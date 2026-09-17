Не стать жертвой «схемы Долиной»: как безопасно купить квартиру на вторичке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Как распознать опасную сделку, проверить продавца и защитить свои права?

После громкого скандала с Ларисой Долиной в России резко обострилась ситуация на рынке вторичной недвижимости. Так называемая «схема Долиной» породила волну судебных исков: пожилые продавцы все чаще заявляют, что продали жилье под давлением мошенников, и требуют признать сделки недействительными. Покупатели, в свою очередь, оказались в уязвимом положении.

Как отличить настоящую жертву аферистов от недобросовестного продавца? Какие механизмы защиты существуют сегодня и что изменил Верховный суд? На эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Подожгла квартиру

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Настоящая драма с элементами триллера развернулась в одном из районов Москвы. Жертва так называемой «схемы Долиной» не хотела выселяться из бывшей квартиры. Когда судебные приставы явились исполнять решение суда и предложили ей собрать ценные вещи и освободить помещение, она попросила пять минут на сборы. За это время пенсионерка отлучилась и устроила поджог.

Пламя моментально охватило все стены. Выгорели кухня, коридор и одна из комнат. Новая владелица Нино Цитлидзе до сих пор находится в шоковом состоянии и не готова давать интервью.

«Я просто устала от всего этого… Четыре года, и результат вообще ужасный», — говорит Цитлидзе.

В 2022-м девушка купила квартиру в ипотеку за девять миллионов рублей. Все документы были в порядке, банк одобрил сделку, а прежняя хозяйка выглядела адекватной и с удовольствием показывала недвижимость. Но дальше начались уму непостижимые вещи.

«Она говорит, что была под влиянием мошенников, отдала им денежные средства. Но здесь нужно обозначить один момент: я не могу попасть в собственное жилье, ежемесячно оплачиваю ипотеку, и при этом фактически в ней находится совершенно посторонний мне человек. В день передачи ключей она подожгла военкомат, и, собственно говоря, в моей уже квартире был найден арсенал коктейлей Молотова», — рассказывала новая владелица квартиры.

Первый суд встал на сторону пенсионерки, но покупательница оспорила это решение. Что история закончится поджогом жилья — Нино тогда даже не могла представить. После пожара бывшая владелица умерла.

Как теперь быть со сгоревшей квартирой и сможет ли новая хозяйка возместить ущерб? Кто будет отвечать за порчу имущества после смерти поджигательницы? Остались ли у пенсионерки наследники, пока неизвестно.

«Квартире причинен непоправимый, по моему мнению, ущерб. Ну, собственно, ждем результатов экспертиз определенных и решений соответствующих процессуальных правоохранительных органов. Должно быть принято процессуальное решение, где люди должны быть названы своими именами. Кто ответственный за случившееся. Мы надеемся получить такое решение, такое постановление следует», — объясняет адвокат новой владелицы квартиры, эксперт Фонда поддержки пострадавших от преступлений Максим Пешков.

Влияние «схемы Долиной» на рынок недвижимости

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Почему же вообще подобные истории стали так часто происходить в России? Скандал с Ларисой Долиной произошел в 2024 году. Певица продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей. А позже заявила, что сделала это под давлением телефонных аферистов и отдала им всю сумму.

Суд признал сделку недействительной и оставил жилье за Долиной. А Лурье на тот момент лишилась и денег, и недвижимости. Многих возмутил такой исход дела.

«Уже более ста дел по России, где бабушки, беря пример с Ларисы Долиной, народной артистки, продают квартиры, а потом объявляют, что они были под влиянием мошенников», — говорит актер Никита Джигурда.

«Из-за одной моей в кавычках любимой певицы, Ларисы Александровны Долиной, я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир», — сетует певица Слава.

В итоге Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и признал Лурье добросовестным покупателем, а Долину — обязал съехать. Мошенников удалось задержать. Только недавно Лефортовский суд Москвы удовлетворил требования певицы о взыскании 114 млн рублей имущественного вреда с двух фигурантов дела об афере с ее квартирой.

«Скорее всего, это (получение денег. — Прим. ред.) будет происходить не одномоментно, а в течение длительного периода времени. Выдается исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. И дальше пристав в рамках исполнительного производства начинает розыск имеющегося у должников, у осужденных имущества, будь то денежные средства, движимое имущество, недвижимое», — говорит юрист Роман Завричко.

И мошенники, и жертвы

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

После скандала с Долиной в суды по всей России полетели иски от таких жертв, которые требовали аннулировать сделку и вернуть им жилье.

«Вся страна узнала, что есть такие риски, но, с другой стороны, вторая половина страны узнала, что так можно. И теперь мы как юристы говорим о том, что дело Ларисы Долиной открыло вот этот ящик Пандоры, в том числе и для мошенников», — рассказывает адвокат Юлия Дубинина.

Эксперты делят подобные дела на две категории. В первом случае пожилые действительно становятся жертвами злоумышленников. Во втором — мошенничают сами! Т

ак называемый «эффект Долиной» вызвал волну недоверия покупателей к рынку вторичной недвижимости, особенно когда продавец — пенсионер. По мнению юристов, 100%-ной гарантии защиты от таких махинаций нет.

«На практике все эти вопросы решаются судебно-психиатрической экспертизой и весьма ретроспективно, как правило, то есть со слов подэкспертного. Приходит продавец на экспертизу и рассказывает свою историю, которую следственные органы в момент времени, конечно же, опровергнуть тоже не могут. И получается, что они обладают только одним рассказом. К сожалению, никакие предыдущие проверки, даже самые замечательные, не гарантируют, что эта сделка не будет признана недействительной по этому мотиву», — объясняет Пешков.

В качестве подстраховки юристы рекомендуют требовать от продавца справку о сделкоспособности и заверять договор нотариально.

«Нотариус, задавая вопросы, способен установить, действует ли человек по доброй воле, или же имеется порок воли. Если он явно выражен, то нотариус откажет в заверении данной сделки. И возможно иметь на этой сделке с собой врача, обладающего специальными знаниями, чтобы врач тоже мог констатировать, что человек в данном случае действует без порока воли», — рассказывает адвокат Елена Сагайдачная.

В России уже пересмотрели практику вынесения вердикта по таким делам. 1 июля этого года Верховный суд обозначил ряд позиций. Например, если покупатель не знал о том, что продавец действовал под влиянием мошенников, сделку нельзя признать недействительной.

Возврат жилплощади происходит только после того, как реализатор полностью возместит приобретателю всю сумму. А все сведения о введении человека в заблуждение должны тщательно проверяться.