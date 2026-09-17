Секрет стройности Марии Ароновой: как звезда избавилась от 22 килограммов

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев

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Мария Аронова в последнее время заметно преобразилась. Почему это вызвало не только приятные эмоции у звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Мария Аронова похудела на 22 килограмма. Как народной артистке РФ это удалось? Почему она не рада тому, что поклонники ищут ее в социальных сетях? Кто довел знаменитую актрису до слез? И как на имени Ароновой зарабатывают мошенники? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вдруг появляется моя страница с двумя, как мне объяснили, галочками. И люди от моего имени рассказывают, как надо худеть, какая должна быть диета», — делится артистка.

Уже полтора года, как идет война Ароновой с теми, кто заводит фейковые страницы актрисы в интернете и от ее имени продает курсы похудения. Мошенники обещают быстрый результат после «именной диеты».

«Меня нет в интернете, я не умею включать компьютер. Пожалуйста, все, кто меня слышит, это безобразная, мерзопакостная, ужасающая история, что я продаю какую-то диету, что я рассказываю людям о похудении. Это не я, это мошенники. Я всех вас заклинаю: пожалуйста, отпишитесь от этих негодяев», — говорит Мария Аронова.

«Нужно действовать очень быстро. В первую очередь мы собираем все доказательства, делаем скрины. Далее рекомендуем обратиться в администрацию непосредственно соцсетей, предоставив все эти скрины для того, чтобы они со своей стороны заблокировали страницы. Если в то же время был нанесен какой-то уже ущерб, необходимо обратиться с заявлением в полицию», — объясняет адвокат Евгения Галушкина.

Команда актрисы подавала жалобу в прокуратуру. Поддельные страницы удалили, но через время они снова появились. Актриса переживает и нервничает. Так, может, ее похудение — следствие стресса? Весной Аронову заметили в Боткинской больнице.

«Ты обязан раз в год, два раза в год обязательно проходить некое ТО (техническое обслуживание. — Прим. ред.), потому что ты же как машина. Масло поменять, фильтры поменять. И я просто наблюдаюсь», — уточняет звезда.

Оказалось, постройневшая фигура — результат не стресса, а осознанного пути к здоровому телу. Мотивировал артистку сын. За год 35-летний актер Владислав Гандрабура скинул 45 килограммов. Аронова вдохновилась.

«Мне очень понравилась его фраза: „Вы знаете, я просто перестал жрать из корыта“. И мне это очень понравилось. Мне совсем стало стыдно. Я стараюсь за собой следить, я стараюсь не есть мои любимые булки», — делится актриса.

«Я бы ей посоветовала сделать этот процесс более качественным: работать с диетологом, с врачом, который будет оценивать, какое количество белка она съедает. Важно выдерживать необходимое количество белка с учетом физической активности. Она очень активная женщина», — отмечает гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.

Аронова призналась, что лишние килограммы начали уходить после отказа от больших порций, а вот поздние приемы пищи как были, так и остались. Актриса рассказала: до спектаклей не ест, а после надо восполнять силы. Но на ночь ряд продуктов под запретом.

«Я отказалась от колбас совершенно, я отказалась от картошки моей любимой, жареной», — рассказывает Мария Аронова.

«Получается, что это такой интервальный тип питания, если она не ест после спектакля, который заканчивается в среднем в десять часов. Это интервальный тип голодания, очень модный сейчас. И действительно, на нем очень эффективно уходит жировая масса», — заявляет гастроэнтеролог Евстигнеева.

Аронова умеет ставить цель и настойчиво к ней идти. В подтверждение — многочисленные работы в театре и внушительный список фильмографии. Ее работоспособность восхищает многих коллег.

«Вокруг нее всегда было очень светло. Она мне близка была тем, что она своих персонажей по крупицам лепила, без штампов, без учета предыдущего какого-то успеха», — говорит юморист Ефим Шифрин.

«Мария Аронова — величайшая вообще величина. Актриса, на мой взгляд, в первых рядах актриса в стране», — подчеркивает комик Гарик Харламов.

Сейчас Мария Аронова не только много снимается в кино, но и путешествует. Недавно исполнила свою детскую мечту — съездила в Кижи. В восторге от природы и карельских угощений.

«Калитки, конечно же, калитки, грибы, эти пироги немыслимые. Нас кормили калитками с пшеном, калитками с брусникой, калитками с картошкой. Это удивительно», — делится Аронова.

В семье же актрисы любят другую выпечку. Сын, например, фанат маминого капустного пирога.

«Это ощущение счастья в детстве, когда вдруг начинало пахнуть моим пирогом с капустой. Он обожает его, и он всегда, если входил, нюхал, и он был счастлив, потому что, значит, мама дома», — вспоминает актриса.

Аронова не отказывает себе ни в куске пирога, ни в других угощениях, тем более, если в семье праздник. Отметили на днях юбилей сына Владислава, а потом и начало учебного года.

«У нас вчера были шашлыки. Как раз я себе позволила поесть шашлыков», — признается знаменитость.

Теперь и Мария Аронова, и Владислав Гандрабура знают наверняка, что проблема не в том или ином калорийном лакомстве, а в его количестве.