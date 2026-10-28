Что сделать с землей на огороде до морозов, чтобы летом собрать богатый урожай

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

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На участке нужно провести немало работ перед холодным периодом.

Урожай собран, но дачный сезон еще не закончен. До морозов нужно подготовить растения к снегу и холодам, привести в порядок теплицу и слить воду из системы полива. Пропущенные осенью работы могут обернуться поврежденными посадками и ремонтом весной.

Что укрыть в саду, когда последний раз стричь газон и как подготовить почву к будущему урожаю? Ответы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как подготовить сад к зиме

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Осенью садоводам стоит вооружиться тяпкой и секатором: с каждого дерева и кустарника нужно удалить поломанные веточки и сухую листву.

«Когда деревья уже достаточно взрослые, с северной стороны у многих возникает мох, лишайник и так далее. Мы аккуратненько перчаточкой счищаем этот мох, лишайник и обрабатываем четырехпроцентным составом железного купороса точечно», — объясняет ландшафтный дизайнер, садовод Злата Стожарова.

Вокруг ствола используем удобрение.

«Фосфор и калий способствуют тому, что мы поддерживаем, развиваем корневую систему, готовим ее к зиме», — рассказывает Стожарова.

Место можно замульчировать сухой листвой, корой или опилками, чтобы корни не промерзали. Ветви молодых хвойных лучше связать, так они выдержат снеговую нагрузку.

«В несколько слоев воздухопроницаемую веревочку взяли и вот так вот аккуратненько, не сильно завязывая, не сильно затягивая, чтобы воздух внутри туи циркулировал, подвязываем наше растение сверху и чуть ниже», — советует эксперт.

«Туи мы укутываем, потому что они там достаточно высоко могут вырастать и большую нагрузку принимать. Кустарники, в принципе, спокойно переживают, особенно низкорослые», — объясняет руководитель компании по комплексному благоустройству территорий Тимофей Савенко.

Как подготовить цветник и газон к зиме

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В особой заботе нуждаются гортензии и розы. Засохшие соцветия и листочки — аккуратно убираем.

«Многие предпочитают укрывать сами — спанбондом и так далее, либо какие-то конструкции создают из картона. Я предпочитаю уже готовые конструкции. Они называются «зимний домик», — объясняет Злата Стожарова.

Последнюю стрижку газона в центральной России обычно проводят в конце октября — начале ноября. Оптимальная высота перед зимовкой — пять сантиметров. Если трава будет короче — промерзнут корни, а слишком длинную помнет снег. Важно слить воду из автополива и других шлангов и труб. Иначе пластик не выдержит и лопнет.

«И при включении уже в следующем сезоне мы с вами получим утечку воды в системе. И придется раскапывать, делать земляные работы и, соответственно, делать демонтаж», — говорит Тимофей Савенко.

Как подготовить теплицу и участок к зиме

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Каркасные бассейны осенью опустошают и разбирают, монолитные — консервируют. Отдельное внимание — подготовке теплицы. Ее очищают от растительности, моют и дезинфицируют.

«Плотно закрываем все окна, двери и помещаем в нашу теплицу шашку, серную либо йодную шашку, которая интенсивно работает. Мы оставляем в закрытом состоянии на сутки и после этого приходим в нашу теплицу, проветриваем ее и получаем в принципе полностью стерильную теплицу», — объясняет ландшафтный дизайнер.

Потом почву удобряют полезными бактериями. Саму конструкцию следует проверить на устойчивость и при необходимости укрепить каркас. Также эксперты рекомендуют не оставлять на улице технику, аккумуляторы и садовую мебель, если материал боится перепадов температуры и осадков.

«Подушки либо какую-то там мягкую ткань можно снять и убрать в гараж на хранение. Мангал, не знаю, все же любят у нас жарить шашлыки, поэтому можно просто почистить вокруг пространство от снега», — советует Савенко.

А чтобы в следующем году был богатый урожай, опытные садоводы перекапывают верхний слой земли — это позволяет избавиться от насекомых-вредителей и корней многолетних сорняков. Также в сентябре сеют сидераты: горчицу, рожь или овес. Они оздоравливают почву и зимой служат в качестве мульчи.