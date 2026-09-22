Дата рождения раскроет вашу судьбу: для кого осень 2026 года станет временем перемен

Фото: 5-tv.ru

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Простая нумерологическая формула подскажет, что ждет вас в любви, карьере и деньгах. И подскажет, как лучше поступить.

Нынешний 2026 год проходит под энергией единицы или «Мага». Единица — это начало цикла, то, что запускает все процессы. Эта энергия вытесняет все, что дает дискомфорт, не усиливает или просто не дает результатов.

Осенью влияние энергии года будет особенно сильным, поэтому этот период можно назвать временем перемен. О том, что принесет осень 2026 года, как энергия перемен повлияет на разные сферы жизни и чего ждать от каждого месяца, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала нумеролог и астролог Яна Пустовалова.

Яна Пустовалова

Астропсихолог, нумеролог

Почему осень 2026 года станет временем перемен — гороскоп для знаков зодиака

Гороскоп и прогноз для знаков зодиака на осень 2026 — как изменится жизнь людей по нумерологии и дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Осень отличается множеством событий неслучайно. 1 сентября начинается новый учебный год, а энергия сентября связана с «Девяткой» или «Отшельником/Мудрецом».

«В ней заложена не просто информация, а знания и мудрость, которая накапливается веками. В начале года энергия проявляется больше на импульсивных ресурсах и созревает именно к осеннему периоду. Именно в сентябре проявляется структура всех планов, иерархия действий и первоначальные результаты», — пояснила нумеролог.

При сложении цифры месяца и года получается единица. Эта энергия связана с началом и задает осени импульс к переменам.

«Это самый мощный старт, где вы реально можете свернуть горы и реализовать самые смелые планы», — считает Пустовалова.

В октябре энергия осени меняется. Месяц проходит под влиянием десятки или «Колеса Фортуны», которое раскручивает то, что было заложено в сентябре. При соединении энергий месяца и года получается двойка или «Жрица» — энергия гармонии и единства.

«Здесь хочется буквально взвесить все за и против перед принятием решений. И это необходимая задача, чтобы вместо падения у вас был разгон на взлет», — отметила эксперт.

Ноябрь проходит под энергией числа одиннадцать или «Силы». Сам по себе месяц, по словам Пустоваловой, будет пробивным, несмотря на страхи и предрассудки. В сочетании с энергией года появляется дополнительная энергия тройки или «Императрицы», которая дает коммуникацию и рост во всех сферах жизни.

«То есть здесь у нас вырисовывается общая картинка: в сентябре все зарождается, в октябре шлифуется, а в ноябре презентуется всем вокруг», — резюмировала нумеролог.

Таким образом, осень 2026 года в нумерологическом подходе складывается в три этапа: сентябрь запускает перемены, октябрь помогает их проработать, а ноябрь выводит результаты наружу.

Как энергия осени 2026 повлияет на знаки зодиака — гороскоп по дате рождения

Гороскоп и прогноз для знаков зодиака на осень 2026 — как изменится жизнь людей по нумерологии и дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Энергия 2026 года включает множество качеств, но одним из главных Пустовалова называет лидерские. Они могут проявляться и в личной жизни, и в рабочих процессах — человеку может больше не хотеться идти привычным путем.

«Они будут проявляться, начиная от личной жизни до рабочих процессов, где больше не захочется идти привычным путем. Поэтому индекс увольнения в осенний промежуток времени намного выше», — сказала эксперт.

При этом речь, по ее словам, должна идти не о спонтанном отказе от привычного, а о взвешенном решении, за последствия которого человек готов отвечать сам.

«Важный элемент — это взросление, взвешенное решение, где человек полностью берет на себя ответственность за все итоги своих поступков», — подчеркнула Пустовалова.

Однако у энергии перемен есть и обратная сторона: импульсивность может взять верх, а решения будут приниматься без анализа текущего положения дел.

«Самая главная задача осени — это не поддаваться на провокацию и все соизмерять, продумывать, анализировать. Как говорится: семь раз отмерь и один раз отрежь», — посоветовала нумеролог.

Как пережить осень 2026 и использовать энергию перемен — гороскоп для знаков зодиака

Тем, кто хочет прожить осень мягче и спокойнее, Пустовалова рекомендует не сопротивляться переменам изо всех сил, а пересмотреть отношение к привычным вещам.

«Чем больше ясности вы внедряете в каждое действие, решение или выбор, тем легче увидеть его суть», — объяснила эксперт.

Если старое уже перестало работать, не стоит, по ее словам, тратить все силы на попытки довести прежнюю систему до идеала. Энергия осени может помочь перейти к переменам и начать новый этап.

«Именно этот год и энергия осени помогут начать новое и разогнать это до максимальной скорости», — сказала Пустовалова.

Как осенняя энергия проявится у знаков зодиака — гороскоп по дате рождения

Гороскоп и прогноз для знаков зодиака на осень 2026 — как изменится жизнь людей по нумерологии и дате рождения. Фото: 5-tv.ru

Определить свою личную энергию, согласно подходу нумеролога, можно по дате рождения. Для этого нужно сложить все цифры и привести получившееся число к однозначному значению.

Например: 19.04.1998. Сумма цифр — 1+9+0+4+1+9+9+8=41. Затем 4+1=5. Личная энергия — пятерка.

Единица

Единиц осенью потянет на создание чего-то нового и непохожего на другое. Например, они смогут запустить личный проект, где все будет только в их руках.

Двойка

Двойкам осенью будет важно разобраться во всех видах взаимоотношений — начиная от личных и заканчивая рабочими. Некоторые люди рядом с ними могут оказаться лишь «для галочки».

Тройка

Тройкам осенью придет время показать свой истинный голос и рассказать все, что они давно сдерживали в себе.

Четверка

Четверок осенью потянет наводить порядок во всем: в личной жизни, финансах, привычках и рутине. Без этого фундамента построить желаемое будет сложно.

Пятерка

Пятеркам осенью не захочется сидеть на одном месте, поэтому им лучше запланировать командировку или пару коротких поездок.

Шестерка

Шестерки осенью начнут осознавать, что отдают намного больше, чем получают в итоге. Поэтому им важно будет соблюдать баланс во всех контактах.

Семерка

Семеркам осенью захочется уйти от всех дел и побыть наедине с собой, чтобы расставить приоритеты и выбрать дальнейшее развитие событий.

Восьмерка

Восьмеркам осенью предстоит пересмотреть отношение к себе. Возможно, где-то они закрывают глаза на происходящее и из-за этого страдают.

Девятка

Девяткам осенью не стоит пытаться удержать все старое и ненужное, ведь оно становится балластом. Лучше обратить внимание на новые возможности и начать их внедрять.