С лифтом для банок и овощей: как построить современный погреб на участке

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Как соорудить удобное хранилище и защитить его от сырости, давления грунта и обрушения?

Современный погреб — это не просто выкопанная яма, а продуманное инженерное сооружение. От того, насколько грамотно выполнены основание, дренаж, гидроизоляция и вентиляция, зависит не только сохранность продуктов, но и безопасность всей конструкции.

Пример жителя Тюмени, который за восемь лет превратил обычную яму в комфортное хранилище с лестницей, электричеством и розетками, наглядно показывает: даже сложный участок можно освоить, если подойти к делу с инженерной точки зрения. Подробности — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Удивительный погреб

5-tv.ru

Николай Коваленко из Тюмени в этом году начал расширять свой погреб. У хозяина — не просто яма, а настоящие апартаменты под землей.

«Какой он был восемь лет назад… Мое первое строение. Мы, естественно, сами строили, но опыта такого еще не было. Если посмотреть вот эту кладку и ту кладку стен, то даже видно, что в тот момент еще опыта не было. Вход был вот непосредственно вот отсюда», — рассказал Николай, указывая на потолок погреба.

Сейчас спуск намного удобнее — мужчина сделал широкую лестницу. Также установил дренажную систему, провел электричество и смонтировал розетки. Строительство обошлось примерно в 300 тысяч рублей. Сложности были, но Николая они не испугали.

«Неоднократное обрушение… Ну, справлялись как бы с этими непредвиденными ситуациями, то есть зачищали, дальше углублялись, ставили распорки, ну и так шли к своей цели», — объясняет он.

Как правильно построить погреб

5-tv.ru

Как подготовиться к строительству? В первую очередь перед постройкой погреба следует выяснить тип грунта на участке. Песок или супесь — оптимальные варианты.

«А вот текучие глины, уже мягко-пластичные смектиты, здесь монтаж погреба сложнее, здесь нужно будет учесть обязательно якорение, потому что сам грунт по себе текучий, он водонасыщенный более», — объясняет директор строительной компании Святослав Подгорный.

Когда почва пучинистая, а уровень грунтовых вод высокий — сооружение может даже выдавить! Если вы не знаете этих значений, проведите геологические изыскания. На монтаже тоже не стоит экономить.

«Нужны геотекстиль, песчаная подушка хорошая — 200-300 миллиметров. Второй слой геотекстиля, сверху щебневая подушка. После этого гидроизоляция. Выполнить надежное основание из железобетона. Или положить уже готовое изделие и надежно закрепить это все тросами», — рассказывает Подгорный.

Разновидности погреба

5-tv.ru

Погреба располагают под домом, хозпостройкой или делают отдельно стоящими. По степени заглубления они бывают подземными, полуподземными и наземными. Из материалов обычно используют бетон, кирпич, металл и пластик. Именно такое сооружение протестировал «Стройнадзор».

«У меня ответственная миссия — спасти огурцы. Я помещу их в погреб и устрою ему настоящее испытание. И для начала мы проверим погреб на прочность. И для этого на маленький мы поставим большой погреб, который весит практически целую тонну», — отметил ведущий программы Филипп Курочкин.

Нагрузка серьезная! Такая бывает и в естественных условиях — грунт создает большое давление.

«Поэтому прочность погреба достигается не только за счет толщины его стенок, но еще за счет формы. Ребра жесткости очень сильно повышают несущую способность и могут выдержать любые нагрузки, которые вызывает грунт. Визуальный осмотр не выявил никаких деформаций, не появилось никаких трещин, и для заглубленных конструкций это очень хороший результат», — объяснил Курочкин.

5-tv.ru

«Мы его будем поливать из мини-мойки, а я вместе с огурцами посижу внутри, займусь своими делами, заодно посмотрю, где в первый момент потечет. Погреб достойно выдержал проверку водой. Я весь полностью сухой. В погребе ни одной протечки. Я все проверил. Документы в порядке. Телефон работает. Огурцы целы», — сделал вывод ведущий.

Как производят конструкции из пластика?

«Наши погреба собираются из полипропиленовых панелей — чистый полипропилен российского производства. Он у нас десять миллиметров толщиной, с ребрами жесткости по кругу», — рассказывает эксперт по строительству погребов Владимир Добровольский.

Все необходимые детали вырезают на ЧПУ-станках и сваривают ручным экструдером. Готовое сооружение увозят к заказчику для монтажа.

«Погреб оснащен тремя рядами полок. Также ребра жесткости у нас на полу. С недавнего времени мы стали интегрировать теплый пол», — отметил Добровольский.

Ошибки при строительстве погреба

5-tv.ru

Погреба стараются делать не только функциональными, но и комфортными и эстетичными. В некоторых даже предусматривают… лифт!

Главное — избежать типичных ошибок при строительстве. Помимо плохой подготовки основания и незнания особенностей почвы, есть и другие нюансы.

«Это неправильная засыпка грунтом. Погреб обязательно должен засыпаться малопучинистым материалом — это песок. Многие засыпают глиной или то, что выкопали, то и засыпали. Поэтому с этой ошибкой погреб также долго не прослужит», — объясняет директор строительной компании Святослав Подгорный.

Не забывайте про систему водоотведения и вентиляции. Без циркуляции воздуха в погребе появляется плесень и скапливаются различные газы. Сделайте безопасный спуск с хорошим освещением, чтобы свести к минимуму риск падения.