Хочет нравиться молодой: на какие жертвы Дибров идет ради новой возлюбленной

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

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После громкого развода Дибров начал новую жизнь и заметно преобразился. Но почему телеведущий продолжает тесно общаться с бывшей женой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего нового романа. На какие жертвы телеведущий идет ради возлюбленной? Где они провели первый совместный отпуск? Зачем Екатерина посадила Дмитрия на диету? Как она реагирует на близкое общение спутника с бывшей женой Полиной? И почему многие уверены, что экс-супруги вскоре опять будут вместе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Будем меняться, все будет здорово и красиво», — говорит возлюбленная ведущего Екатерина Гусева.

На 20-летии канала World Fashion Channel Дмитрий Дибров ни на шаг не отходил от своей новой дамы сердца. Они с Екатериной Гусевой вместе уже почти год. Недавно телеведущий свозил возлюбленную к себе на родину, в Ростов-на-Дону, и отвел в ресторан.

«Она же отсюда, из центра Москвы. А ну пойдем в подвал, говорю. И мы казачьи песни как в подвале впендюрили. Откуда-то девки нашлись 17-летние, так казачьи поют. Катя сидит, снимает, ей такой кайф», — делится Дмитрий Дибров.

А вот сам телеведущий расслабиться не мог. В ресторане ему пришлось отказываться от многих любимых блюд. Дмитрий Дибров сейчас активно худеет. Делает это под пристальным контролем врача-эндокринолога, а также своей спутницы. Екатерина на 23 года младше, и ради нее звезда ТВ решил привести себя в форму. Он уже похудел на несколько килограммов.

«Я попал на гардероб. Все предыдущее пришлось раздать в церковь. Интересно, кто сейчас из богомольцев в Armani пойдет? Поэтому приходится теперь во всем новом. Хочется Кате нравиться, понимаете?» — говорит знаменитость.

Но для одной ли Екатерины старается шоумен? Поклонники знаменитости уверены: Дмитрий Дибров хочет поразить идеальным торсом еще и бывшую жену, чтобы показать, какого мужчину она потеряла.

«Я думаю, что здесь есть две причины. Первая причина — это то, что Дмитрий переключает свое внимание. Ведь, конечно, кроме Полины есть другие интересные женщины, интересные дамы. И, конечно же, есть вторая причина, безусловно: сказать всему миру, и прежде всего Полине, о том, что у него сейчас все хорошо», — объясняет психолог Марина Докучаева.

Дибровы развелись прошлой осенью. Пикантные подробности их расставания обсуждают до сих пор. Полина ушла от мужа к соседу, а по совместительству близкому другу семьи и своему куму. Ради нее Роман Товстик оставил жену и шестерых детей.

«С одной стороны, можно сказать, что это трагедия, что семьи рушатся. С другой стороны, можно сказать, что многие люди стали выбирать себя, начали выбирать свою любовь, начали выбирать свой собственный путь», — заявляет бизнесмен.

«Она была любовницей десять лет моего мужа. Если она будет говорить на всю страну, что я не была ее подругой, или она его встретила и влюбилась, и у них ничего не было, что это все полностью вранье, он сам об этом мне признался. Что она влезла в нашу семью как крестная мама, которая разрушила, считаю, семью», — подчеркивает блогер Елена Товстик.

Экс-супруга бизнесмена не смогла простить предательства. На протяжении года она осыпает пару оскорблениями. Заявляет, что бывший муж отнял у нее старших детей и совершенно забыл про младших. А винит в этом всем Полину.

«Совместные праздники наших детей — отец отсутствовал. У нас был юбилей нашей дочери Алисы. И отец не приехал, не поздравил, не устроил праздника, никак не вложился, ни копейки не дал для создания этого юбилея. Когда был день рождения у сына маленького, то же самое. Он не приехал, не появился, не нашел время, хотя он был в Москве. Потому что его не отпускают даже на детские праздники, чтобы поздравить детей», — говорит Елена Товстик.

Диброва долгое время не реагировала на выпады. Но когда Елена в своих речах затронула ее сыновей, не выдержала и подала на Товстик в суд.

«Несколько изданий перепечатало информацию из постов гражданки Елены Товстик о том, что я совершаю противоправные действия в отношении несовершеннолетних детей. Я благодарю эти издания за то, что они удалили данные строки. Правда, спасибо. Ну а гражданка Елена Товстик на мое предупреждение не ответила. Поэтому до встречи в суде», — заявляет Полина Диброва.

Дмитрий, в отличие от Елены, если и был уязвлен, виду на публике не показывал.

«Я надеюсь, что наш пример кого-то научит из тех трех тысяч людей, что в эту секунду разводятся. Я могу хоть надеяться, что покажем, как надо ради детей не тиранить их внутренний мир и друг к другу относиться насколько возможно по-человечески», — уточняет телеведущий.

«Он умеет играть на публику и умеет скрывать истинные чувства. Любого человека, если поставить на место Дмитрия, это шокирующее, я бы сказала, событие. Потому что я предполагаю, что Дмитрий не догадывался об адюльтере Полины. И он думал, что в семье все спокойно, тихо, предсказуемо», — отмечает психолог Докучаева.

Вот только в прессе стали регулярно появляться тревожные статьи о приключениях ведущего. То он вышел из автомобиля с расстегнутой ширинкой, в другой раз слишком активно флиртовал с девушками в ночном клубе, упал и сломал руку.

«Есть период кризиса, то есть он просто есть, да? Не знаю, полгода, год, когда у тебя есть какой-то негатив, что-то ты взвешиваешь, а кто прав был, а кто не виноват», — говорит певица Наталия Власова.

Подробностями состояния продюсера делилась Полина. Бывшие супруги продолжают тесно общаться. Судя по странице девушки в соцсети, она часто бывает в гостях у Дмитрия. Недавно они вместе готовили рыбу по старинному рецепту рода Дибровых.

«Это мама же моя оставила этот рецепт. Я хотел тоже детишек угостить, а Поленька единственная, кто помнит его. Вот мы и сделали», — поясняет телеведущий.

Дмитрий и Полина так мило ворковали на камеру, что у подписчиков возникли подозрения: не планируется ли воссоединение звездной пары? Кто-то и вовсе предположил, что история со скандальным разводом — грамотный пиар.

«Для светского и публичного человека, как Полина Диброва, это позитивно, лишний, скажем, инфоповод. Любой кипиш, так сказать, ей на пользу пойдет. О ней будут гораздо больше и чаще говорить», — уточняет светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Но Дибров уверяет: возвращаться к Полине не собирается. Он счастлив с новой возлюбленной. С бывшей дружит ради общих сыновей, и Екатерина его в этом полностью поддерживает.