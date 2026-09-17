Манты, хумус, конфеты: простые и вкусные рецепты блюд из тыквы

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Вкусное осеннее меню — главный секрет уютных вечеров.

Огромный кулинарный потенциал тыквы грешно игнорировать осенью. В сезон ее стоит использовать по максимуму — в отличие от вездесущного кабачка, тыква умеет не только превращаться в сладкие и соленые блюда, но еще и создавать атмосферу.

Даже привычные блюда покажутся теплее и уютнее, если добавить к ним этот яркий овощ.

Подборка рецептов для уютных осенних вечеров и атмосферных завтраков подана!

Хумус с тыквой

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Классический хумус только выиграет, если добавить в него подваренную тыкву. Закуска станет слаще и ярче.

Подавать ее можно с питой, крекерами, хлебцами или нарезанными овощами. Сверху хумус украшают паприкой и крупно рубленой свежей зеленью. Хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере.

Ингредиенты:

Тыква — 200 граммов;

Нут консервированный — 400 граммов;

Тахини (кунжутная паста) — 2 столовые ложки;

Лимонный сок — 2 столовые ложки;

Чеснок — 3 зубчика;

Зира — 0,5 чайной ложки;

Перец чили — 0,5 чайной ложки;

Соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Нарезать тыкву кубиками, положить в ковшик, залить водой, довести до кипения и варить на среднем огне 5 минут. Слить отвар, переложить тыкву в чашу кухонного комбайна. Добавить нут, тахини, крупно нарезанный чеснок, лимонный сок, зиру, чили и столовую ложку оливкового масла. Взбить все ингредиенты до однородности, посолить по вкусу.

Подавать, посыпав поджаренными тыквенными семечками и сбрызнув оливковым маслом.

Карри-суп с кокосовым молоком

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Более интересная альтернатива классическому тыквенному крем-супу. Если не нравится кинза, заменить ее можно мятой или базиликом.

Ингредиенты:

Салатные листья — 350–400 граммов;

Кинза — 1 средний пучок;

Зеленый лук — 1 небольшой пучок;

Тыквенные семечки нежареные — 50 граммов;

Кокосовое молоко — 400 миллилитров;

Паста карри — 1 чайная ложка;

Растительное масло — 1 столовая ложка;

Соль и/или соевый соус — по вкусу.

Приготовление:

Отложить горсть листьев кинзы для подачи. Порубить зеленый лук и кинзу не очень крупно. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, положить пасту карри и семечки, обжаривать минуту. Добавить кинзу и зеленый лук, обжаривать минуту. Влить кокосовое молоко и 400 миллилитров воды, довести до кипения, положить салатные листья и снова довести до кипения. Взбить блендером до гладкости, приправить солью или соевым соусом.

Подавать, посыпав кинзой и тыквенными семечками.

Конфеты из тыквы

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Домашние конфеты из тыквы — прекрасная недорогая замена покупным сладостям.

При желании специи можно заменить на ваниль, корицу, гвоздику и имбирь, а вместо сахара обвалять десерт в тыквенных, подсолнечных или кунжутных семечках.

Ингредиенты:

Тыква — 1 килограмм;

Апельсин — 1 штука;

Сахар — 300 граммов + 100 граммов для подачи;

Кардамон — 5 штук.

Приготовление:

Тыкву разрезать пополам, удалить ложкой семена. Нарезать на крупные куски и почистить, нарезать тыкву на кусочки размером примерно 3 на 4 сантиметра. Снять с апельсина цедру овощечисткой или филейным ножом. Срезать тонкие ленты шириной 1–2 сантиметра. Из мякоти апельсина выжать сок. В кастрюлю положить тыкву и апельсиновую цедру. Добавить столько воды, чтобы тыква полностью была ею покрыта. Довести до кипения, накрыть крышкой и уменьшить огонь до слабого. Варить кусочки тыквы 10–15 минут. Она должна лишь немного подвариться. Откинуть тыкву на дуршлаг, воду из-под нее сохранить, а апельсиновую цедру выбросить. С помощью мерного стакана определить, сколько апельсинового сока получилось. Долить к нему столько жидкости из-под тыквы, чтобы всего в нем было 400 миллилитров. Перелить смесь сока и воды в кастрюлю. Добавить коричневый сахар и коробочки кардамона. Довести сироп до кипения. Помешивать, нужно чтобы сахар растворился. Добавить к сиропу тыкву, перемешать и поставить на огонь. Довести смесь до кипения и варить 10 минут на среднем огне. Снять кастрюлю с плиты и оставить тыкву в сиропе на 8–10 часов при комнатной температуре. Выстелить противень или поднос пергаментом. Поставить кастрюлю с тыквой в сиропе на огонь, снова довести до кипения и варить еще 5 минут. С помощью шумовки вытащить кусочки на противень, распределить по всей поверхности. Оставить конфеты из тыквы сохнуть на сутки в прохладном месте, потом обвалять конфеты в сахаре.

Срок хранения тыквенных конфет — 2 недели в закрытом контейнере при комнатной температуре.

Манты с тыквой

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Блюдо бюджетное, но при этом очень ароматное и вкусное.

Ингредиенты:

Для теста:

Пшеничная мука — 480 граммов;

Вода — 240 миллилитров;

Соль — по вкусу.

Для начинки:

Лук репчатый — 240 граммов;

Тыква — 700 граммов;

Растительное масло — 60 граммов (+ 20 миллилитров для того, чтобы макать заготовки);

Соль, сахар — по вкусу;

Зира — 2,5 грамма;

Молотый кориандр — 2,5 грамма;

Перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Теплую воду налить в миску, добавить соль и просеянную муку, замесить плотное, упругое тесто. Оставить тесто под тканевой салфеткой на 20 минут. Лук очистить, нарезать тоненькой соломкой. Тыкву почистить, нарезать небольшими кубиками. Растительное масло разогреть на сковороде, высыпать в него лук, томить на небольшом огне в течение 1–2 минут, после чего добавить подготовленную тыкву, добавить соль и сахар. Тыква не должна размякнуть, лишь слегка притомиться. Добавить в начинку зиру, кориандр и черный молотый перец, перемешать и переложить в отдельную миску. Тесто разделить пополам, чтобы удобней было с ним работать. Каждую часть раскатать в тонкий пласт, разделить на квадраты (примерно 10 на 10 сантиметров). В центр каждого квадрата выложить остывшую начинку и собрать края, придавая нужную форму мантам. Отварить манты на пару (перед тем, как выкладывать в мантышницу, макать каждую заготовку в растительное масло, чтобы не смазывать всю поверхность кругов) в течение 25–30 минут.

Готовое блюдо красиво сервировать на блюде, украсить свежей петрушкой и подать на стол. Очень вкусно получается с томатным соусом.

Тыквенные оладьи

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Прекрасная идея осеннего завтрака, который понравится всей семье! Пышные оладьи, нежные, слегка влажные внутри, с легкой сладостью и ароматом теплых специй.

В каждом оладушке чувствуется нотка корицы, мускатного ореха, имбиря и душистого перца. Ко всему прочему, рецепт собран только из полезных ингредиентов.

Ингредиенты:

Миндальное молоко (комнатной температуры) — 1 ½ стакана;

Лимонный сок — 1 столовая ложка;

Тыквенное пюре — ⅔ стакана;

Кленовый сироп — 2 столовые ложки;

Мука — 2 стакана;

Разрыхлитель — 1 столовая ложка;

Молотый сухой имбирь — ¼ чайной ложки;

Молотый мускатный орех — ¼ чайной ложки;

Молотый душистый перец — ¼ чайной ложки;

Молотая гвоздика — ¼ чайной ложки;

Молотая корица — ½ чайной ложки (можно даже чуть больше);

Соль — ¼ чайной ложки.

Приготовление:

Добавить миндальное молоко и лимонный сок в большую миску. Дать ему постоять 5 минут. Оно загустеет и свернется. Добавить в миску тыквенное пюре, кленовый сироп, смешать до однородного состояния. Добавить муку, разрыхлитель, специи и соль. Перемешать до объединения. Нагреть большую сковороду на среднем огне. Слегка смазать ее маслом для жарки. Используя ¼ мерного стакана, выложить тесто на горячую сковороду и сформировать круглые оладьи. Готовить 2–3 минуты или пока на поверхности не начнут образовываться пузырьки, затем перевернуть, чтобы обжарить другую сторону. Повторять, пока не будет использовано все тесто.

Подавать оладьи можно с кленовым сиропом или ореховой пастой, карамельным или шоколадным соусом, орехами.