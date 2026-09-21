Болезнь можно распознать по почерку: какие признаки должны насторожить

Фото, видео: 5-tv.ru

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Выведенные на бумаге буквы могут многое рассказать о состоянии здоровья человека.

Почерк — это не просто манера письма, а тонкий индикатор состояния мозга и организма. Дрожащие буквы, прерывистые линии, внезапное уменьшение размера знаков, «съезжающие» строки или трудности при соединении букв могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Программа Пятого канала «Ваше здоровье!» узнала, когда пора бить тревогу.

О чем говорит почерк

5-tv.ru

Роман-эпопея «Война и мир» мог остаться нечитаемой кипой рукописей. Почерк Льва Толстого был абсолютно непонятен окружающим, и лишь его жена Софья смогла расшифровать и от руки переписать текст.

«Талантливые люди, как правило, включают свой мозг в определенное время, и очень часто бывает, что спешат. Вот спешка всегда отражается на почерке. Иногда можно не успеть записать то, что в голову пришло, а хочется успеть многое», — объясняет нейропсихолог Светлана Пуля.

Впрочем, плохой почерк — не всегда показатель гениальности. Зато важный маркер физического и ментального здоровья. Особенно, если изменения в письме происходят внезапно. Например, возникает микрография.

«Человек начинает писать первые две-три буквы обычного размера, затем следующие буквы меньше, потом еще меньше-меньше-меньше, и уже к концу слова или предложения могут вообще буквы выглядеть в виде точек. Эта симптоматика четко указывает на болезнь Паркинсона и характерна как раз для этого заболевания. Есть, наоборот, макрография — когда буквы неровные, размашистые, большие по размеру. Эта симптоматика чаще всего, как правило, указывает на мозжечковые поражения», — рассказывает невролог, кандидат медицинских наук Людмила Корнилова.

Когда изменения почерка — тревожный сигнал, а когда — нет

5-tv.ru

А вот о ранних признаках слабоумия может говорить заторможенность письменной речи.

«Переставляются буквы, почерк становится более напряженным, неестественным, не таким, как был. Был беглый — и вдруг человек начинает вспоминать: как написать, что написать. То есть появляется больше напряжения, появляются изломы, дрожания, то есть как будто человек начинает писать в движущемся транспорте, как будто его под руку бьют или он дрожит. И это говорит о неком таком изменении психологического, психоэмоционального состояния», — объясняет графолог, психолог Татьяна Гуделова.

Но не спешите бить тревогу, если манера письма изменилась лишь на короткий срок. Возможно, вам не мешало бы хорошенько подкрепиться.

«Любое состояние, даже, допустим, гипогликемия, когда человек просто голодный, у него будет меняться почерк. Когда низкое давление, у человека будет меняться почерк. У одного и того же человека, в зависимости от его настроения, почерк может быть круглый, может быть, наоборот, нервный, размашистый», — отмечает Корнилова.

Почему так важно писать от руки

5-tv.ru

О характере стиль письма, вопреки расхожему мнению, не расскажет. По крайней мере, наука не доказала взаимосвязь крупных букв и веселого нрава. Но как бы вы ни выводили слова, аккуратно или энергично, делать это нужно регулярно и не только за школьной партой, но и в зрелом возрасте.

«Только когда мы пишем от руки, только в этот момент наши мысли четко передаются руке. Когда печатаем — либо обгоняем, если очень быстро печатаем, либо, наоборот, идет задержка. То есть настолько это сложная работа для мозга, мы даже не понимаем, что, убирая письмо от руки из своей жизни, мы просто очень сильно обедняем мозг. Причем ни рисование, ни аппликация, ни вязание — ничего не заменит именно процесс, именно процесс написания», — объясняет Гуделова.

Ведите личный дневник, делайте заметки, отправляйте почтовые открытки родным и друзьям. Тренировкой для мозга может стать даже составление списка покупок.

«Нужно понимать, что с возрастом когнитивные функции угасают для почерка, для головы, для ясности мышления в голове, для тела. Нам очень важно изо дня в день с собой работать. И совсем необязательно часами. Нет, просто по чуть-чуть, но каждый день», — подытожила Светлана Пуля.