Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Кровоточивость десен многие считают мелочью. Однако это сигнал о том, что пора срочно в кресло к стоматологу.

Здоровье десен напрямую влияет на состояние всей полости рта. Однако многие замечают проблему только тогда, когда появляются боль, кровоточивость или неприятный запах.

Гингивит считается одним из самых распространенных воспалительных заболеваний, которое при отсутствии внимания может перейти в более серьезную форму и привести к потере зубов.

Как распознать первые признаки воспаления? Почему нельзя игнорировать кровь на зубной щетке? Какие методы профилактики помогают сохранить здоровье десен?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Что такое гингивит и чем он опасен

5-tv.ru

Гингивит — это воспаление десен, которое возникает из-за скопления бактериального налета при недостаточно тщательной гигиене полости рта.

«Часто пациент замечает это на зубной щетке или когда сплевывает зубную пасту и видит кровь. Если мы не будем обращать внимание на развитие процесса, то его логичным продолжением будет неприятный запах, расшатывание и потеря даже здоровых зубов», — предупреждает стоматолог Равиль Гайнутдинов.

Гингивит может перерасти в пародонтит. Важно своевременно обращать внимание на симптомы воспалительных заболеваний полости рта и соблюдать меры профилактики.

Помимо основных видов гигиены можно использовать специальные средства, которые также помогают снять боль за счет анестетика в составе. Также в состав препаратов могут входить экстракты ромашки, коры дуба, мяты, тимьяна, листья шалфея. Однако эффективность такой поддержки зависит не только от набора компонентов, но и от их правильной концентрации и синергии.

Не допустить гингивит: как ухаживать за зубами и деснами

5-tv.ru

В свое время по главному красавчику в Голливуде Кларку Гейблу женщины сходили по его экранным персонажам с ума. Но мало кто знал, что в жизни с ним буквально отказывались целоваться. Он страдал от сильнейшего гингивита, и это наложило отпечаток на всю его жизнь. Чтобы не повторить судьбу актера и сохранить здоровье зубов: