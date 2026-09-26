Не на свалку, а в производство: как мусор превращается в ценный ресурс

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯДмитрий Коротаев

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Отходы проходят сложный путь, прежде чем исчезнуть из поля зрения человека.

Каждый день человек выбрасывает десятки ненужных вещей, которые могут стать не мусором, а ресурсом для нового производства. Современная система обращения с отходами постепенно меняется: на смену обычным свалкам приходят сортировочные комплексы, переработка и принципы экономики замкнутого цикла. Главная задача — научиться возвращать материалы в оборот и сокращать объемы захоронения отходов.

Как работает система переработки мусора и что делает государство для экологического благополучия? Что такое экономика замкнутого цикла? Как устроены современные комплексы сортировки и полигоны для безопасного хранения отходов?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Зеленый автобус»: просвещение вместо свалок

5-tv.ru

В Липецке по городу курсирует транспорт, который не берет пассажиров, но на каждой остановке его ждут люди. Они приносят сломанную бытовую технику, картонные коробки и целую гору поношенной одежды.

«Зеленый автобус» — просветительская акция, которая призвана познакомить с принципами экономики замкнутого цикла и объяснить, что даже самому ненужному хламу можно подарить вторую жизнь.

«Пластик — это очень ценное сырье, из которого можно много всего сделать. Показываем, что делается мебель, которая на самом деле очень долго служит, и она полезна. А также вот у нас на липецких предприятиях из пластика делают пакеты», — рассказывает региональный руководитель движения «Экосистема» Сергей Бундесов.

Экотехнопарк: как работает сортировка мусора

5-tv.ru

Ежегодно в нашей стране образуется порядка 50 миллионов тонн твердых коммунальных отходов: 57% от этого проходит сортировку. При поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» в регионах появляется все больше комплексов по обработке ТКО, чтобы к 2030 году все 100% твердых коммунальных отходов сортировались, а не менее четверти использовались повторно.

«Экотехнопарк рассчитан на прием 200 тысяч тонн отходов ежегодно. Пользуются нашими услугами более 650 тысяч жителей Липецкой области. Каждый фантик, каждая кожурка, скорлупка — все приезжает к нам, все проходит сортировку», — поясняет генеральный директор предприятия по переработке отходов Никита Мыза.

Сначала мусоровозы на въезде проходят дозиметрический контроль. Если опасных излучений не обнаружено, машину взвешивают. После выгрузки отходы подают на конвейерную линию.

«Это оптический сепаратор. Одна из самых главных вещей на нашем производстве. То есть она при помощи камер обследует поступающий материал и при помощи воздушных клапанов отстреливает на отдельную линию», — объясняет директор по эксплуатации Никита Ганин.

В экотехнопарке работает первый в регионе упаковщик отходов. После глубокой сортировки остатки мусора превращают в брикеты и размещают на полигоне.

«Полигон представляет собой практически большую пластиковую тарелку. Она полностью изолирована техническим грунтом, глиной материковой, на которой построен объект. Дальше идет слой песка, потом все это перекрывается полимерной мембраной», — добавляет гендиректор.

Раздельный сбор отходов — важный фундамент экономики замкнутого цикла. Начать сортировку мусора проще с одной категории, например, с бумаги.