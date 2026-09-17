Лысая Волкова, больная Лерчек и бедная Долина: главные новости недели в шоу-бизнесе

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Какие события потрясли российских звезд и стали самыми обсуждаемыми, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Самые горячие новости этой недели. Зачем Екатерина Волкова побрилась налысо? Для чего актеру Даниэлю Вегасу пришлось копаться в помойке? Сколько денег отсудила у мошенников Лариса Долина? Как назвали сына Лиза Моряк и Сарик Андреасян? Из-за чего Лерчек экстренно госпитализировали? И почему к благотворительному фонду ее имени подписчики относятся с недоверием? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас, в принципе, дом похож на игровую комнату. У нас в каждой комнате играют дети. Мы там иногда и в куклах спим, и с плюшевыми игрушками», — делится Лиза Моряк.

Скоро в кровати актрисы и ее мужа Сарика Андреасяна будут лежать не только куклы, но и машинки. 3 сентября к дружной компании их дочерей — трехлетней Элизабет и годовалой Шарлиз — присоединился младший братик. Мальчика назвали Эдмон. Имя рассекретила его старшая сестра, когда пришла знакомиться с новым членом семьи.

«Много детей — это прекрасно, но и большая ответственность. Вообще, самое главное от детей — получать радость», — заявляет актриса Елена Бирюкова.

«Хочу поздравить всех — всех, кто стал родителями. Всех, кто беременный. Всех, кто только что увидел две полоски. Всех, кто распространяет, масштабирует счастье и любовь», — говорит певец Александр Ревва.

На своей странице в соцсети Моряк призналась: роды были стремительными. Они с мужем едва успели доехать до врача. Сарик на протяжении всего процесса был рядом. А когда ребенок появился на свет, счастливый отец лично перерезал пуповину.

«Для нас это радость, это то, что мы реально хотели», — признается Лиза Моряк.

Актриса Екатерина Волкова всегда общается со своей аудиторией открыто. Честно рассказывает поклонникам о личных проблемах и делится переживаниями. Недавно звезда кино выложила у себя на странице видео, как стрижет волосы.

«Почему я должна что-то говорить? Без комментариев», — заявляет Волкова.

Никакого секрета из этого артистка делать не стала. Честно призналась: перенесла операцию, из-за которой пришлось избавиться от части волос на затылке. И после возвращения домой решила не останавливаться на полпути.

«У папы была машинка. Я сначала постригла все свои растения и подумала еще раз, а потом взяла машинку и сделала это. <…> Это была вынужденная история, и, конечно, решиться было сложнее, чем 20 лет назад», — делится актриса.

Друзья и поклонники Екатерины Волковой признали: она хороша с любой прической. Главное, чтобы больше не болела.

Блогер Лерчек как никто осознает ценность здоровья. Знаменитость уже несколько месяцев лечится от рака желудка. Недавно всерьез напугала поклонников. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил: Валерию Чекалину замучили сильные боли, ей стало очень плохо.

«Мы сделали МРТ поясничного и крестцового отдела… Не хочу жаловаться, но боль действительно адская. И я нахожусь под сильными обезболивающими», — рассказывает Лерчек.

Тем временем скептики до сих пор продолжают сомневаться в тяжести ее диагноза. Якобы она слишком активно рекламирует свой бренд нижнего белья.

«Наверное, мы вас испугали нашими суперрастягивающимися и эластичными трусиками», — говорит блогер.

А после того, как Луис сообщил о создании благотворительного фонда имени Чекалиной, сомнений стало еще больше. Открытие организации вызвало большой резонанс в сети. Лерчек заявила: будет собирать деньги на лечение детей с тяжелыми болезнями. Но некоторые заподозрили, что таким образом она хочет поправить собственное финансовое положение.

«Если мы почитаем устав именно благотворительного фонда, конечно, лазеек там масса для того, чтобы заработать на этом деньги. В учредительных документах, насколько нам известно, учредителем является единственным ее мама. А директором является женщина, которая ранее руководила благотворительным фондом „Ромашка“. Этот благотворительный фонд был по решению суда ликвидирован в связи с отсутствием отчетности перед Минюстом», — уточняет юрист Илона Гуськова.

Сама Валерия не реагирует на нападки злопыхателей. По словам Чекалиной, она старается не впускать в свою жизнь негатив. Самое важное для нее сейчас — победить смертельную болезнь.

Для актера Даниэля Вегаса в данный момент главное — вернуться домой. Кумир девочек-подростков стал жертвой грабителей во время отдыха в Италии.

«У меня украли документы: паспорта, права, деньги, кошелек, телефон, ключи, зарядку — вообще все», — заявляет актер.

Вегас рассказал, что уже оказывался в подобной ситуации в Лондоне. Тогда воры забрали деньги, а кошелек и документы выбросили в помойку.

«Сейчас я пошел тоже по мусоркам, по всем свалкам, закоулкам искать. И нет, ничего нет», — отмечает Даниэль Вегас.

Теперь ему придется остаться за границей чуть дольше — для восстановления документов.

Лариса Долина знает, что такое стать жертвой злоумышленников. Два года назад певица продала квартиру под давлением мошенников. Вернуть жилье не удалось. Но на днях стало известно: народная артистка отсудила у аферистов 114 миллионов рублей. Это на два миллиона больше, чем сумма, которую звезда получила от покупательницы, а потом отдала преступникам.

«Взыскание будет происходить небыстро, а на протяжении длительного срока, пяти-десяти лет. Выдается исполнительный лист… Передается в службу судебных приставов. В рамках этого производства будут направлены запросы в различные органы и организации: банки, в Росреестр, чтобы выяснить, есть ли какое-то недвижимое имущество, в ГИБДД — выяснить, есть ли какие-то автомобили», — объясняет юрист Роман Завричко.

Суд также постановил, что они обязаны оплатить государственную пошлину в размере 335 тысяч рублей. А рассмотрение дел других фигурантов скандальной истории состоится позднее.