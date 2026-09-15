Сад во французском стиле: 5 растений, которые стоит посадить на даче этой осенью

Фото: www.globallookpress.com/ Nikolay Gyngazov

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Какие цветы и травы превратят дачный участок в Версаль?

Версальский парк во Франции создавался десятилетиями, хотя принцип его был прост: прямые линии, симметрия и другая геометрия. Летом такая организация сада выглядит слегка уныло среди российской цветочной пышности, а вот осенью наступает ее время.

Земля еще хранит накопленное за лето тепло, дожди поддерживают влажность, а корни успевают адаптироваться и разрастись до холодов. Да и осеннее настроение само располагает поаккуратничать на участке. Осталось только выбрать растения, которые готовы к посадке, но тут тоже все просто — 5-tv.ru уже собрал подборку самых изящных.

Лаванда

Что посадить в саду на даче осенью, растения на участок. Фото: www.globallookpress.com/Christinne Muschi

Серо-зеленая листва и фиолетовые соцветия лаванды романтично смягчают жесткость самшитовых изгородей сада.

Сажать ее нужно до первых заморозков. Оптимальное время — конец сентября — октябрь: почва еще теплая, и корневая система успевает закрепиться до промерзания.

Главное при посадке — дренаж. В застойной влаге лаванда быстро гибнет. Если грунт тяжелый, глинистый, стоит добавить крупный песок или мелкий гравий.

Расстояния рассчитывают исходя из будущего размера куста. Обычно между рядами оставляют около метра, между растениями в ряду — 40–50 сантиметров. На склоне участка лучше располагать кусты в шахматном порядке: так вода не задерживается, и композиция выглядит объемнее.

При посадке корневую шейку заглубляют примерно на 6–7 сантиметров ниже уровня почвы, затем землю вокруг аккуратно уплотняют. Сразу после этого — обильный полив, дальше — умеренная влажность без переувлажнения.

Розы

Что посадить в саду на даче осенью, растения на участок. Фото: www.globallookpress.com/Frank Hammerschmidt

Розы во французском саду красиво выделяются на фоне зеленых форм.

Сажать их осенью нужно внимательно. Слишком рано — куст тронется в рост, и молодые побеги погибнут от мороза. Слишком поздно — корни не успеют адаптироваться. Ориентир такой: от посадки до устойчивых холодов должно пройти три–четыре недели. В средней полосе это обычно середина сентября — начало октября, южнее — конец октября.

Перед посадкой саженцы осматривают: поврежденные и слишком длинные корни укорачивают, оставляя здоровые светлые участки. Если корни подсохли, их полезно на несколько часов погрузить в воду. Яма должна быть такой, чтобы корни легли свободно, без заломов.

При засыпке важно проследить, чтобы не оставалось пустот. Глубина посадки зависит от группы: у чайно-гибридных прививка должна быть заглублена на 3–5 см ниже уровня почвы, у плетистых допустимо небольшое заглубление.

Уже после посадки — обильный полив, порядка десяти литров, затем мульчирование тонким слоем почвы.

Розмарин

Что посадить в саду на даче осенью, растения на участок. Фото: www.globallookpress.com/Farina Graßmann

Прямые стебли и плотная хвоя розмарина интересно перекликаются со стрижеными во французском стиле кустами, а еще он очень ароматный.

В южных российских регионах его высаживают с конца сентября по начало октября, в средней полосе выращивают только как контейнерную культуру. И это не противоречит духу французского сада: в Версале тоже активно использовали кадки, чтобы менять растения по сезону или убирать их в оранжерею.

Розмарину нужна грубая, хорошо дренированная почва — песчаная, гравийная, близкая к средиземноморской. Полив редкий — только после подсыхания верхнего слоя.

Растению требуется много света, но именно света, а не палящих лучей солнца. В сильную жару легкое притенение, наоборот, сохранит качество листвы.

С наступлением холодов растение переносят в помещение. Идеально — светлое место с температурой 5–10 градусов. Прохлада стимулирует весеннее цветение.

Самшит

Что посадить в саду на даче осенью, растения на участок. Фото: www.globallookpress.com/F.Hecker

Самшит отлично подходит для французского сада, потому что, благодаря мелкой листве, из него легко создавать геометричные формы.

Сажать самшит лучше с середины сентября до начала октября. К освещению он нетребователен: переносит полутень и даже тень, а вот прямое солнце в полдень может вызвать ожоги листвы.

Для самшита подходит дренированная почва, желательно с примесью извести, суглинистая или супесчаная тоже хороши. Яма должна быть в два–три раза шире корневого кома. На дно укладывают дренаж, растение устанавливают, постепенно засыпают и уплотняют грунт, чтобы не осталось воздушных карманов.

После посадки растению необходим хороший полив. Садоводы обычно делают кольцевой валик из земли вокруг куста, чтобы вода уходила к корням, а не растекалась. Самшит укореняется медленно, поэтому в первый год почву поддерживают во влажном состоянии, не допуская застоя влаги.

Другие декоративные травы

Что посадить в саду на даче осенью, растения на участок. Фото: www.globallookpress.com/Jens Schmitz

Некоторые кустарники с декоративной листвой, злаки становятся особенно красивы именно к концу сезона. Им нипочем дожди и холодные ночи, зато сами они способны создать уют и особое осеннее настроение.

Еще несколько растений, которые можно посадить на даче:

Кореопсис мутовчатый — высевают в открытый грунт в сентябре–октябре. Можно сеять семенами — зацветет на второй год.

Очаровательный и нетребовательный многолетник. Похож на ромашку, но с ярко-желтыми лепестками. На одном месте растет 3–4 года, после чего требует деления и пересадки — зато не гибнет.

Кореопсис любит теплые, солнечные, защищенные от ветра места, выносит легкую полутень. Под зиму обрезают, укрытие не требуется.

Еще растение не нуждается в частом поливе, поэтому подходит для контейнеров и балконных ящиков. В срезке стоит до двух недель.

Гелениум осенний — можно сеять семена осенью или высаживать рассаду в конце лета. Предпочитает влажную, удобренную почву и солнце. Для обильного и долгого цветения достаточно двух подкормок за сезон: в начале роста и перед цветением.

Не переносит замокания зимой, в ледяной воде может погибнуть.

Раз в три–четыре года куст делят и пересаживают, в ноябре листву срезают под корень. Зимуют только почки однолетних побегов, из которых ежегодно вырастают новые кусты. Семенное размножение возможно, но сорт не сохраняется: цветы переопыляются и тускнеют, соцветия мельчают.

Очитник видный — рекомендуется посадка в октябре. Один из самых стабильных многолетников в оформлении сада. После цветения щитки остаются декоративными до зимы, их можно срезать для зимних букетов.

Выращивание простое: солнечное место или легкая полутень, рыхлая питательная почва, прополка и регулярное омоложение. Засухоустойчив, обходится без поливов. Подкормки можно и вовсе не использовать, без них растение развивается самостоятельно.

Пеннисетум лисохвостовый — для посадки подходит сентябрь. Один из самых ярких осенних злаков — мощный, пышный, известный как «лисий хвост». Хорошо разрастается, образуя плотные кусты. Зацветает в августе и украшает сад до поздней осени.

Уход за ним несложен: раз в год весной удобряют, поливают в сильную засуху. Регулярное обновление сохраняет плотность и интенсивность роста. На зиму растение надо укрыть опавшей листвой или лапником.