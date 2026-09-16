Кефир и русские красавицы: как в Москве встретили Джимми из «Танцора диско» спустя годы

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Митхун Чакраборти в четвертый раз посетил российскую столицу. Как прошла поездка звезды Болливуда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Митхун Чакраборти недавно побывал в Москве. Что привлекает его в России? Без какого блюда не обходится ни одна поездка знаменитого танцора диско в нашу страну? Что думает звезда о русских девушках? Какую роль сыграл индийский актер в жизни его фанатов по всему миру? И кто из российских звезд — поклонники Джимми? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Митхун Чакраборти любит Россию. Россия любит Митхуна Чакраборти. Мы вместе, и мы будем всегда», — заявляет Митхун Чакраборти.

В России его помнят как Джимми из «Танцора диско». За плечами артиста сотни фильмов, Книга рекордов Гиннесса и путь от ночевок на вокзале до звания национальной легенды. Недавно звезда индийского кино вновь побывал в России.

«Я в Москве в четвертый раз. Чем чаще я приезжаю, тем больше вижу, что Россия растет. Такая большая. Россия очень красивая, и я храню ее в сердце», — признается Митхун Чакраборти.

У культового актера нет шансов остаться незамеченным — его узнают так же часто, как и в 1980-е, когда на экраны вышел музыкальный фильм «Танцор диско».

«Просто проходящие люди смотрят. Одну секунду думают: это же Митхун. И останавливаются, и фотографируются», — делится продюсер актера Сарфараз Алам.

Почему же «Танцор диско» настолько пришелся по душе российскому зрителю, что многие поколения считают фильм любимым? Сам Митхун уверен: все из-за любви.

«Фильм „Танцор диско“ так полюбился зрителям потому, что в нем показана связь сына и матери, а это, пожалуй, одна из самых сильных эмоций на свете. Думаю, что она особенно понятна русским. Глубокая, безусловная любовь к матери близка вашим сердцам», — заявляет Чакраборти.

Митхун родился в небогатой семье: отец трудился в телефонной компании, мать была домохозяйкой. В юности Чакраборти и не думал, что станет звездой Болливуда.

«У него была крайне непростая (судьба. — Прим. ред.)… И вот тут-то у него начался ужаснейший совершенно период, где он кое-как подрабатывал каким-то рекламным агентом совершенно дешевым, какие-то духи продавал, коммивояжером был», — рассказывает кинокритик Александр Шпагин.

К успеху Митхуна Чакраборти привел не только талант, но и желание вырваться из нищеты. На кастинг своего первого фильма он пошел в отчаянии, ради денег. Слава пришла к нему не сразу. Жизнь артиста кардинально изменилась после выхода «Танцора диско».

«Он сделан как блокбастер. Он гораздо богаче остальных индийских фильмов. Они брали самые высокие рейтинги у нас и делали самую большую кассу, которую было запрещено учитывать в социологических опросах, потому что было стыдно», — отмечает кинокритик Шпагин.

В СССР музыкальный боевик имел колоссальный успех, его посмотрели больше 60 миллионов человек. Фильм вышел в широкий прокат в 1984 году и занял первое место, обойдя главный советский хит сезона — мелодраму Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

«А что творилось на сеансах — это невероятно, особенно в провинции. В зале кричали буквально как дети: не ходи туда, не ходи туда! Буквально», — делится Александр Шпагин.

«В Туапсе с ребятами, потому что не было денег на билеты, мы залазили в кинотеатр открытый, смотрели там… Он был для всех на самом деле, потому что он там был настоящий герой такой. Я хочу у него автограф взять», — говорит актер Андрей Федорцов.

Поклонников Митхуна Чакраборти объединяет любовь к актеру и его фильмам, которая не знает ни границ, ни языковых барьеров. На встречи с ним приезжают люди со всего бывшего СССР.

«Я сам из Таджикистана приехал. Мы там в зале разговаривали. Я сказал, что из Таджикистана ради него приехал. Он обещал, что приедет к нам. (От. — Прим. ред.) своих земляков я привет ему передал, и он то же самое мне ответил. Тем более что автограф на мою футболку поставил», — делится поклонник актера Бахтува Бадридинов.

Чакраборти изменил жизнь миллионов. Люди пели песни из фильма, подражали движениям Чакраборти и всерьез заинтересовались индийским кино и культурой.

«И все переписывали, прям писали о каждом актере. Это было удивительное время… И оно побудило, понимаете, оно побудило дальше изучать индийскую культуру, изучать танцы, изучать хинди. Чтобы когда-нибудь состоялась встреча с кумиром, я могла бы ему на хинди что-то сказать. Конечно, я даже стала учителем хинди», — рассказывает фанатка Чакраборти Наталья Лазарева.

После премьеры фильма каждый второй хотел танцевать как Джимми. Движения разучивали по кассетам и повторяли перед зеркалом. Самые настойчивые становились звездами дискотек.

«После того, как я посмотрела индийское кино в своей жизни, у меня такая задача встала — научиться двигать… Как же так вот шеей-то они двигают? Оказывается, ты встаешь в угол комнаты прямой боком и тянешься сначала к одной стенке ухом, потом к другой. И так вот голова твоя двигается», — объясняет певица Марина Хлебникова.

Митхун Чакраборти с теплотой говорит о России. Его поражает природа, масштабы и, конечно, русская еда.

«Он все время меня просит кефир. У нас в Индии нет кефира. Оливье и кефир», — уточняет продюсер Сарфараз Алам.

«Я всегда ем русский салат. Всегда», — подчеркивает Митхун Чакраборти.

Но есть у нас еще кое-что, чем восхищается легендарный индийский актер.

«Я хочу сказать: самые красивые девушки во всем мире — в России. Самые прекрасные — в России», — заявляет артист.

Митхун Чакраборти доказал: любовь зрителей живет вне границ и времени. И для миллионов людей он навсегда останется тем самым Джимми, который подарил им веру в чудо.