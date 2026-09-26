В кипятке и кислоте нашли жизнь: что скрывают недра вулканов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Priyo Utomo; 5-tv.ru

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Тысячелетиями вулканы пугали людей своей мощью, но сегодня ученые видят в них источник знаний о Земле и Вселенной.

Вулканы могут не только разрушать — они способны создавать буквально новые миры. Извержения меняют ландшафты, обогащают почву минералами, помогают появлению уникальных экосистем и открывают ученым путь к изучению самых необычных форм жизни.

Как устроены вулканы и почему они извергаются? Чем подводные вулканы отличаются от наземных? Какие тайны скрывают «черные курильщики» и существуют ли вулканы на других планетах? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Вулканы могут не только разрушать

Интересные факты и тайны о вулканах: как они извергаются и почему. Фото: 5-tv.ru

Самой известной вулканической катастрофой в истории считается извержение Везувия, которое произошло почти две тысячи лет назад.

Трагедию древнего города Помпеи художник Карл Брюллов перенес на всемирно известное полотно — его называли «триумфом русской кисти». А мощный выброс Кракатау в 1883 году вдохновил живописцев на использование ярких фантастических оттенков.

«Пепла было выброшено столько, что он путешествовал в атмосфере в течение многих лет. А Лондонская академия наук наняла художника, который в течение года рисовал этюды и нарисовал их штук 400, наверное», — рассказал заведующий кафедрой общей геологии и геологического картирования РГГРУ имени Серго Орджоникидзе Виктор Дьяконов.

Вулканы могут не только разрушать. Из их недр добывают полезные ископаемые и драгоценные металлы — Эребус в Антарктиде выделяет примерно 80 граммов золота в виде мельчайших кристаллов каждый день. Пепел от извержений со временем превращается в плодородную почву — у подножья Мерапи в Индонезии фермеры собирают рекордные урожаи риса — до трех-четырех в год.

«Поголовье рыбы на Камчатке после извержения вулканов резко увеличивается, и связано это с простым фокусом, что вулкан выкидывает из себя, извергает, биологические продукты, которые рыбка спокойно потребляет», — отметил Дьяконов.

В кипятке и кислоте вулканов есть жизнь

Интересные факты и тайны о вулканах: как они извергаются и почему. Фото: 5-tv.ru

Рядом с вулканами обитают уникальные микроорганизмы — экстремофилы, которые способны существовать в критических условиях: кипятке или кислоте. Их самые известные представители — тихоходки, прожили в открытом космосе десять дней! Это наталкивает ученых на впечатляющие выводы.

«Мы поняли, что границы комфорта для жизни гораздо шире, чем мы думали раньше. Есть организмы, бактерии, которые могут вполне себе комфортно чувствовать и на Венере, и на Марсе, и, например, на спутниках Юпитера, Сатурна», — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии Руслан Жостков.

Вулканы за пределами Земли

Интересные факты и тайны о вулканах: как они извергаются и почему. Фото: 5-tv.ru

Вулканы существуют не только на Земле. Олимп на Марсе — крупнейший в Солнечной системе, его высота составляет около 22-х километров — почти в два с половиной раза выше Эвереста. А спутники Сатурна и Юпитера — пример особого явления, криовулканизма.

«Все, что у нас за орбитой Марса, это царство льда. Он может очень долгое время оставаться в стабильном состоянии. При нагреве этого вещества, которое, как правило, становится жидкой водой, происходит извержение, но извержение не классического вулкана, а это скорее такой водный гейзер», — объяснил научный сотрудник Института космических исследований РАН Дмитрий Горинов.

Древняя тайна извержения вулканов

Интересные факты и тайны о вулканах: как они извергаются и почему. Фото: 5-tv.ru

«Черные курильщики» или подводные гидротермальные источники неразрывно связаны с вулканической активностью. Ученые предполагают, что именно они четыре миллиарда лет назад стали местом зарождения первой жизни на планете.

В период спокойствия вокруг них образуется целая экосистема — рачки и бактерии питаются продуктами их выброса. Но стоит стихии проснуться — все живое вокруг погибает.

«Если вдруг произойдет сильное извержение, то будет в воду выброшено большое количество углекислого газа. То есть это фактически яд. Многие обитатели подводного мира отравятся. А вот особые водоросли, они очень любят, например, фосфор. И они начнут быстрое размножение», — добавил Жостков.

Наземные вулканы тоже представляют огромный интерес для ученых. Геологи с их помощью исследуют строение Земли. Биологи — необычные формы жизни. И, возможно, огненные горы откроют человечеству еще много тайн.