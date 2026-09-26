Обычная щепотка может изменить все: что соль делает с организмом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aloisio Mauricio; 5-tv.ru

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Обычная приправа скрывает многовековую историю и сложный путь от месторождения до кухонной полки. Чем полезна соль, когда она становится опасной и что входит в ее состав?

Одни называют соль «белой смертью», другие — жизненно важным продуктом, без которого человеку не прожить. Почему из-за нехватки соли может посыпаться здоровье? Где наши предки добывали этот ценный минерал? Зачем в соль добавляют антислеживатели и сколько хлорида натрия действительно безопасно для организма? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Как добывают соль в России

5-tv.ru

Чтобы увидеть природные богатства самого большого Тыретского соляного месторождения в Иркутской области, «Стране советов» пришлось спуститься на глубину 550 метров.

«Здесь залегает пять пластов соли от Урала до Дальнего Востока. При нынешнем потреблении человечеством соли приблизительные подсчеты говорят о том, что соли хватит на 300 тысяч лет жизни человечества», — поясняет инженер по эксплуатации и ремонту оборудования на Тыретском солеруднике Андрей Иванов.

Находящиеся в этом месторождении залежи соли старше динозавров. Они сформировались на месте высохшего моря более пятисот миллионов лет назад, в палеозойскую эру.

На предприятии очень гордятся практически аптечным качеством своего продукта. Но до магазинов далеко не вся соль добирается в первозданном виде. Некоторые производители добавляют посторонние элементы, которые придают ей товарный вид.

Антислеживающий агент, или антикомкователь, нужен для того, чтобы соль была сыпучей и кристаллики не склеивались. А в его состав входят или ферроцианид натрия, или ферроцианид калия.

Юрий Кесельман — представитель уникальной профессии, солевой сомелье. И съел не один пуд хлорида натрия, чтобы разоблачить инородного агента.

«Я вообще не рекомендую использовать соль, в которой есть антислеживатель», — предупреждает солевой сомелье Юрий Кесельман.

«Белая смерть» или жизненно важный минерал

5-tv.ru

Врачи во всем мире не устают твердить о вреде перенасыщения организма солью. Ведь по сути это консервант.

«Это независимый фактор повышения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, повышается риск развития инсультов», — предупреждает кардиолог Александр Горшков.

Хлорид натрия заставляет организм удерживать воду. На один грамм минерала приходится двести миллилитров жидкости. Это увеличивает объем крови и создает лишнюю нагрузку на сосуды и сердце.

«Большинство продуктов уже содержат соль. Для примера, пять грамм соли — это одна сосиска, два ломтика хлеба и кетчуп», — добавляет врач.

Пять граммов соли — это суточная норма для современного здорового человека. А наши предки считали богатством даже небольшую щепотку этого уникального минерала.

Чем полезна соль для здоровья

5-tv.ru

При соблюдении суточной нормы соль полезна, потому что участвует в генерации электрических импульсов между нервными клетками. Без этого невозможна нормальная передача сигналов, от которой зависят концентрация, память и реакция. Она помогает сохранять стабильный уровень кислотности в крови и других жидкостях организма.

А хлор нужен для синтеза соляной кислоты, которая входит в состав желудочного сока. Приправа включает в себя комплекс важных элементов, без которых человеку попросту не жить.

«Бром отлично успокаивает, восстанавливает, снимает воспаление. А ионы калия и магния отлично питают клетки», — отмечает руководитель санаторно-курортного учреждения Алексей Фризен.

А вот в соли с антикомкователем этих полезных компонентов может и не быть.

«Чаще всего антислеживатели в нашем ГОСТе используются в соли экстра. То есть это мелкая соль высокой степени очистки. С точки зрения гастрономии она вредна», — поясняет солевой сомелье.

Хотя токсическое действие антислеживающих агентов не доказано, гурманы заметили, что они придают приправе еще большую соленость и даже горечь, забивая вкусовые рецепторы.

«Первое время нужно резко снизить потребление соли, в принципе, добавочной. И вот примерно через 2–3 недели вы начнете очень остро чувствовать соленый вкус», — советует Кисельман.

Как выбрать соль в магазине

5-tv.ru

Если вы хотите получить все полезное, что есть в соли, выбирайте продукт с маркировкой «морская» или «каменная». У этих сортов кристаллы крупные и реже слеживаются со временем. А те, кто стремится минимизировать количество синтетических веществ в рационе, должен внимательно читать состав приправы. Антикомкователи указаны там как E535, E536 и E538.