями, только уже устоявшимися молитвами», — отметил священник.

По его словам, нужно и читать молитвословия, и молиться от сердца. Самое главное — молиться понятно, так, чтобы человек сам понимал, о чем он говорит.

О чем можно молиться своими словами

Грех ли молитва своими словами, как правильно молиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Молитву не стоит воспринимать как прошение о чем-то. Да, такая формулировка существует, но это третий и самый незначительный вариант молитвы.

«Главная молитва — это молитва благодарения. Мы благодарим, призваны благодарить Бога за все, за то, что мы есть, за наше существование. И это первая мысль, с которой должен любой человек вставать с утра и открывать свои глаза», — подчеркнул Волков.

Вторая и не менее важная часть молитвы — это покаяние, прощение своих грехов и грехов ближних, а также ходатайственная молитва за других людей.

«Мы просим за других Бога. Мы переживаем за других, это проявление нашей любви. Молитва как проявление любви к ближним», — пояснил священник.

И уже последнее — это молитва-прошение о своих или о чужих нуждах. Но, как отметил Волков, Господь до нашего прошения знает все, что нам потребно, и знает лучше нас, что нам нужно, а что не нужно.

Что самое главное в любой молитве

Грех ли молитва своими словами, как правильно молиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Православная церковь не запрещает молиться своими словами. Главное — чтобы молитва была искренней, шла от сердца и сопровождалась смирением и готовностью принять волю Божию.

«Мы призваны благодарить Бога за все, за то, что мы есть, за наше существование. И это первая мысль, с которой должен любой человек вставать с утра и открывать свои глаза», — убежден Волков.

Человек не всегда может со смирением воспринимать то, что происходит в его жизни. Это как раз очень важный духовный опыт. Поэтому молитва своими словами допустима и для взрослых.

«Но всегда в любой молитве самое главное измерение — это вот то, что есть, дано нам в молитве Отче наш, да будет воля Твоя. Не моя, а Твоя», — сказал священник.

Священник рекомендовал молиться на понятном для человека языке. Сейчас доступно много молитвословов на русском языке, в переводе с церковнославянского.

«Человек имеет полное право понимать, о чем он молится. Поэтому, понимая, о чем ты молишься, ты можешь молиться и молитвословиями, и своими словами», — заключил Волков.

Какие молитвы необходимо знать наизусть

Грех ли молитва своими словами, как правильно молиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Каждый христианин должен иметь устоявшуюся молитвенную практику. Самый главный текст в ней — молитва «Отче наш», которую Сам Господь дал своим ученикам.

«Мы обращаемся в этой молитве на „ты“ к Богу и называем Его Своим Отцом. И это обращение должно быть всегда очень честным и очень ответственным», — рассказал Волков.

В этой молитве содержатся прошения о хлебе земном, о воле Божией, о прощении грехов, о том, чтобы Бог не вводил в искушение и избавлял от всякого греха. Каждый христианин должен знать ее наизусть.

Также в основу молитвенного правила входят:

Молитва к Божьей Матери «Богородице Дево, радуйся»;

Молитва «Царю Небесному», обращенная к Духу Святому;

Молитва Ангелу-Хранителю;

Молитва святому, в честь которого назван человек.

Знание молитв наизусть и постоянное, регулярное их использование облагораживает душу человеческую. Основные псалмы — 20-й, 50-й, 90-й и многие другие — укрепляют веру человека, поддерживают его.

«Это древняя, очень хорошая практика, в том числе и в России, в Русской Церкви всегда она была. Люди наизусть выучивали псалмы. <…> Вот нечем человеку заняться, он все время скролит ленту новостную в телефоне. Вместо этого лучше почитать молитвы», — посоветовал священник.

Как грешно молиться своими словами

Грех ли молитва своими словами, как правильно молиться. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Молитве в свободной формулировке тоже нужно учиться — и начинать лучше с молитвы благодарения.

Но также важно и обращаться к Богу теми молитвословиями, которые предлагает церковь, потому что они написаны много веков назад людьми праведного, святого образа жизни. Через обращение к этим молитвословиям человек сам научается молиться.

«Потому что церковь знает, как правильно. Накопился за столетие опыт молитвы людей, в молитве уже состоявшихся, опытных святых, подвижников благочестия. И эта молитва никак нам не навредит», — подчеркнул Волков.

Грешно молиться своими словами, держа в уме недобрую мысль. Например, если человек желает зла другому и просит Бога, чтобы ему было плохо.

«Это не молитвословие, это сквернословие, это такая молитва дьявола в каком-то смысле», — предупредил Волков.

Пожелание зла другому — это молитва в ненависти, молитва без мира в душе. В этом случае даже правильно сформулированный текст навредит самому просящему. В Евангелии указано: прежде чем молиться, примирись со своим братом, а потом уже иди в храм.

Священник также предостерег от поиска молитв в интернете на сторонних сайтах, так как среди них есть написанные с помощью искусственного интеллекта.

«Нужно открыть один из церковных официальных, одобренных церковью интернет-ресурсов, в которых представлены все канонически одобренные церковью молитвы. Их использовать», — заключил Волков.