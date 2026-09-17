Если бы «Человека-паука» снимали в России: кого могли сыграть Харламов, Куценко и Омаров

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», реж. Дестин Дэниел Креттон, 2026 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Не только же богатырей играть российским актерам!

«Человек-паук» давно вышел за пределы комиксов и превратился в одного из самых узнаваемых героев мировой поп-культуры. Каждая новая экранизация вызывает бурные споры: зрители обсуждают сюжет, спецэффекты и, конечно, актерский состав. Но каким получился бы культовый блокбастер, если бы его снимали в России?

5-tv.ru пофантазировал, кто из отечественных звезд мог бы сыграть Питера Паркера, его друзей и противников — и собрал собственный актерский состав российского «Человека-паука» с элементами юмора.

Человек-паук — Гарик Харламов

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой», реж. Джон Уотт, 2017 г. ; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главная роль в российской версии досталась бы актеру и юмористу Гарику Харламову. Его Человек-паук вряд ли молча сражался бы с противниками и сохранял серьезное выражение лица в критические моменты.

Супергерой в исполнении Харламова превратил бы каждую встречу со злодеем в импровизированное комедийное шоу. Он отпускал бы язвительные замечания, высмеивал грозные планы врагов и находил повод для шутки даже тогда, когда над городом нависала смертельная опасность.

Обычная жизнь Питера Паркера тоже складывалась бы непросто. Герой опаздывал бы на важные встречи, придумывал нелепые оправдания и безуспешно пытался скрыть от близких свою вторую жизнь. При этом за внешней беспечностью оставался бы человек, готовый прийти на помощь, когда ситуация становится по-настоящему серьезной.

Нед Лидс — Дмитрий Журавлев

Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома», реж. джон Уоттс, 2019; ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Лучший друг Питера, который позже становится его главным врагом (в комиксах), — персонаж сложный и многогранный. В российском прочтении на эту роль идеально подошел бы Дмитрий Журавлев — актер, известный по ролям обаятельных, но слегка нелепых персонажей.

Его помогал бы Питеру следить за происходящим в городе, разбираться с техникой и искать слабые места противников. Правда, выполнение ответственных заданий регулярно оборачивалось бы неожиданными проблемами: программа зависала бы в самый неподходящий момент, важные сведения случайно отправлялись бы не тому адресату, а секретная операция превращалась бы в череду комичных недоразумений.

Мэри Джейн Уотсон — Мила Ершова

Кадр из фильма «Человек-паук», реж. Сэм Рэйми, 2002 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эм-Джей — это девушка, которая разбивает сердца и вдохновляет героев на подвиги. В российском фильме на эту роль логично пригласить Милу Ершову — молодую актрису с яркой внешностью и обаянием.

Ее Мэри Джейн была бы не просто возлюбленной Питера, а самостоятельной героиней с непростым характером. Она бы пела в московских кофейнях, рисовала граффити в переходе на Тверской и постоянно попадала в неприятности, из которых ее спасал Паук. А когда он предлагал ей помощь, отвечала бы: «Я и сама справлюсь, спасибо».

Фрэнк Касл / Каратель — Гоша Куценко

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», реж. Дестин Дэниел Креттон, 2026 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова; ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Каратель — это персонаж, который не знает пощады. Он мстит за убитую семью и не признает полутонов. В российском кино на эту роль просто создан Гоша Куценко.

Касл в исполнении Куценко говорил бы мало, действовал решительно и не разделял бы оптимизма молодого супергероя. Каждый их совместный выход превращался бы в спор о том, как именно следует бороться с преступниками.

В финале Касл, конечно, заявил бы, что привык работать один, но появился бы именно в тот момент, когда Человеку-пауку особенно нужна поддержка.

Тетя Мэй — Елена Подкаминская

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», реж. Джон Уоттс, 2021; РИА Новости/Екатерина Чеснокова; РИА Новости/Светлана Шевченко

Тетя Мэй — это добрая, заботливая женщина, которая воспитала Питера после смерти его родителей. В российском варианте на эту роль идеально подходит Елена Подкаминская — актриса с теплой улыбкой и материнской энергетикой.

Ее тетя Мэй была бы не просто домохозяйкой, а женщиной с характером. Она бы пекла пироги с капустой, ругала Питера за опоздания и давала мудрые советы, которые он, конечно, пропускал мимо ушей. А когда в дом врывались злодеи, она бы первой хватала скалку и защищала племянника.

Джон Джеймсон — Курбан Омаров

Кадр из фильма «Человек-паук 2», реж. Сэм Рэйми, 2004; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И куда же без главного редактора The Daily Bugle? В комиксах Джона Джеймсона играет Дж. К. Симмонс — жесткий, бескомпромиссный босс, который требует от подчиненных сенсаций. В российском фильме на эту роль можно представить Курбана Омарова — бизнесмена и телеведущего, известного своим резким стилем общения.

Джон Джеймсон в исполнении Омарова стал бы жестким главредом, который постоянно отправлял бы Питера на поиски сенсаций, требовал новые фотографии Человека-паука и возмущался, если материал не набирал нужного количества просмотров.